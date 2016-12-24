Безнадега, или Почему Путин не оправдывает собственные ожидания

Российский лидер долгие четыре часа объяснял зрителям, как же так получилось и почему он ничего не может со всем этим поделать

В ответ на вопрос журналиста "Как выглядит динамика интеграции Крыма в российскую экономику?" Путин пустился в рассуждения о том, что "рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной".

Путин шантажирует Украину заложниками, требуя взамен интеграции в украинское государство полностью подконтрольного России ОРДЛО и открытия границ с оккупированным Крымом.

Еще два года назад сближению Украины с Европой были посвящены самые ключевые моменты путинских речей. Издевки, угрозы, прогнозы о том, что Украина погибнет без России. Где все это теперь?

Лариса Волошина

психолог, журналист, блогер

