Коротко
"Це військова база з вибухівкою". Мер Енергодара – про окупацію та режим на ЗАЕС
Маріам Оганнисян
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Без України ЗАЕС нормально працювати не буде, попередив "мирну" переговорну групу президент Володимир Зеленський. Так він відреагував на гучну заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога: "Ми на останніх 10 метрах до завершення війни з РФ. Ключові питання – ЗАЕС і Донбас".
Запорізька АЕС та її місто-супутник Енергодар окуповані ще у перші дні великого вторгнення. За ці роки Росія перетворила найбільшу атомну станцію Європи на величезну військову базу, що вже понад 10 разів пережила повні блекаути. Наскільки небезпечна ситуація – інтерв’ю з міським головою Енергодара Дмитром Орловим.
