Страна торжества коррупции: чем Украина отличается от Южной Кореи

В истории Южной Кореи не было некоррумпированного правления. Почему тогда в коррумпированной Корее живут хорошо, а в коррумпированной Украине - плохо?

Только что парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. Отстранение главы государства от власти произошло на фоне громкого коррупционного скандала, который связан со злоупотреблениями ее ближайшей подруги. Среди обвинений - подкуп, принятие необоснованных решений, поддержка интересов отдельных корпораций. В общем - традиционный "букет", который привел к многотысячным демонстрациям с требованиями отставки президента.

Почему я говорю о традиционном букете? А потому что в Южной Корее иначе практически не бывает. Все правление предшественника Пак Кын Хе, Ли Мен Бака прошло под знаком антикоррупционных обвинений. В коррупции были замешаны ближайшие родственники президента - жена и брат. Перед отставкой Ли Мен Бак помиловал обвиненных в коррупции соратников - своих и будущего президента Пак Кын Хе. Единственный человек, которого президент не имел полномочий вытащить из тюрьмы - его собственный брат. Уже после отставки Ли Мен Бака появились доказательство того, что его коррупционные связи обошлись Южной Корее в треть процента ВНП. При этом при избрании президентом Ли Мен Бак отказался от зарплаты, а потом пожертвовал беднякам свое личное имущество - очевидно же, что когда человек становится президентом, несколько десятков миллионов долларов ему просто не нужны.

Предшественник Ли Мен Бака Но Му Хен уже после отставки покончил жизнь самоубийством, не выдержав обвинений в коррупционных преступлениях, которые были совершены во время его президентства. Последней каплей стало обвинение во взятке в шесть миллиардов долларов от одной текстильной корпорации. При этом как политик Но Му Хен прославился именно как антикоррупционер - он обличал преступления президента Чон Ду Хвана.

Коррупционные обвинения сопровождали весь период правления замечательного политика, борца за демократию и лауреата Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжуна, который был предшественником Но Му Хена. Сын Ким Дэ Чжуна был арестован по обвинению в коррупционных преступлениях. При этом вся предыдущая биография Ким Дэ Чжуна - это борьба с диктатурой и коррупцией. За свою позицию политика даже приговорили к смертной казни при военной диктатуре. Ким Дэ Чжун утверждал, что "коррупция угрожает самому существованию корейской нации". "Там, где есть коррупция - говорил он - никогда не будет ни демократии, ни экономического прогресса". При этом коррумпированными оказались сотни чиновников из администрации главы государства. Преследовал Ким Дэ Чжун и соратников своего предшественника - Ким Ен Сама.

Сам Ким Ен Сам был во время своего правления фигурантом громкого коррупционного скандала, связанного с получением взяток от одной из корпораций. Такие скандалы сопровождали все правление этого президента. Но в историю Южной Кореи Ким Ен Сам вошёл как первый президент-демократ и знаменитый борец с коррупцией в годы, когда он не был президентом. А еще он распорядился привлечь к ответственности своих предшественников-генералов. Бывшие президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были арестованы по обвинениям в жуткой коррупции, одного из них даже приговорили к смертной казни. Оба были амнистированы Ким Ен Самом.



В борьбе с коррупцией настоящий успех должен быть одержан не в борьбе с верхушечной коррупцией, а в борьбе с народной коррупцией. И этот успех может быть связан не с мерами властей, не с репрессиями, не с наказаниями, а с общественной моралью

Ну а настоящим предшественником Чон Ду Хвана был отец смещенного сегодня президента Южной Кореи генерал-диктатор Пак Чон Хи - отец "корейского экономического чуда" и беспощадный борец с коррупцией, которая буквально пронизывала страну в годы правления его почти непосредственного предшественника генерала-диктатора Ли Сын Мана. При этом вы уже помните, что все последующие президенты-демократы сделали себе имя на борьбе с коррупцией, которая процветала в годы диктатуры. И они были совершенно правы. Борец с коррупцией Пак Чон Хи был одновременно покровителем этой коррупции, настоящим отцом местного олигархата.

Тут я пожалуй, остановлюсь. Мы ведь рассмотрели всю политическую историю Кореи - от первого президента Ли Сын Мана до последнего, Пак Кын Хе. И получается, что в истории этой страны еще не было некоррумпированного правления. Просто не было.

