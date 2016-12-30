Назад в будущее: последствия американских санкций против России

Отчет спецслужб о подробностях организованных Россией против США хакерских атак делает невозможным благосклонное отношение Трампа к Путину

Обама ввел новые санкции сразу же после публикации отчета спецслужб о подробностях хакерских атак. Это именно те доказательства, которых требовал Путин, когда обвинял американского коллегу в огульной клевете.

Разоблачения, с которыми выступили американские спецслужбы, могут оказаться началом целой лавины компромата, под которой окончательно будет погребена репутация Владимира Путина

Виталий Портников, журналист

для ЛІГА.net

