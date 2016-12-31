Виктор Пинчук и его игра в "реальную политику"
31.12.2016 01:00
Дмитрий Кулеба
Что написал и о чем умолчал в своей колонке Виктор Пинчук, и как он предложил распорядиться судьбой Украины
Виктор Михайлович Пинчук написал колонку для Wall Street Journal.
Прокомментирую сухо, буквально семь пунктов.
1. Эта колонка - не Realpolitik. Это только игра в Realpolitik. Гастрольная версия спектакля "Трудовые коллективы требуют помириться с Россией".
2. Колонка прекрасна. Прекрасна своей утонченной открытостью, манипулятивностью и провокативностью. Все сделано по канонам современного искусства. Чтобы и автора капитализировать, и читателей заставить рефлексировать.
3. Автор построил аргументацию на принципиально ложном постулате, что Россия готова гарантировать стабильность Украины в обмен на уступки со стороны Украины. Это неправда. России не нужны ни стабильная Украина, ни болезненные для Украины компромиссы. Ей нужна только полная и безусловная капитуляция Украины. Убежден, что автор, как человек очень умный и опытный, это понимает, однако сознательно этот момент опускает.
4. Автор приводит как безусловное оправдание любого своего предложения аргумент о "тысячах жизней, которые надо спасти". Но из логики автора неизбежно следует, что лучший способ спасения тысяч жизней - это безотлагательная самоликвидация государства Украина.
5. Автор совершенно правильно пишет, что с Россией нужно договариваться, но при этом элегантно уклоняется от упоминания "красных линий" этих гипотетических договоренностей. Поэтому и Крым можно убрать с пути, и от интеграции в ЕС отказаться, и выборы на Донбассе провести хоть сейчас, и вообще можно сделать все, что хотят услышать от автора хоть на западе от Киева, хоть на востоке, потому что смотри пункт 4. Автор отвергает мнение, что убрать Крым с дороги, ведущей к договоренности относительно Донбасса, значит потерять и Крым, и Донбасс, и, наконец, саму Украину.
В колонке автора могла бы быть фраза "Территориальная целостность Украины не является предметом переговоров и компромиссов". Но такой фразы в колонке как раз и нет.
6. Если бы (теоретически) предлагаемый автором сценарий мог бы быть реализован, он вернул бы Украину в состояние ноября 2013 года. Но это была бы Украина юридически без Крыма, фактически без Донбасса и реально без шанса на достойное людей будущее.
Автор не допускает мысли, что пути назад для нас нет. Что мы можем двигаться только вперед. Упорно, с ошибками, но вперед, постепенно замещая истеричный патриотизм патриотическим здравым смыслом.
7. Автору безразлично мое и ваше мнение о его колонке. Во-первых, потому что колонка написана для другой целевой аудиторий - в основном для команды нового президента Трампа и слегка для команды старого президента Путина. Смотрите, пишет автор, я в теме, я в тренде, со мной можно говорить. Во-вторых, потому что автор колонки знает: что бы он ни написал, светлые головы все равно будут стоять в очереди, чтобы посетить его неизменно солидную ланч-конференцию в Давосе, выступить на следующем неизменно крутом YES и побывать на открытии очередной выставки в неизменно замечательном PinchukArtCentre.
Дмитрий Кулеба
Постоянный представитель Украины при Совете Европы
Постоянный представитель Украины при Совете Европы
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационное агентство "ЛІГАБізнесІнформ"
-
77136
-
45928
-
41715
-
39015
-
36276
Загрузка...
-
-
29.12.16, 19:14
-
29.12.16, 11:10
-
28.12.16, 10:04
-
27.12.16, 17:45
-
26.12.16, 17:37