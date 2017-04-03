Если бы вы, депутаты, учились так, как надо

Колонка адвоката и кандидата юридических наук Маркияна Галабалы о том, что связывает э-декларации и запрет каратэ в СССР

Маркиян Галабала

адвокат, кандидат юридических наук



24 декабря 1981 года Уголовный кодекс Украинской ССР был дополнен статьей 224-1 "Незаконное обучение каратэ". Таким образом было фактически криминализировано занятие этим боевым искусством, потому что, во-первых, его "идеологическая составляющая" была несовместима с идейными постулатами СССР, а во-вторых, советский режим не мог допустить появления даже легких намеков права на самооборону у "советского человека".23 марта 2017 года Верховная Рада Украины Законом № 1975-VIII ввела обязанность подавать э-декларации и криминализировала декларирование недостоверной информации для ряда категорий граждан. Среди них, кроме активистов-антикоррупционеров, оказались ученые, исследующие антикоррупционное законодательство за счет грантов; руководители общественных организаций, привлекаемых к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением и противодействием коррупции, - конференций, круглых столов, публичных обсуждений и тому подобное.Известный итальянский юрист Беккариа еще в 1764 году в книге "О преступлениях и наказаниях" сформулировал два условия, при наличии которых может появляться уголовно-правовой запрет: 1) деяние, которые криминализуется, должно быть общественно опасным; 2) введение запрета должно соответствовать принципу экономии репрессии. Первое условие означает, что действия причиняют достаточно серьезный материальный и моральный ущерб обществу. А вторая - общество нельзя защитить от таких посягательств более мягкими административными или гражданско-правовыми мерами.Уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации государственными чиновниками была введена с целью контроля за незаконным обогащением. Потому лица, уполномоченные на выполнение функций государства, могут использовать свои властные полномочия для получения взяток. В этом и заключается общественная опасность данного преступления.В чем заключается общественная опасность непредставления или внесения ложных сведений в электронной деклараций лицами, упомянутыми в Законе № 1975-VIII? Наделены ли властными полномочиями ученые-исследователи коррупции, руководители общественных объединений-организаторы круглых столов, форумов? Очевидно, что не наделены. Могут ли они недобросовестно влиять на общественные процессы через получение гонораров в конвертах? Очевидно, что могут. Но следует ли их всех за это сажать в тюрьму? Почему, в таком случае, не сажают журналистов, которые берут деньги за заказные материалы?Кроме того, вряд ли задумывались народные депутаты о том, можно ли защитить украинский народ от недобросовестных антикоррупционеров альтернативными мерами. Ведь существует механизм привлечения к административной ответственности за декларирование недостоверной информации. И есть возможность применять санкции к юридическим лицам.Следовательно, вывод один - большинство лиц, упомянутых в законе № 1975-VIII, безосновательно стали субъектами преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины "Декларирование недостоверной информации". Этот нормативно-правовой акт следует немедленно пересмотреть.В свое время статья 224-1 "Незаконное обучение каратэ" была исключена из УК Украинской ССР. Ее существование покалечило судьбу не одному человеку, но так и не уберегло советскую систему от краха.