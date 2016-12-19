Почему украинские коровы перестанут мычать, а свиньи - хрюкать

К концу третьего года кризиса, несмотря на военные действия и потерю части территории страны, многие отрасли экономики Украины начали восстановление. Однако о животноводстве, особенно свиноводстве и молочном скотоводстве сказать такого нельзя. К сожалению, мы сегодня ближе к потере отрасли, чем даже были в конце 2013 года перед ожидавшимся на тот момент подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС. В чем причина и с чем придется столкнуться в будущем году?

1. Снижение поголовья и увеличение убытков агропредприятий

По нашим оценкам, средние и небольшие фермы за последние несколько лет сократили поголовье до 20% свиней и также до 20% крупного рогатого скота. В официальной статистике сокращение поголовья выглядит меньшим за счет нескольких десятков лидеров рынка, которые еще по инерции реализовывали свои планы наращивания поголовья.

Те же фермы, которые составляют основу производства мясомолочной продукции, постепенно уходят с рынка, и эта тенденция продолжается. А крупные производители уже приостановили планы расширения бизнеса.



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Причин несколько. Если до девальвации 2014 года рентабельность инвестиций в свиноводство по году достигалабольше 100% (уровень 2010-2013 гг., когда начали массово инвестировать в эту отрасль), то сегодня - не более 20-30%. И это "при жесткой диктатуре технологии". Те, кто не соблюдает элементарных правил кормления и вакцинации - уже давно в убытках. Похожая ситуация и с молоком.

С учетом всех рисков и специфики бизнеса, например, курсовых колебаний и соответственно цен на корма, ветпрепараты, энергоносители (газ, электроэнергия, нефтепродукты), закупочных цен на рынке на свинину (зависимость от цен на мясо птицы) и молоко (сезонность), непредсказуемого госрегулировния - рентабельность невысокая. Своего рода страховка от убытков есть только у интегрированных с растениеводческим бизнесом животноводческих комплексов, либо у тех, у кого большой запас прочности за счет других, неаграрных предприятий.

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Уже терпят убытки бизнесыиз-за новых способов мошенничества среднего звена, которое за счет сговора с поставщиками кормов и ветпрепаратов закупает фальсифицированное кормовое сырье и лекарства или списывают недопоставленные их объемы, либо покупают "пустышки", которые не дают пользы, а только вымывают деньги из бизнеса. Недополученные привесы и надои при равных затратах - увеличивают себестоимость, а часто приводят к прямым убыткам, которые многие собственники замечают слишком поздно, когда уже проще закрыть бизнес. Если в 2017 году при прочих рисках останется хотя бы половина действующих сейчас небольших и средних предприятий - это будет большое достижение.

2. Снижение потребления мяса и рост использования субпродуктов

В 2014 - 2016 годах в связи со снижением уровня покупательской способности населения несколько изменился рацион среднего украинца - он ухудшился. Попросту говоря на первое место в потреблении вышли более дешевые продукты чем натуральное мясо и продукты его переработки. Это, к слову, подтверждает и резкое падение импорта свинины, которого не стало и потеря этого объема (до 1/3 потребления - 300 тыс. т в год) никак не отразилась на внутреннем рынке.

Чтобы компенсировать потерю объемов продаж, мясокомбинаты вынуждены были менять свинину на курицу, а также отходы птицы (мясо механической обвалки), шкуру и т.п. В отношении производителей мяса - ферм - "интересы совпали": неэффективные производители закрывались, производство свинины уменьшалось. На сегодняшний день, по нашим оценкам, житель Украины потребляет уже около 12 кг свинины в год, в то время как показатель в ЕС - 40 кг. Вопрос не в удовлетворении вкусовых предпочтений. Вопрос в том, чтонам предложили питаться продуктами, в которых нет необходимых человеку аминокислот, витаминов и микроэлементов - того, что надо, чтобы жить, работать, развиваться.А это уже риски не только для бизнеса, но для здоровья нации.



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3. АЧС и нодулярный дерматит коров

К сожалению, в 2017 годумы ожидаем лишь ухудшения ситуации с заболеваниями свиней и КРС. Предпринимаемых мер для недопущения распространения опасных, по сути для экономики страны, заболеваний в животноводстве недостаточно. Профилактика в стране на низком уровне, допускаем, что нам известны не все случаи АЧС. Биобезопасность на промышленных свинокомплексах не отвечает необходимым требованиям. Количественно очаги АЧС чаще фиксируют в подворье в частных хозяйствах, но реальные многомиллионные убытки несут промышленные фермы.

Что касается нодулярного дерматита, экономические потери от распространения данного заболевания сопоставимы с АЧС в свиноводстве. В Украине пока не зарегистрированы случаи заболевания КРС нодулярным дерматитом, также как и нет специфической вакцины. У производителей есть возможность перекрестной вакцинации этого заболевания, которая уменьшает риски. Однако общая нездоровая обстановка может привести к дополнительному импульсу для сворачивания бизнеса для тех компаний, которые не уверены в его перспективах.

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4. Экспортные ограничения

Опасная эпизоотическая ситуация в Украине ввиду неконтролируемого распространения АЧС, появление птичьего гриппа и возможно нодулярного дерматита КРС угрожает не только внутреннему производству в Украине. Но и странам, с которыми налажены торговые отношения по экспорту мяса птицы, свиней, КРС, яиц, молока и продуктов их переработки. Украине также грозит закрытие экспорта кормов и зерновых. Это будет означать не только снижение цен внутри страны ввиду увеличения объемов предложения, но и более агрессивное поведение крупных игроков, которые будут заинтересованы в вытеснении средних и мелких предприятий с рынка. Это будет означать рост социальной напряженности. Кроме того, в среднесрочной перспективе мы столкнемся с дефицитом молока и мяса как сырья для переработки, когда ситуация стабилизируется, появится возможность экспорта, а также внутренний спрос восстановятся на докризисных объемах. Восстановить эпизоотическую ситуацию, а также поголовье и уверенность бизнеса - будет непросто.

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5. Новые налоговые правила

Переход животноводства на общую систему с 1 января 2017 года и уплату полностью налога на добавленную стоимость будет также способствовать сокращению поголовья. И дело даже не столько в объеме средств, которые уйдут из бизнеса государству, сколько в механизмах учета и контроля. Ведь НДС, налог на прибыль это и контроль расходов и доходов, налогового кредита, а значит налоговые проверки и давление на бизнес. Это не будет людей стимулировать заниматься столь рискованнымбизнесом, во-первых,через дополнительные налоги, а во-вторых многие вести учет "в чистую" просто не привыкли. Впрочем, вероятно животноводы будут активно лоббировать статус-кво.

Николай Бабенко, гендиректор Центра повышения эффективности в животноводстве