Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов – один із найвідкритіших топспікерів влади. Він може без проблем критикувати мешканців Офісу президента, хоча має сталу звичку не називати прізвищ.

"Я не набираю кадри в Офіс президента та не знаю, звідки ці радники там беруться", – так Данілов коментує питання журналіста LIGA.net про Олексія Арестовича, ексрадника голови ОП Андрія Єрмака. І додає: спецслужби РФ вже використовують "всю цю фронду" у своїх інтересах.

Також ми обговорили тему мобілізації/демобілізації. Данілов визнає, що це складне питання, на яке у влади, схоже, поки немає відповіді, – після чого в притаманній собі манері намагається змінити тему розмови.

Коли буде демобілізація, чи заборонить влада месенджер Telegram та як боротися з втомою Заходу від війни: інтерв'ю Данілова для LIGA.net.

Це скорочена текстова версія. Повну версію розмови ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі.

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ ТА "ВІЙСЬКОВІ РЕЙКИ"

- Як ви ставитесь до тези, що "воювати/служити доведеться всім"?

- Це аксіома, і не треба цьому дивуватися. Ми знаходимося в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

- Нещодавно ексміністр оборони Британії Бен Воллес в колонці для The Telegraph написав: "Середній вік бійців на фронті — понад 40… Можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України". Ви погоджуєтесь?

- У нас мобілізація почалася 24 лютого 2022 року, жодного дня не припинялася. І ми цього не приховуємо, на відміну від Росії.

Що стосується вікового цензу, то уявлення про війну, що це тільки окопи та перша лінія, – це уявлення про минуле.

Якщо у нас не буде сучасних засобів ураження, допомоги наших партнерів, то триматись лише за рахунок лінії фронту буде дуже-дуже складно. Тому ми отримуємо ATACMS, SCALP тощо, які в сучасній війні набагато ефективніші. Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки скривлене.

- Президент Зеленський вже п'ять місяців не підписує закон, який знижує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Хоча Генштаб, за його ж словами, благає дати можливість мобілізувати більше. В чому проблема?

- Це дуже чутливе питання, коли треба своїм рішенням прийняти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт.

Це дуже складно. Це дуже важко.

Наше завдання зараз – спробувати вирішити декілька проблем. Максимально посилити ППО для захисту населення та об'єктів критичної інфраструктури. Отримати сучасне озброєння. F-16 – це не наша забаганка. Це про життя наших військових. Це принаймні хоча б про певний паритет в повітрі з Росією. Сучасні засоби ураження – це вже інша річ. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів РФ – то вдвічі-втричі зменшилася кількість польотів.

Відповідно, це життя наших хлопців і дівчат.

- Повертаючись до молоді. Зрозуміло, що треба шукати золоту середину між мобілізаційними потребами та забезпеченням майбутнього країни. Але чим довше ми будемо шукати середину, тим гірше. Адже воїни на передовій воюють без навіть натяку на демобілізацію або хоча б зрозумілий механізм відпустки. Ту ж молодь, якщо Зеленський підпише закон, потрібен час, щоб навчити. І це не один-два місяці.

- Я буду нещирий, якщо скажу вам, що всі мають йти і воювати. Вбивати людей – це дуже складна річ. І є певні люди, які готові йти, і тут не про вік. Це про внутрішній стан. А є люди, яких ви можете скільки завгодно навчати, підготувати як супермена, але він не піде.

"У нас є спрощення у суспільства: якщо люди відправились на навчання, значить, вони мають бути штурмовиками. У житті воно трошечки по-іншому влаштоване. В кожного свій внутрішній світ. Господь так зробив, що у людини є страх".

Але захищатися мають всі. Мати навички захисту, перш за все – себе.

- Коли буде рішення щодо демобілізації? Особливо тих, хто воює безперервно з першого дня великої війни. Чи є комплексне бачення у Ставки верховного головнокомандувача?

- Якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції. Перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи. Валерій Федорович Залужний, міністр оборони [Умєров] та генерал Шаптала постійно там присутні. Якщо вони подають до нас документи – ми не маємо права не розглянути.

- Тобто станом на зараз жодного документа, що стосується демобілізації військових, на Ставці не обговорювали?

- Ми можемо обговорити дуже багато речей, але якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного головнокомандуючого, то має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-кого із членів Ставки.

- Відсутність рішення по демобілізації може прямо впливати на мобілізацію. Адже українці, які готові захищати Батьківщину, дивляться на досвід вже мобілізованих і ставлять своє рішення на паузу. Тому що йдуть воювати не в прогнозоване середовище з чітким порядком отримання спеціалізацій та відпусток. Рано чи пізно відсутність рішення може підірвати суспільство зсередини. Якщо вже не починає.

- Звичайно, я б дуже хотів, щоб всі відпочивали. У мене син так само питає: "Тато, а коли буде відпочинок?" Я кажу: "Синку, війна, служіть".

