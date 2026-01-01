Театр военного блефа: Кремлю нужны фейковые "победы", чтобы скрыть истощение на фронте
Перевод оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee
Незадолго до начала встречи президентов Украины и США 28 декабря лидеру России Владимиру Путину позвонил Трамп. Это говорит о том, что Трамп по‑прежнему хочет держать Зеленского и Украину под давлением. Тем не менее Украина способна оказывать давление и на российскую армию, о чем свидетельствует визит Путина в центр управления войсками.
Встреча, прошедшая в США, не обернулась катастрофой для Украины и, насколько известно, не принесла радостных новостей Москве. В то же время взгляды президента США изменчивы, а его послания непоследовательны, поэтому многие моменты могут всплыть в ближайшие дни.
