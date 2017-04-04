Братья наши меньшие. Почему примитив оппозиции опасен для страны

Избавленная от противовесов власть всегда склонна к авторитаризму. Задача сдерживать ее порывы сегодня лежит на плечах общества, а не оппозиции

"Из уважения и любви к братьям нашим меньшим мы разблокируем трибуну и будем участвовать в голосовании", - сказал сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко, взяв слово перед принятием Радой закона о защите домашних и диких животных. Этому рыцарскому жесту предшествовало трехчасовое блокирование трибуны, во время которого парламент продолжал работать. То есть, депутаты-радикалы просто стояли, сбившись в кучу у подножия президиума. Широко анонсированный, а потому неизбежный перформанс-блокирование был посвящен радикалами решению НКРЕКП о внедрении абонентской платы за газ для населения. Вроде бы, все по делу, вот только за пару часов до блокирования - утром 4 апреля - комиссия приостановила возмутившее всю страну решение. И хотя после этого топтание фракции РПЛ у трибуны выглядело совершенно нелепым, отменить перфоманс было уже нельзя. "Доктор сказал - в морг, значит - в морг".

В антракте (что необычно для театра, но не для парламента) представление продолжилось. Депутаты от Батькивщины и Оппоблока в кулуарах Верховной Рады раздавали журналистам одинаковые комментарии о том, что всем политическим силам, невзирая на цвета, имена и эмблемы, необходимо объединиться против обворовывающей народ власти. "Решение регулятора приблизило конец этой власти - это последняя капля" - говорили то ли Власенко, то ли Вилкул. Напомним, за несколько часов до этого решение было приостановлено, но тезисы для комментирования ситуации депутаты получили от штабов еще с вечера. Оперативно среагировать на изменение ситуации штабы не успели, а депутаты не смогли. Поэтому комментарии выходили не менее нелепыми, чем "блокирование" трибуны командой Ляшко.

Немного пластичнее оказались представители Самопомощи, которые, конечно, как и остальные, высказали хорошо сформулированное возмущение решением НКРЕКП (не выбрасывать же - люди писали, старались), но хотя бы в конце додумались добавить "решение о приостановке действия внедрения абонплаты принято, но этого мало!".

Команда президента в последнее время непростительно часто заставляет вспомнить незабвенное "оцените красоту игры" и "развели как котят" авторства регионала Чечетова

То есть, в истории с газом власть - или, будем говорить прямо, президент Порошенко - одним движением "убрал на замахе" все набравшие инерцию возмущения оппозиционные силы, а те, не сумев перестроится, со всего размаха врезались в стену. Трудно убедить общество в том, что ты достоин считаться альтернативой и способен управлять страной, если твое поведение напоминает в лучшем случае быка на корриде. Финт власти с вынесением на голосование закона о защите животных в день, когда оппозиция собиралась блокировать работу Рады, вызывает отдельную улыбку. Особенно после того, как на него повелся Ляшко и "разблокировал трибуну" ради котиков и собачек. Впрочем, хватит о братьях меньших - скажем пару слов о главном, то есть о поведении власти.

Приведенные выше наблюдения не предполагают ни намека на восхищение моделью поведения и приемами Порошенко и компании. При отсутствии у соперника адекватной реакции и сноровки любой выглядит гением уровня Макиавелли. Отсутствие качественного противодействия в парламенте только утверждает власть в ошибочном мнении о ее незаменимости, и со временем она будет реагировать на общественные запросы лишь по мере закипания протеста, но никак не из собственного желания проводить реформы. И без того команда президента в последнее время непростительно часто заставляет вспомнить незабвенные афоризмы "оцените красоту игры" и "развели как котят" авторства регионала Чечетова.

Только очень наивный человек может верить в полную независимость НКРЕКП, да и вообще какого либо органа исполнительной власти или нацкомиссии в Украине. Понято же, что более чем спорное решение имени Дмитрия Вовка появилось на свет если не по указанию, то как минимум с молчаливого согласия первого лица. Не нужно быть гением аналитики, чтобы еще позавчера предсказать, что, оценив уровень общественного резонанса на очередное непопулярное решение, и без того не блистающая рейтингами власть пойдет на попятную, выставив козлом отпущения главу комиссии. Аргументы оппонентов властью при этом элементарно присваиваются (под аккомпанемент бодро хлопающих оппозиционных ушей), как это уже было в истории с блокадой.



Роман Чернышев, журналист LIGA.net



Однако из всего этого малоприличного спектакля политического класса, разделившегося на циничную власть и нерасторопную оппозицию, можно сделать один маленький, но обнадеживающий вывод: власть пока еще реагирует на общественную критику, пытается удерживать градус кипения на минимуме и подсознательно держит в уме картину Майдана. Значит, еще не все потеряно, и обществу рано впадать в аполитичность и безразличие. А что касается политической оппозиции, то, будем надеяться, она тоже со временем повзрослеет. А еще лучше, если появится другая - не столь примитивная. Слава Богу, парламентскими партиями политическое поле Украины не ограничивается.