Хоча я розумію, що є втома і люди мають відпочивати. Я думаю, що, послухавши нашу розмову, члени Ставки, безпосередні військові, зроблять пропозиції, що мають бути визначені якісь правила.

Це не значить, що немає перепочинку. Бригади відправляються на відновлення. А є такі, яких звідти і не витягнеш, таке бажання воювати.

- На початку жовтня ви заявили, що Росія "ніколи не перейде" на військові рейки в економіці. А коли Україна перейде на військові рейки?

- Якщо хтось каже, що паровоз має їхати якось по-іншому, то воно так не працює. Що ви поставите на військові рейки? Харківський тракторний завод або Миколаївську верф, які росіяни знищили на замовлення?

- Але тоді як пояснити вересневу заяву Зеленського: він морально готовий до того, що економіку України доведеться переводити на військові рейки, якщо війна на виснаження затягнеться?

- Ми вже знаходимося на військових рейках. Зверніть увагу, куди зараз йдуть наші податки. На захист нашої країни. Це і є військові рейки.

Але це не значить, що має зупинитися життя. Якщо хтось надивився радянських фільмів, коли там заводи перевозили за Урал, підкидали вугілля в топку… Є пропаганда, а є реалії життя. Вони набагато складніші.

TELEGRAM І ПІДСТАВА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

- Ви особисто користуєтесь і читаєте месенджер Telegram?

- Ні, в мене Телеграма нема. Я вважаю, що це дуже небезпечний та вразливий месенджер. І я не визнаю анонімних речей. Коли я бачу якогось Колю228, мені треба розуміти, що це за Коля.

"Telegram – це системи впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. Це не про журналістику, це про вплив".

З точки зору національної безпеки це дуже-дуже небезпечна річ. Я не проти того, щоб існували месенджери, але я би хотів, щоб за кожним цим ніком була цілком зрозуміла людина.

- Ваші слова в інтерв'ю нам у червні 2022 року: "Кожен має дотримуватися медійної гігієни". Нещодавно президент зустрічався з представниками ЗМІ. І на цій зустрічі був присутній нібито "власник" одного з анонімних телеграм-каналів. Не буду робити йому рекламу.

- Так відома ж назва з п'яти букв.

- Ви не вважаєте, що таким чином верховний головнокомандувач бере участь в легалізації анонімного телеграм-сегменту?

- Я думаю, що президента підставили. Я не думаю, що він мав уявлення, хто там буде. Коли кажуть про закриту зустріч, майте на увазі, що в сучасному світі нічого закритого не буває. Все рано чи пізно буде на столі.

- У вас є розуміння, хто підставив президента?

- В мене багато в чому є розуміння, але я ж не можу (казати. – Ред.) на загал, тому що ми маємо не давати зайвого приводу.

Чи подобається мені ця ситуація? Ні. Чи відомі ці люди? Так, вони відомі всім. Вас же хтось запрошував, там же є хтось, хто за це відповідає.

- Ви зазвичай не називаєте жодних прізвищ, але в мене є гіпотеза, що це людина, яку ми обговорювали з вами під час торішнього інтерв'ю. (йдеться про радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. – Ред.). Пам'ятаєте про пеньки Януковича?

- Я не тільки про пеньки Януковича пам'ятаю... Я би не хотів зараз проговорювати оці пеньки. Хто знає, той розуміє, про що йдеться.

- Чи планує влада якимось чином заборонити Telegram?

- Ну, уявляєте собі, зараз М'ячеславович каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки.

Скажу так: якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться.

- А ваша особиста думка? Треба забороняти?

- Ви мене запитали, чи користуюсь я Телеграмом. У мене навіть такого додатку немає в жодному моєму пристрої. Це дуже вразливий додаток. Через нього в 99% випадків сидять у вашому телефоні за потреби.

Тому у мене його немає і ніколи не було.

Читайте також Федоров назвав топ найзахищеніших месенджерів в Україні. Що з Telegram

АРЕСТОВИЧ – АГЕНТ ФСБ?

- Нещодавно ви заявили, що російські спецслужби намагаються створити в Україні нову агентурну мережу, орієнтуючись на "залишки проросійськи налаштованого населення". Ознаками цього, за вашими словами, є активізація "експертів" і "акторів-розвідників".

Ви не назвали прізвищ, але для всіх очевидно, що йдеться про Олексія Арестовича. Якраз через тиждень після вашого посту він разом з Юрієм Бойком вирішив розгойдати історію з російськомовним таксистом, який відмовився обслуговувати клієнтку державною мовою. Чому стосовно Арестовича немає жодних дій зі сторони РНБО та правоохоронних органів, якщо, за вашими словами, за діями таких, як Арестович можуть стояти російські спецслужби?

- Я не буду переходити на прізвища, це ви сказали. Я не знаю, з якого переляку там хтось з цепу зірвався і почав махати крилами (Данілов натякає на реакцію Арестовича, який назвав Данілова некомпетентним. – Ред.). Але я можу сказати, що в них з'явилася конкуренція. Зараз Бойко конкурує з іншими російськомовними, хто ж буде забирати на себе (ймовірно, йдеться про російськомовний електорат. – Ред.). Один каже, що "це наш улюблений таксист", інший за стіл з ним сідає.

