На радаре ALTERA 1: Как капитаны прячут пиратские заходы в Крым

Заходы иностранных судов в грузовые порты оккупированного Крыма запрещены, однако не секрет, что они все равно продолжаются.

Морское судоходство - очень жёсткий и конкурентный бизнес, и работают в нем люди, как правило, привыкшие к опасностям и риску. В стремлении к прибыли они подчас идут на нарушения строгих правил. Для этого у них в запасе есть разнообразные хитрости и фокусы.



А еще у них теперь есть оккупированный Крым, который сейчас является фактически "серой зоной". Там существует только видимость выполнения правил и порядка. Естественно, что это привлекает рисковых морских бизнесменов.

Крымские порты официально закрыты украинской властью, заходы в них незаконны, и правоохранительные органы имеют право (вернее, даже обязаны) задерживать нарушителей и возбуждать против них криминальные производства. Напрмер, широкий общественный резонанс получил случай с арестом в наших водах Дуная судна SKY MOON, которое шло из Севастополя с грузом соды на борту.

Еще один интересный случай разворачивается прямо на наших глазах. Турецкий танкер-газовоз под монгольским флагом ALTERA 1 (IMO: 8012114) умудрился во время одного рейса дважды посетить Керчь и сейчас пытается пройти Босфор.

Судно это за свою долгую судоходную жизнь (оно построено в 1969 году) сменило множество имен. Под одним из них - TALA - оно попало в санкционный список судов и компаний, против которых США ввели финансовые санкции за участие в снабжении режима Асада. Отличилось оно и целой серией злостных нарушений Государственной границы Украины - на нем висит 14 судозаходов в оккупированную Керчь с августа 2014 по декабрь 2016 года для погрузки сжиженного газа и перевозки его в Турцию, страны Ближнего Востока (в том числе Сирию) и Египет (больше подробностей смотрите в детальном волонтерском расследовании рейсов ALTERA 1).



Итак, этот злостный нарушитель Государственной границы Украины 27 января 2017 года совершил очередной незаконный судозаход в Кечь и встал у причала номер 9 в порту “Терминал”, где получил сжиженный газ от компании ТЭС-Терминал. Фотография судна сделана 31 января 2017 возле этого причала в Керченском рыбном порту и является еще одним доказательством незаконного судозахода в закрытый Украиной порт.





Но это, как ни забавно, не начало нашей истории. На момент этого захода судно ALTERA 1, его капитан, его оператор и его судовладелец успели совершить еще как минимум одно преступление.

Выглядело это, по данным нашего мониторинга, так.



22 января ALTERA 1 прошла из Мраморного моря в Черное с включенным AIS (Automatic Identification System - система идентификации судов, их габаритов, курса и других данных - Ред.), что естественно - хотели бы мы посмотреть на капитана, который решится выключить систему идентификации судна при прохождении Босфора. Далее газовоз направился вдоль турецкого берега. После прохождения порта Зонгулдак судовой AIS 23 января в 10:20 утра по Анкаре был выключен. В Керченском проливе ALTERA 1 появилась 25 января и - не включая AIS - под проводкой частным лоцманом компании “ЮВАС-Лоцман” на борту направилась в оккупированный Керченский порт, где в полдень того же дня была ошвартована к причалу №2 Керченского Судоремонтного Завода компании “ЮВАС-ТРАНС“. Судно приняло с берега снабжение от компании “ЮВАС-Брокер“, которая выступала агентом этого судна в оккупированном Керченском порту. Возможно, что во время этого тайного (с выключенным AIS) судозахода также произошла погрузка на судно сжиженного газа, однако это пока только предположение, которое требует проверки. 26 января около 15:30 по местному времени ALTERA 1 покинула акваторию порта, прошла створ строящегося моста, не включая систему идентификации, и затем затерялась неподалеку.



В полдень 27 января (точнее, в 12:30 по местному времени) AIS танкера-газовоза был снова включен и его штурман стал изображать свежепришедшее из Черного моря судно, которое ищет, где же ему встать на якорь. Эта клоунада могла бы быть зачтена, если бы вокруг не было других судов.



И в порту, и в проливе тоже работают люди. И вовсе не странно, что судно с выключенным AIS привлекает к себе больше внимания, чем со включенным. А теперь представьте, какие соленые словечки по воки-токи отмачивают в открытых каналах штурмана, когда у них по курсу в узком канале вырисовывается неопознанный объект, идущий встречным курсом. Добавим в эту и без того опасную ситуацию в качестве факторов риска возраст судна и наличие в его трюмах сжиженного газа. Впечатляет?



С наступлением темноты танкер-газовоз снялся с якоря и - с включенным AIS - опять двинулся вверх по Керчь-Еникальскому Каналу, прошел створ строящегося моста и... зашел в бухту Керченского Морского рыбного порта, где и встал к причалу №9 компании газо-трейдера “ТЭС Терминал” в 19:20 местного времени (см. фотографию выше).



Оригинальный маневр. Сначала делаем скрытый заход, а затем открытый, затем какие-то странные игры в прятки - одного прячем, другого показываем... Доходы крымских газотрейдеров падают из года в год, и в условиях конкуренции бизнесмены идут порой на немыслимые нарушения техники безопасности и правил судоходства.



Но и это еще не все.



Поскольку мы ведем постоянное наблюдение за незаконным судоходством в закрытых крымских портах, мы знаем, что судно ALTERA 1 посетило порт Керчь 13 декабря 2016 года, а 21 декабря отправилось догружаться в Темрюк Краснодарского края. Наши источники утверждают, что в Темрюке судно проверяли инспекторы порт-стейт контроля по правилам Парижского Меморандума IMO и выставили ему большой список претензий. ALTERA 1 отпустили, но оно получило настолько серьезные замечания, что ему было разрешено только совершить переход на судоремонтный завод. Загрузиться в Темрюке ему не разрешили, и судно ушло с газом, полученным в Крыму.



Остается открытым вопрос, посещала ли ALTERA 1 за прошедший с момента проверки месяц судоремонтный завод и устранила ли она весь длинный список замечаний. Ответ на этот вопрос с удовольствием и при первой же возможности захотят поискать инспекторы Парижского Меморандума.

А вот что происходит с судном прямо сейчас.



1 февраля 2017 года в 2 часа ночи по киевскому времени ALTERA 1 с грузом сжиженного газа вышла из Керченского порта, подошла к берегам Турции, включила AIS, объявила портом назначения Стамбул, подошло к каналу и... не входя в него, прошла мимо и исчезла на несколько часов. Затем судно показало, что встало на якорь севернее Босфора.







Там оно пока и находится. Стамбул не может быть местом выгрузки, там нет газового терминала. Мы можем только предполагать, кому предназначен контрабандный газ из "серой зоны".

Катерина Яресько

волонтер Международного сообщества InformNapalm

Ситуация с незаконным судоходством в оккупированных портах Крыма не только подрывает основы национальной безопасности Украины, но и нарушает сложившуюся систему регулирования мореплавания, ставит под угрозу безопасность и экономические интересы других стран. Оно должно быть прекращено. Нарушение правил судоходства с использованием незаконно действующих портов Крыма может обернуться очень большой проблемой. Но мы рассчитываем, что это будут, прежде всего, проблемы для самих нарушителей.31 января посольство Украины в Турецкой республике в связи с многочисленными нарушениями правил судоходства судном ALTERA 1 направило ноту в официальные инстанции и запланировало ряд мероприятий. Мы следим за событиями и будем ждать результатов.