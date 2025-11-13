Чому інтереси Америки Трампа більше не збігаються з цінностями союзників

Дональд Трамп не усвідомлює і не цінує історичної реальності, яка стала результатом спільних військових зусиль союзників під лідерством США під час Другої світової війни та інституційної розбудови заходів безпеки, ініційованої Труменом одразу після Другої світової війни.

Єдність союзників забезпечила безпеку і мир на десятиліття, що, своєю чергою, створило умови для економічного зростання демократичних країн у післявоєнний період.

Під час Другої світової війни серед союзників існувала філософська згода щодо того, хто є їхнім військовим і політичним ворогом. Фашистська Німеччина на чолі з Гітлером намагалася шляхом військової агресії зруйнувати мирний світовий порядок і підпорядкувати європейські країни своєму диктаторському пануванню.

Однак після майже чотирьох років війни між Росією та Україною в адміністрації Трампа все ще спостерігається нерішучість у сприйнятті довгострокових наслідків російської агресії – як для України, так і для європейського способу життя.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net