- Я ще б зрозумів, якби ми це з вами обговорили у 2019-2020 роках, в контексті Медведчука та його медіаімперії, і ви б відповідали, що це питання до правоохоронців, а РНБО чекає на документи. Але зараз вже 20 місяців великого вторгнення. Агресор чітко заявляє, що хоче знищити нас як націю.

- Ви хочете моє бачення відносно російськомовних у цих "інститутах без майбутнього" та їх засновників, які ведуть російськомовні проєкти? (ймовірно, Данілов натякає на Український інститут майбутнього та одного з його засновників Юрія Романенка. – Ред.). Я категорично проти. Це буде виклик для нашої національної безпеки.

"Російські спецслужби починають використовувати всю цю фронду в своїх інтересах. І якщо Служба безпеки не буде займатися своїми справами… Вона має дуже уважно за ними слідкувати, дуже уважно це все відпрацьовувати. Повірте, мине час, ми з вами багато побачимо".

Зараз з політичного кладовища будуть повертатися "жінки за мир" та "світле майбутнє" нашої країни. Ми побачимо дуже багато проєктів, які сьогодні знаходяться в екзилі. Росіяни з ними дуже потужно працюють.

Повірте, ніяка реанімація їм вже не допоможе.

Але якщо в наступній Верховній Раді (а рано чи пізно відбудуться вибори) буде російська фронда та представники російських спецслужб, то це ганьба. Тоді я не розумію, за що ми боремось. Це буде катастрофа.

- Якраз через те, що СБУ нічого не робить з цією катастрофою, існує гіпотеза, що владі вигідна партія Арестовича, що цей "актор-розвідник" може стати спаринг-партнером для Зеленського на виборах.

- Я би був набагато обережнішим зі словосполученням "СБУ нічого не робить". Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні.

- Закінчуючи тему Арестовича. Ви ж розумієте, що якраз команда президента фактично його створила і легітимізувала?

- Ми не Офіс президента, я в роботу ОП не втручаюся, я не набираю туди кадри та не знаю, звідки ці радники там беруться.

ЩО РОБИТИ ІЗ ВТОМОЮ ЗАХОДУ ВІД ВІЙНИ

- "Що довше війна триватиме, то більше падатиме градус сприйняття на Заході... Від війни буде певна втома". Це ваша цитата з інтерв’ю нам за червень 2022 року. В листопаді 2023-го можна констатувати, що втома від війни прогресує. Наступний рік — це вибори в США, в Європарламент, головування Угорщини в ЄС. Чи не вважаєте ви, що ми на межі?

- В мене в кабінеті (показує рукою. – Ред.) є мапа, яку не треба демонструвати. Там є країни-партнери першого рівня, є другого рівня. Є нейтральні країни. Є відверті вороги. А є країни в стадії очікування.

Кількість країн, які є нашими партнерами першого і другого рівня, не зменшується. Але ми маємо бути свідомі, що політики постійно приймають рішення, виходячи із двох речей. Перша – це національні інтереси, друга – це те, що стосується їхніх виборців.

Якщо в нас був рівень довіри та співпраці на початку війни 95%, то сьогодні він знаходиться на рівні 70-75%. В деяких країнах – 65%. Але ми не бачимо такого, щоб він впав до нуля. Цього немає.

Наше головне завдання – тримати планку, щоб не опуститится нижче ватерлінії. У нас є питання корупції. Ми маємо бути абсолютно відкритими. Американці мають право перевіряти те, що вони надали. Це гроші їхніх платників податків.

- За вашими словами, війна в Ізраїлі не створює проблеми для України. Що допомога є і продовжуватиметься надалі, до повної перемоги України. Але водночас в одному з інтерв’ю ви чітко сказали: "Нам до цього часу ніхто не може чітко дати відповідь, що таке наша перемога". У вас немає відчуття, що на фоні втоми від війни та заглиблення у внутрішні проблеми колективний Захід не буде поспішати з формулюванням відповіді, якою має бути перемога України?

- Всі події у світі будуть працювати нам в плюс. Не так швидко, як би нам хотілося. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб весь світ опікувався тільки нами. Але світ великий, є інші проблеми. Ми не знаходимося в окремій резервації. Ми члени великого світу. Ми у великому процесі боротьби демократичних, світлих країн за те, яким буде світ найближчі 100 років.

Так стається, що раз на 100 років світ трясе, раз на 100 років відбуваються великі війни. Ми зараз вийшли на цей процес. Скільки він буде по часу тривати, я не можу вам дати відповідь, але точно можу сказати, що наша країна буде на боці світла, і перемога обов'язково буде за нами.

Читайте також: Коротко | "Глухий кут" у війні з Росією. Який прорив потрібен Україні: три статті Залужного – за хвилину

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.