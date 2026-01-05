Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и LIGA.net

ВАШИНГТОН, округ Колумбия – После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Ближний Восток столкнулся с самым острым и масштабным кризисом за последние десятилетия. Вопиющие действия ХАМАС продемонстрировали, что он все еще представляет серьезную угрозу для безопасности Израиля, а реакция израильского правительства вызвала ряд конфликтов, которые всколыхнули регион.

Последняя война в Газе привела к глубокой гуманитарной катастрофе, последствия которой будут ощущаться еще долго после завершения боевых действий. Конфликт также быстро перерос в более широкую войну между Израилем и базирующейся в Иране "Осью сопротивления", превратив Ливан, Сирию, Йемен, Иран и даже Катар во фронты боевых действий. Израиль одержал важные победы в каждой из них, разгромив ХАМАС и Хезболлу (ликвидировав ее руководство), значительно уменьшив влияние Ирана в Леванте и нанеся значительный ущерб военной и ядерной инфраструктуре Исламской Республики.