Но тогда возникает простой вопрос - а почему тогда в коррумпированной Южной Корее живут так хорошо, а в коррумпированной Украине - так плохо? Почему корейцы смогли выбраться из бедности в своем коррумпированном государстве - и при этом сама коррупция никуда не делась, а украинцев убеждают, что пока мы не победим коррупцию, нам лучше не станет? Почему Южная Корея - "экономический тигр" Азии, а Украина - одна из самых бедных стран Европы? Правда, интересные вопросы?

С удовольствием на них отвечу, хотя и рискну накликать на себя гнев профессиональных антикоррупционеров и многочисленных "полезных идиотов", убежденных, что если им раздадут деньги, которые наворовали чиновники, то тут же настанет всеобщее благоденствие, можно будет не работать и всем переезжать на Гавайи и на Канары.

Во-первых, самое главное - это вовсе не борьба с коррупцией. Главное - это такие экономические преобразования, которые позволят гражданам жить и зарабатывать без оглядки на государство и корпорации. При этом понятно, что в стране с коррупционной этикой - а Украина именно такая страна - государство и корпорации будут постоянно пытаться договориться между собой, но это не сможет значительно повлиять на самочувствие обычного гражданина.

Во-вторых, в борьбе с коррупцией настоящий успех должен быть одержан не в борьбе с верхушечной коррупцией, а в борьбе с народной коррупцией. И этот успех может быть связан не с мерами властей, не с репрессиями, не с наказаниями, а с общественной моралью. Проще говоря - сами граждане должны хотеть не обманывать государство, платить налоги, не брать и не давать взятки. Невозможно победить и уменьшить коррупцию во власти, если смысл существования самого общества - сплошной обман. Никакие экономические реформы не могут изменить коррупционную этику.

В-третьих, для успешной борьбы с коррупцией нужны по-настоящему свободные медиа, появление которых связано с экономическим успехом. Если медиа контролируются властью и корпорациями, то они используются для избирательной антикоррупционной борьбы или же для борьбы настоящих коррупционеров со своими противниками. Новейшая история Украины убеждает в этом со всей ясностью.

В-четвертых, антикоррупционная программа, которая не сопровождается планом экономических реформ и направлена против власти, а не против преодоления "народной коррупции" - всегда примета популиста, который исключительно стремится к власти и не сможет преодолеть коррупцию. Более того, даже если он и добьётся успеха, его сограждане останутся бедными. Потому что главная причина бедности - это экономическая недоразвитость и общенародная коррупционная этика.

В-пятых, отсутствие изменений в системе превратит в коррупционного чиновника даже самого яростного борца с коррупцией. У меня нет никаких сомнений в том, что бывшие президенты Южной Кореи Ким Дэ Чжун и Ким Ен Сам искренне боролись с коррупцией. Еще раз напомню, что Ким Дэ Чжун был приговорен к смерти и остался жив только потому, что на Сеул надавили из Вашингтона. Но став президентом, он возглавил коррупционно-олигархическую систему. А в такой системе нельзя остаться "чистеньким" и уж тем более нельзя уберечь от искушения родственников и окружение - потому что с их точки зрения они не делают ничего предосудительного.

И последнее. Я почти уверен, что к этим моим предупреждениям большая часть моих сограждан, живущая в логике исступленного митинга, а не здравого ума, не прислушается. Что на будущих выборах возможность победить популисты, которые сделают себе имя на борьбе с коррупцией и обещаниях покарать чиновников и олигархов. Я не сомневаюсь даже, что часть этих обещаний будет выполнена - что, впрочем, не только не избавит украинцев от бедности, но и может привести государство к тотальной нищете и череде новых кризисов.

Но одновременно я считаю, что обществу нужна прививка от популизма, что именно такая прививка обеспечивает возможность проведения радикальных реформ и преодоления народной коррупции. А ведь это именно то, что отличает нищенское правление генерала Ли Сын Мана от экономического чуда генерала Пак Чон Хи.

Виталий Портников, журналист



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Единственное, чего мне действительно не хотелось бы - так это чтобы такие реформы проводил диктатор. Но как я смогу этому помешать?