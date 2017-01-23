В ужасе от эмиграции. Новый страх украинцев

Виталий Портников о том, почему он спокойно относится к желанию части граждан уехать из страны



Уже который день подряд пользователи украинских социальных сетей обсуждают тему эмиграции из страны. С легкой руки одного из блогеров тема эмиграции стала чуть ли не главным доказательством неудач украинских реформ - видите, мол, сколько людей уезжает. А это означает, что жить стало труднее, что нельзя себя реализовать, что коррупция, что нет уверенности в завтрашнем дне. Вот когда мы построим сверкающее Эльдорадо, эмиграция сразу же прекратится...

Подобный тон дискуссии - еще одно свидетельство дремучей советской провинциальности, в которой продолжает жить часть нашего общества. Это в советские времена эмиграция вызывала одновременно осуждение и зависть - с одной стороны, человек, которому удавалось покинуть первую в мире страну победившего социализма, считался отщепенцем, с другой - очень хотелось найти еврейских родственников и оказаться на его месте. То, что эмиграция - это неотъемлемая часть мировой цивилизации, никому не приходило в голову. Но нам-то должно прийти? Ведь если бы не было эмиграции, не было бы ни Соединенных Штатов, ни Канады, ни Латинской Америки, ни Австралии, ни Новой Зеландии - не было бы половины мира, в который мы эмигрируем! Эта половина населена мигрантами и их потомками. Больше там вообще никого нет. Новый президент США - потомок эмигрантов из Шотландии и Германии, его супруга, первая леди - сама эмигрантка из Словении. Так что же, прочитаем Трампу и его супруге лекцию о "корнях" и патриотизме или предоставим им возможность быть теми, кем они хотят - американцами?

Но такое эмиграционное правило распространяется отнюдь не только на Америку. Оно распространяется и на Европу. Бывший президент Франции и один из самых популярных политиков страны Николя Саркози - потомок мигрантов из Венгрии и Магриба. Недавно ушедший от нас знаменитый немецкий критик Марсель Райх-Раницкий - выходец из польской еврейской семьи, мигрант. Таких примеров я могу привести тысячи, они и создали современную Европу - в меньшей степени, чем Америку или Канаду, но все же. Если бы люди перестали искать, где им лучше жить, где лучше самовыразиться, то мир до сих пор оставался бы в далеком прошлом - если бы вообще существовал.



Никакие реформы не останавливают миграцию. В Польше украинцы занимают места поляков, которые уехали работать в другие страны Европейского Союза. Но мы же, кажется, считаем польские реформы образцовыми?

Замечания о том, что причиной эмиграции из Украины являются низкие темпы реформ и отсутствие перспектив для выживания, вообще не выдерживают никакой разумной критики. Не в том смысле, что реформы идут очень быстро и людям легко. А в том, что никакие - даже очень успешные реформы - не останавливают миграцию. Хотел бы напомнить, что в Польше украинцы нередко занимают места поляков, которые уехали работать в другие страны Европейского Союза. Мем о "польском сантехнике", который лишит работы англичан и французов - одна из самых важных дискуссионных тем в Европе последних десятилетий. Но мы же, кажется, считаем польские реформы образцовыми? Мы хотим на них равняться? Мы хотим войти в Европейский Союз и НАТО? И тем самым легализовать право на свободную работу в странах ЕС для всех граждан нашей страны? Тогда что мы запоем о эмиграции в случае успеха реформ, когда она увеличится в разы? Тот, кто мне не верит, пусть просто проверит цифры выезда граждан из Польши и стран Балтии - и успокоится.

Мы часто в качестве лучшего примера государственного строительства и патриотизма называем Израиль. А знает ли читатель, сколько израильтян - настоящих патриотов своей страны, которые наконец-то могут жить в собственном государстве - каждый год эмигрируют в Канаду? Видели ли страницы в израильских СМИ с рекламой этой эмиграции? Задавались ли вопросом, почему это так? Может, в Канаде просто лучше и комфортнее жить - и есть люди, для которых этот комфорт и безопасность важнее, чем непростая жизнь в еврейском государстве. Выиграет ли от их приезда Канада? Думаю, да. И Израиль тоже выиграет.

Неоднократно приходилось указывать, что успех строительства еврейского государства связан с тем, что в страну приехали люди, которые были готовы строить и защищать Израиль. Означает ли это, что качество израильских евреев намного превосходит, например, качество американских евреев? Все мы прекрасно понимаем, что нет. Дело не в качестве, а в готовности строить свою страну. Поэтому вопль о том, что "уезжают лучшие" мне просто смешон. В Соединенных Штатах, возможно, остались лучшие - но критерием успеха государственного проекта является не качество личности, а ее готовность строить здесь и сейчас. Кто-то уезжает ради себя и детей, кто-то - остается ради себя и детей. Это - разный выбор и он заслуживает уважения в равной степени.

Здесь останутся те, кому это действительно нужно. Те, кто может состояться именно на украинской земле. А представления об этой самореализации могут быть самые разные.

Причина успеха Израиля - положительная селекция, приезд в будущую страну тех, кто стремился к ее созданию. Причиной успеха Украины - как и многих других стран, которые в непростых условиях решились на созидание собственной государственности, - станет отрицательная селекция. То есть отъезд тех, кто не может или не хочет строить в экстремальных условиях. Не имеет никакого значения, кто эти люди - специалисты в передовых отраслях, до которых еще не доросла наша экономика или чернорабочие, которые будут получать куда больший доход за свой труд за рубежом. Важно - что они обретут себя, а страна - обретет себя. Обретет во многом благодаря этому расставанию. Здесь останутся те, кому это действительно нужно. Те, кто может состояться именно на украинской земле. А представления об этой самореализации могут быть самые разные.

Поэтому об эмиграции не стоит дискутировать как о зле и наказании. Это все равно что упрекать реку, что она течет не туда, куда нам хочется. Главное - строить страну, из которой будут не только уезжать, но в которую со временем будут возвращаться и в которую будут приезжать иностранцы.

Ничего несбыточного в этом нет. Еще несколько десятилетий назад португальцы работали по всей Европе, уезжали в Бразилию или Анголу - а сейчас украинцы мечтают о Португалии. Еще несколько десятилетий назад ирландцы массово покидали свою провозгласившую независимость страну - а сейчас это государство настоящая "мекка" для мигрантов из стран Балтии и Польши. Поляки продолжают уезжать в страны ЕС - но для украинского мигранта получить разрешение на долговременную работу в Польше - настоящее достижение.

Перед нами стройка, которая спустя десятилетия трудной работы, разочарований и удач обязательно увенчается успехом. И пусть наши внуки пригласят на празднование этого успеха внуков тех, кто сегодня покидает нашу страну в поисках лучшей доли.

И пусть они не отказывают тем, кто захочет задержаться на этом празднике.



Виталий Портников, журналист

для ЛІГА.net

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