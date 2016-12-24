Безнадега, или Почему Путин не оправдывает собственные ожидания
24.12.2016 07:01
Лариса Волошина (Фото - facebook.com/lolawolsh)
Российский лидер долгие четыре часа объяснял зрителям, как же так получилось и почему он ничего не может со всем этим поделать
Большая пресс-конференция Владимира Путина началась с короткого объявления. Указав на Дмитрия Пескова, российский президент сказал: "Мы договорились с моим помощником, что я не буду выступать с пространным монологом. Начнем сразу с ваших вопросов". Надо сказать, что ответы на вопросы были такими же затянутыми и запутанными, как и обычные для Путина рассуждения о величии России и вставании с колен. Иногда казалось, что он бредит. Ну, или несет бред в расчете, что публика в зале собралась подготовленная. По-настоящему Путин сорвался только один раз. После вопроса о возможных досрочных выборах в 2017 году. "В какой стране?" - резко спросил он. "В России" - прозвучал ответ журналиста The Wall Street Journal. - "Возможно, но нецелесообразно", - ответил российский президент. Было видно, что вопрос о теоретическом уходе от власти взбудоражил его не на шутку. В остальном же российский лидер заверял окружающих в своем миролюбии и выражал надежды на конструктивный диалог с Западом, США и Украиной. Куда же без нее?
В риторике по Украине произошли разительные изменения. На вопросы журналиста "Крыминформ": "Как, на ваш взгляд, выглядит динамика интеграции Крыма в российскую экономику? Получит ли Крым российские энергоресурсы для работы предприятий? И что будет с крымским мостом?", Владимир Путин пустился в рассуждения о том, что "рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной". Мол, мост - это "востребованный инфраструктурный элемент" для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей. "Об экономической интеграции Крыма… Ему предоставлены особые режимы - свободная экономическая зона. Но оказалось, что юридически это сложно. Такая быстрая интеграция и экономическая тоже… Далеко не все лежит на стороне Федерации… Требуется время, чтобы все это срослось".
В ответ на вопрос журналиста "Как выглядит динамика интеграции Крыма в российскую экономику?" Путин пустился в рассуждения о том, что "рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной".Что это значит? Все очень просто. В самом начале оккупации в Крыму была создана российская свободная экономическая зона. Статус СЭЗ начал действовать с 1 января 2015 года, буквально через несколько месяцев после того, как аналогичную СЭЗ Крым создала Украина. Если в украинском законе, вступившем в силу 27 сентября 2014 года говорилось, что на территории Крыма не будут взиматься общегосударственные налоги и сборы, а также пошлины на ввоз-вывоз товаров, то российский закон предусматривал, что товары, которые провозятся через полуостров, могут беспошлинно следовать в страны-члены Таможенного Союза. Если вспомнить, что именно Россия сразу после начала оккупации наложила запрет на ввоз некоторых видов украинских товаров и ограничила транзит через свою территорию, то столь щедрое гостеприимство в СЭЗ Крым говорит само за себя. Изначально крымский мост задумывался совсем не для туристических потоков. Он должен был стать контрабандной артерией для поставок товаров из Украины в Россию и страны-члены таможенного Союза. Без пошлин, без налогов, без любых других отчислений в украинский бюджет. Потери украинской экономики были бы чудовищными. Но, товарная блокада разрушила этот грандиозный план. И что теперь остается? - "Надеяться на рано или поздно".
Говоря об освобождении пленных президент РФ сказал, что он лично "за", но у "представителей Донбасса есть возражения". "Есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", - рассказал Путин. Сенцова и Сущенко российский лидер также категорически отказался отпускать, утверждая, что они "террористы и шпионы". "Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. Тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею".
В субъектность главарей "ДНР" и "ЛНР" не верит никто. Как и в украинских шпионов-диверсантов, которых ФСБ штампует с неимоверной скоростью. Путину это прекрасно известно. Судьба "удерживаемых в украинских тюрьмах" его тоже мало волнует. Ему просто необходимо, чтобы Украина начала процедуру амнистии, запустив тем самым выполнение политической части Минских соглашений. Путин шантажирует Украину заложниками, требуя взамен интеграции в украинское государство полностью подконтрольного России ОРДЛО и открытия границ с оккупированным Крымом. Угрожать прямой агрессией Россия больше не может. Западным лидерам воинственный рык российского государства в сторону Украины вряд ли понравится. Поэтому после более чем двух лет непрекращающегося противостояния, российское руководство сменило запугивающую риторику на откровенную торговлю людьми.
Путин шантажирует Украину заложниками, требуя взамен интеграции в украинское государство полностью подконтрольного России ОРДЛО и открытия границ с оккупированным Крымом.
Изменилось отношение Владимира Путина и к "нормандскому формату". Еще недавно, в августе, под предлогом фальшивого обстрела Украиной крымской территории, он высказывался за его прекращение. Сегодня же российский президент поделился, что хоть и не в восторге от "нормандских переговоров", но альтернативы им нет. И это понятно. Альтернативой "нормандскому формату" может стать только "расширенный нормандский формат". С участием США. А тут проблема. Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "укрепить и расширить" ядерный потенциал Соединенных Штатов. "Пока не настанет момент, когда мир образумится насчет ядерного оружия". Кого Дональд Трамп имеет в виду? Угадайте с трех раз. Это заявление прозвучало всего спустя несколько часов после того, как Владимир Путин сказал, что ядерный потенциал России необходимо вывести на уровень, позволяющий "нейтрализовать любые военные угрозы". Ничего кроме прекращения ядерного шантажа российский лидер предложить американскому президенту не может. Но и Дональд Трамп способен на ядерный шантаж, как видно из его заявления. А тут уже кто кого. Вернее, не так. Мы точно знаем кто кого.
По безвизовому режиму между Украиной и ЕС у российского президента тоже нет никаких возражений. Да что ж такое! Еще два года назад сближению Украины с Европой были посвящены самые ключевые моменты путинских речей. Издевки, угрозы, прогнозы о том, что Украина погибнет без России. Где все это? На этой пресс-конференции Путин сообщил, что в Европе вообще не должно быть визового режима, а он лично выступает за визовую либерализацию для украинцев. Что происходит? Куда вы дели Владимира Путина? Кто этот милый стареющий либерал?
Но не спешите радоваться. У хозяина Кремля похоже наметилось новое "скрепное население", нуждающееся в его защите. Путин сказал, что украинцы, которые выезжают в страны Европы на заработки, должны быть социально защищены. Мол, вместе с безвизовым режимом Европе необходимо дать украинцам право на работу в ЕС. "У нас, в России, по предварительным данным, работает 3 миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают чуть больше, конечно, люди из России попробуют переместиться туда. Я уже не говорю о желающих переехать из Украины и работать на рынках Европы", - сказал Путин. Российский президент вполне неприкрыто пугает европейцев. Он подчеркивает, что с отменой виз для украинцев рынок труда в Европе ожидает серьезная нагрузка. Вот и очередная тема для антиукраинского референдума в какой-нибудь сытой и очень далекой от украинских проблем европейской стране. Наплыв украинских нелегалов, потеря рабочих мест… Классика. Готовый лозунг для хорошей предвыборной кампании кормящегося из рук Кремля кандидата от правой или левой европейской партии.
Еще два года назад сближению Украины с Европой были посвящены самые ключевые моменты путинских речей. Издевки, угрозы, прогнозы о том, что Украина погибнет без России. Где все это теперь?
Так про что же были эти пространные ответы на заранее подготовленные вопросы? Если опустить обычную болтовню о перспективах падающей российской экономики, о надоях и промышленных производствах, в процентах роста которых Владимир Путин постоянно путался, то основным лейтмотивом этой четырехчасовой беседы с журналистами была безнадега. России срочно нужно минимизировать последствия своих великоимперских авантюр: ослабить санкции, переложить на Украину содержание оккупированных территорий, включая Крым. Необходимо остановить движение Украины в Европу. Опять же безвиз. Что из этого получится?
Ничего. Ничего у Владимира Путина не выйдет. Российский лидер долгие часы объяснял зрителям, как же так получилось и почему он ничего не может со всем этим поделать. Более того, оказалось, что он всегда был только "за". За все хорошее против всего плохого. Путин надеется - вот основной месседж этого ежегодного издевательства над логикой и здравым смыслом, которое российские граждане ошибочно принимают за общение своего президента с прессой.
А может ему все же стоит подумать над вопросом журналиста The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов в России? Не в плане "целесообразности", а в качестве дурного предзнаменования. Ведь сказанное слово - творит. Тем более когда это слово сказано на постановочной конференции независимым журналистом в обход сценария.
Лариса Волошина
психолог, журналист, блогер
психолог, журналист, блогер
Читайте также: Ракетные стрельбы: Украина переиграла Россию "на слабо"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационное агентство "ЛІГАБізнесІнформ"
-
127334
-
58286
-
46836
-
37179
-
28480
Загрузка...
-
-
19.12.16, 19:46
-
16.12.16, 13:17