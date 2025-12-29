На Різдво у мене була можливість зустрітися з друзями по всій Європі, і бесіди з ними ще більше переконали мене в тому, що якщо всередині Європейського Союзу не станеться фундаментального переосмислення його політики, континент може скотиться в геополітичну неактуальність – і тоді програємо ми всі.

Настав час елітам ЄС перестати говорити про "Європу" і ЄС як про взаємозамінні поняття. Не може бути "федералізованої Європи", оскільки загальноєвропейської держави не існує. І хоча в Європі можна побудувати централізовану мегадержаву, але демократичною вона буде хіба що за назвою.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net