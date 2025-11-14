Похоже, сложился глобальный консенсус о сокращении нефтяного и газового рынка. И уже понятно, за чей счет

В 600 ядерных боезарядах Китая содержится во много раз меньше суммарной энергии (если бы их можно было сжечь в реакторах ядерного деления и термоядерного синтеза), чем годовая генерация электроэнергии Китаем из возобновляемых источников, пишет The Economist.

Независимо от цифр, тренд отмечен верно. Китай пытается догнать США в ядерной сфере, но пока это произойдет, он выходит на новые уровни технологий возобновляемой генерации и продвигает их по миру "шелковыми путями".

Пока же глобальная битва новых китайских солнечных панелей с новыми американскими малыми модульными ядерными реакторами не началась, Китай все еще сильно зависит от угля, США – от нефти и газа. Однако не стоит обманываться тем, что обе страны не готовят решительный шаг в новое энергетическое будущее и остальному миру не нужно заглядывать в него и делать энергетические ставки.

В российско-украинской войне нефть, во многом также газ и атомная энергия, превратились в ресурс войны, и они оказались под ударом с обеих сторон. Это сильно влияет на РФ и Украину, но в глобальном плане здесь уже нет конфликтных попыток перераспределения рынков, которые могли бы спровоцировать новые войны.

Это симптомы быстрого сокращения этих рынков, и уже очевидно, за счет кого – за счет нефти и газа российского происхождения. С этим, похоже, уже сложился глобальный консенсус, и никто не оплакивает, когда горят российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные терминалы.

Китай, как он заявляет, все еще не может позволить себе поражения РФ. Но нет признаков того, что Китай обеспокоен уничтожением российского нефтегазового сектора. В конце концов, купит где-то еще и завалит РФ солнечными панелями, чтобы она не погибла и могла при необходимости продолжать воевать.

Сложнее ситуация с российской атомной энергетикой. Росатом цепляется за советские реакторы и их менеджмент по миру, включая Украину, с которой РФ ведет войну на уничтожение, как раньше Газпром с Транснефтью цеплялись за трубы.

С одной стороны, советские реакторы выглядят конкурентами и китайским солнечным панелям, и американским модульным реакторам. Но с другой — российская атомная энергетика не выглядит настолько списанной с счетов будущего, как российская нефть и газ, и управляя "Росатомом" еще некоторое время можно будет существенно влиять на мировую энергетику.

За это Китай и США могут побороться. Уже вложенные в ядерные реакторы советского дизайна инвестиции в самой РФ и по миру велики. Самые свежие советские реакторы могут работать еще десятилетиями. Но новые площадки под атомную энергетику и институты менеджмента, вероятно, уже нет смысла под них готовить, даже под самые свежие.

