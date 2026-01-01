Переклад оригінальної публікації з відома і дозволу редакції Postimees.ee

Незадовго до початку зустрічі президентів України та США 28 грудня лідеру Росії Володимиру Путіну зателефонував Трамп. Це свідчить про те, що Трамп, як і раніше, хоче тримати Зеленського й Україну під тиском. Проте Україна здатна чинити тиск і на російську армію, про що свідчить візит Путіна в центр управління військами.

Зустріч, що відбулася у США, не обернулася катастрофою для України і, наскільки відомо, не принесла радісних новин Москві. Водночас погляди президента США мінливі, а його послання непослідовні, тому багато моментів можуть спливти найближчими днями.

