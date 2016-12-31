Виктор Пинчук и его игра в "реальную политику"

Что написал и о чем умолчал в своей колонке Виктор Пинчук, и как он предложил распорядиться судьбой Украины

Чтобы и автора капитализировать , и читателей заставить рефлексировать .



3.

Автор построил аргументацию на принципиально ложном постулате , что Россия готова гарантировать стабильность Украины в обмен на уступки со стороны Украины . Это неправда. России не нужны ни стабильная Украина , ни болезненные для

Украины компромиссы . Ей нужна только полная и безусловная капитуляция Украины . Убежден , что автор , как человек очень умный и опытный, это понимает, однако сознательно этот момент опускает .



4.

Автор приводит как безусловное оправдание любого своего предложения аргумент о "тысячах жизней , которые надо спасти" . Но из логики автора неизбежно следует , что лучший способ спасения тысяч жизней - это безотлагательная самоликвидация государства Украина .

Автор совершенно правильно пишет, что с Россией нужно договариваться, но при этом элегантно уклоняется от упоминания "красных линий" этих гипотетических договоренностей. Поэтому и Крым можно убрать с пути , и от интеграции в ЕС отказаться , и выборы на Донбассе провести хоть сейчас , и вообще можно сделать все , что хотят услышать от автора хоть на западе от Киева, хоть на востоке , потому что смотри пункт 4.

Автор отвергает мнение, что убрать Крым с дороги , ведущей к договоренности относительно Донбасса , значит потерять и Крым , и Донбасс , и, наконец , саму Украину .

В колонке автора могла бы быть фраза "Территориальная целостность Украины не является предметом переговоров и компромиссов " . Но такой фразы в колонке как раз и нет.

Если бы (теоретически ) предлагаемый автором сценарий мог бы быть реализован , он вернул бы Украину в состояние ноября 2013 года. Но это была бы Украина юридически без Крыма , фактически без Донбасса и реально без шанса на достойное людей будущее.



Автор не допускает мысли , что пути назад для нас нет . Что м ы можем двигаться только вперед . Упорно , с ошибками , но вперед , постепенно замещая истеричный патриотизм

патриотическим здравым смыслом.

Автору безразлично мое и ваше мнение о его колонке. Во-первых , потому что колонка написана для другой целевой аудиторий - в основном для команды нового президента Трампа и слегка для команды старого президента Путина Смотрите , пишет автор , я в теме , я в тренде, со мной можно говорить . Во- вторых, потому что автор колонки знает : что бы он ни написал, светлые головы все равно будут стоять в очереди , чтобы посетить его неизменно солидную стоять

ланч-конференцию

в Давосе, выступить на следующем неизменно крутом YES и побывать на открытии очередной выставки в неизменно замечательном PinchukArtCentre.





Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы





