У нас есть победитель на роль антигероя эпохи.

И это не российский диктатор. Тот предсказуем и достаточно рационален. Мы знаем, кого он считает союзниками, а кого — врагами. Знаем его конечную цель и методы её достижения. В конце концов, он президент самой большой, но полупустой страны. Он — зло известное, ожидаемое и прогнозируемое.

Это и не лидер Китая. Тот укрепляет власть, наращивает мускулы и мечтает о глобальном величии. Пекин намерен перевернуть страницу унижений ХХ века, и хотя Тайвань остаётся главным напоминанием о бессилии прошлого, дальше угроз дело пока не идёт.

Отныне в этом конкурсе есть фаворит. 47-й президент США.

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Его победа стала главным краш-тестом для ценностей. У правил, которые мы считали нормой, отобрали костыли — и теперь мир следит за тем, насколько вандалостойкой является конструкция. Фактически, речь идёт о том, какой именно дом успели построить демократии за последние десятилетия: соломенный, деревянный или каменный.

Американский президент отменяет инклюзивность. Клеймит разнообразие. Хоронит мягкую силу. Раз за разом говорит только со своими сторонниками — и даже не пытается общаться с теми, кто за него не голосовал.

Демократическая модель передачи власти строилась на том, что у нового триумфатора не меньше прав на власть, чем у предшественника. Но вся риторика Трампа построена на том, что у него больше прав на власть, чем у предшественника. Страна, которая десятилетиями была образцом и примером, теперь сносит несущие стены построенного ею здания.

Нас долго убеждали, что институты способны быть инструментом сдерживания. Что демократию защищает разделённость власти. Что парламент, суды, бизнес, профсоюзы, медиа, региональная власть и силовики должны взаимно уравновешивать друг друга — не позволяя никому навязать свою волю остальным.

А теперь мы наблюдаем за тем, как президент в твиттере запрещает студентам демонстрации, антивакцинатора назначают министром здравоохранения, а самый богатый человек на планете разбирает институты на кирпичики. При полной бездеятельности несогласных.

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Американский опыт был образцом для подражания — чтобы теперь стать своей противоположностью. Всё равно что обнаружить, что правильное питание, спортзал и иммунитет — это прямой путь на больничную койку. Оказалось, что конституция, федерализм и десятилетия традиций не гарантируют защиты от рукотворного хаоса, если его автор достаточно самоуверен, настойчив и глух.

К тому же под вопросом оказалась теория рационального выбора. Ранее считалось, что электоральные неожиданности — это удел нестабильных демократий. Что они возможны там, где население прозябает в нищете и подачках. Что в стране с развитой экономикой, фондовым рынком и привычкой инвестировать избиратели обречены действовать рационально — потому что просчитывают последствия.

А теперь мы наблюдаем за тем, как 77 миллионов американцев проголосовали за человека, который делает всё для роста цен, увеличения безработицы и снижения котировок акций.

Никто теперь не может сказать наверняка — что служит в государстве тем самым срезанным уголком в сим-карте, который не позволяет вставить её в телефон неправильно. Как должна выглядеть в демократиях защита от деятельного дурака? Как система должна сопротивляться рукотворному хаосу? Кто должен сказать "нет" чужой эксцентрике и что делать, если на этот запрет просто махнут рукой?

Соединённые Штаты в одно мгновение превратились в свою противоположность. Американская система теперь напоминает Супермена, который перешёл на тёмную сторону. А все её бывшие союзники похожи на других членов Лиги Справедливости. Которые, в целом и общем, довольно сильны — но всё же уступают своему недавнему товарищу.

Раньше мы смотрели антиутопии в кино, а теперь — в новостях. Когда-то могли посмеиваться над блокбастерами за стремительность сюжета, а теперь ищем в них ролевые модели и прогнозы.

Сторонники божьей росы могут рассказывать нам о хитрых планах, сильных руках и неординарных решениях, но проблема в том, что мы теперь живём в третьей серии "Звёздных войн", а до шестой ещё нужно дотянуть.

Феномен Трампа ставит перед миром целый список вопросов, на которые мы думали, что знаем ответы. Важна ли репутация? Существует ли этика? Есть ли разница между жертвой и агрессором? Кто отныне может считаться союзником для самой сильной страны на планете?

Новые США — это случайный зигзаг или новая норма? Какой должна быть система сдерживания и противовесов от деятельного нарцисса? Существует ли коллективный Запад, где его границы и кто займёт вакантное место лидера?

За этим экспериментом очень интересно наблюдать со стороны. Проблема в том, что этой опции наша страна лишена.

С момента инаугурации Дональда Трампа прошло девять недель.

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