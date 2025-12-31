"Щоб він сконав", – озвучив президент України Володимир Зеленський спільне з українцями різдвяне бажання у своєму зверненні. Іноді різдвяні бажання справджуються. Якщо це станеться – як можуть розвиватись події далі? Чи догризуться еліти до розвалу РФ? І що буде з війною?

Щоб зрозуміти це, ми поговорили із десятьма аналітиками з України, Європи та Росії. (Спойлер: сценарії різні, їх об’єднує одне лише питання війни – вона зміниться, але не завершиться).