Без України ЗАЕС нормально працювати не буде, попередив "мирну" переговорну групу президент Володимир Зеленський. Так він відреагував на гучну заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога: "Ми на останніх 10 метрах до завершення війни з РФ. Ключові питання – ЗАЕС і Донбас".

Запорізька АЕС та її місто-супутник Енергодар окуповані ще у перші дні великого вторгнення. За ці роки Росія перетворила найбільшу атомну станцію Європи на величезну військову базу, що вже понад 10 разів пережила повні блекаути. Наскільки небезпечна ситуація – інтерв’ю з міським головою Енергодара Дмитром Орловим.