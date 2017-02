Долг развитых стран перед мигрантами и беженцами

Кризис, связанный с резким увеличением в последние несколько лет числа беженцев, стал одним из главных вызовов для мирового сообщества.





Шахидул Хаке, секретарь по иностранным делам Бангладеш и бывший председатель Международного форума по вопросам миграции и развития, высказал свою точку зрения на обострение проблемы беженцев в статье "Our Duty to Migrants and Refugees", опубликованной на Project Syndicate.

Бессрочный запрет на въезд сирийских беженцев, введённый США, ярко высветил одну из главных проблем нашего времени. Что нам делать с миллионами беженцев, спасающихся от войны и преследований в различных странах мира?

Масштабы кризиса беженцев сегодня ошеломляют. В целом, 65 миллионов человек - и это беспрецедентное число - оказались вынуждены покинуть свои дома; в одном только 2016 году более 7500 мигрантов - мужчин, женщин, детей - погибли во время своих отчаянных попыток достичь безопасного места, из них 5083 утонули в Средиземном море.

В Андаманском море тысячи мигрантов вынуждены жить на лодках, потому что их не принимает ни один порт, при этом контрабандисты вымогают у них деньги. Аналогичные опасные ситуации наблюдаются в регионах Сахеля и Африканского Рога, в центральноамериканском коридоре.

Между тем, в принимающих странах антимигрантские настроения приближаются к точке кипения. Вместо того, чтобы налаживать доверие, многие политики сеют страх, призывают к этнической или религиозной дискриминации в отношении тех, кто был вынужден покинуть свою родину. Вместо содействия безопасной и упорядоченной миграции многие страны выступают с мерами, направленными на сокращение или вообще прекращение миграции.

В этом политическом климате отдельные политики пытаются отказаться от своих юридических и гуманитарных обязательств перед беженцами и мигрантами, смешивая их всех в кучу и делая вывод, что никто из них не заслуживает защиты. Другие, тем временем, неохотно признают обязанность своих стран принимать беженцев, но затем объявляют, что все экономические мигранты должны их покинуть.

Однако обе эти группы являются предметом нашей коллективной ответственности. В соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года, международное сообщество юридически обязано соблюдать права беженцев. А в соответствии с Конвенцией о защите прав мигрантов 1990 года, государства мира морально и политически обязаны помогать мигрантам, находящимся в трудных условиях. Более того, в утверждённых ООН "Целях устойчивого развития до 2030 года" мировые лидеры назвали беженцев, вынужденных внутренних переселенцев, а также мигрантов уязвимыми группами населения, которым необходима защита. В частности, они пообещали сотрудничать между собой ради "обеспечения безопасной, упорядоченной, легальной миграции, предполагающей соблюдение прав человека и гуманное обращение с мигрантами (вне зависимости от их миграционного статуса), беженцами и перемещёнными лицами".

Ни один здравомыслящий человек не захочет остановить миграцию людей. Мигранты приносят огромную пользу принимающим их странам, а также странам своего происхождения. Впрочем, никто не сможет отрицать те проблемы, которые создаются нелегальными потоками мигрантов и беженцев, нередко перемещающихся вместе, в рамках так называемой "смешанной миграции".

Люди, отправляющиеся в нелегальную поездку, крайне уязвимы, и неважно - беженцы они или мигранты. Прибегая к неофициальным каналам, обходя юридические правила пересечения границ, они также неумышленно подрывают принципы верховенства закона. Многие из них вынуждены прибегать к услугам контрабандистов, что, в свою очередь, идёт на пользу организованной преступности. В конечном итоге, те проблемы, с которыми сталкиваются и мигранты, и беженцы, а также та помощь, которая им нужна от правительств и международного сообщества, очень схожи, хотя международное право, разумеется, гарантирует беженцам дополнительную защиту, в том числе запрет на высылку из страны.

В сентябре прошлого года мировые лидеры, присутствовавшие на Саммите ООН по вопросам беженцев и мигрантов, впервые признали это сходство. По итогам саммита делегаты приняли "Нью-Йоркскую декларацию", которая содержит обязательство уделять внимание общим нуждам и проблемам мигрантов и беженцев, очерчивает процессы разработки глобальных соглашений, распределяющих ответственность в оказании помощи беженцам, а также гарантирующих безопасную, упорядоченную и легальную миграцию.

Продолжающийся кризис мигрантов и беженцев требует нового, всеобъемлющего и последовательного глобального регулирования. Пришло время заняться мобильностью в целом, во всех её формах, вне зависимости от причин перемещения людей, будь это причины, находящиеся за пределами их контроля, например, природные катастрофы, или же стремление улучшить свою жизнь.

Потоки мигрантов и беженцев являются сегодня неотделимым элементом новой, сложной геополитической реальности. По отдельности эти вопросы больше невозможно решать эффективно. Международное сообщество договорилось о разработке отдельных соглашений по каждому из них, но ему следует гарантировать тесную координацию этой работы. Только прямо признав связь между потоками мигрантов и беженцев, мы сможем гарантировать согласие всех стран-членов ООН на присоединение к обоим соглашениям, а также их участие в последовательных, систематических мерах, направленных на помощь уязвимым группам населения.

Двигаясь вперёд, мы должны быть открытыми, инклюзивными и храбрыми в наших подходах, мы должны смотреть дальше привычных решений и институционных мандатов. У нас имеется уникальный шанс разработать всеобъемлющее регулирование для мобильности людей во всех её видах. Это могут быть беженцы и мигранты, которые были вынуждены уехать; те, кто прибегает к нелегальным методам и контрабанде; те, кто действует через официальные каналы в поисках лучшей жизни.

Совместно работая над последовательным решением этой проблемы, мы сможем значительно улучшить глобальное управление мобильностью людей. Это наш единственный реалистичный вариант помощи людям, находящимся в движении, и укрепления общества в тех странах, которые они со временем назовут своим новым домом.

