Напруження на оборонному ринку наприкінці 2025 року зросло до пікового рівня. Деякі фахівці виступили з доволі невтішним прогнозом: якщо не попіклуватися саме зараз, на тлі ймовірного припинення "гарячої фази" війни (хоч вона може тривати ще багато місяців) майже одразу "впаде" близько 70% національної оборонки. Тобто в один день раптом 400–500 підприємств опиняться без замовлень.

І хоча частина вітчизняного ОПК, десь до 40–45 найбільш прозорливих та технологічних підприємств України, вже присутня на світовому ринку оборонних технологій, загальний удар може бути відчутним на усій економіці держави.