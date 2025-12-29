Аналітика
ОПК України на "низькому старті" до світового ринку озброєнь. Або втратить до 500 підприємств
Валентин Бадрак
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Напруження на оборонному ринку наприкінці 2025 року зросло до пікового рівня. Деякі фахівці виступили з доволі невтішним прогнозом: якщо не попіклуватися саме зараз, на тлі ймовірного припинення "гарячої фази" війни (хоч вона може тривати ще багато місяців) майже одразу "впаде" близько 70% національної оборонки. Тобто в один день раптом 400–500 підприємств опиняться без замовлень.
І хоча частина вітчизняного ОПК, десь до 40–45 найбільш прозорливих та технологічних підприємств України, вже присутня на світовому ринку оборонних технологій, загальний удар може бути відчутним на усій економіці держави.
