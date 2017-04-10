Как разделить теневую экономику и упрощенное налогообложение

Есть ли зависимость между налоговыми льготами и динамикой развития теневой экономики. Колонка Вячеслава Черкашина

Не первый год идут ожесточенные дискуссии о дальнейшей судьбе упрощенной системы налогообложения (далее - УСН). Некоторые видят в этом явлении сплошное зло и источник теневой, неформальной экономики. Другие считают, что УСН - это последняя надежная гавань от налогового произвола и коррупции. Последние новости от главного кредитора страны - Международного валютного фонда - относительно требования о существенном сокращении рамок действия УСН также оживляют интригу.

Сейчас весь малый бизнес составляет лишь 15,7% от ВВП страны, а обороты УСН - около 7% от общего оборота сектора предприятий, говорится в исследовании экспертов Института социально-экономической трансформации. Поэтому злоупотребления именно упрощенцев по экономическим масштабам не могут даже близко подойти к проблемам, которые существуют в общей системе налогообложения. Так, только в "налоговые гавани" большим бизнесом ежегодно выводится в среднем до 9,4% от ВВП страны.



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Шаги по детенизации УСН могут быть эффективными только тогда, когда они являются частью комплексной стратегии, включающей в себя либеральную налоговую реформу и изменение идеологии деятельности налоговых органов (перезагрузка фискальной службы и ликвидация налоговой милиции). Но это не исключает отдельных действий, направленных на снижение злоупотреблений УСН при условии, что они не должны никоим образом затрагивать законопослушный малый бизнес. Тем более что отдельные аспекты существования УСН, такие как распространение наличных расчетов, возможность продажи товаров неопределенного происхождения или сокрытие большими компаниями реальных объемов продаж/доходов через дробление на субъекты УСН, являются постоянным источником и основой неформальной экономики Украины. Кроме этого, на отдельных внутренних рынках, в частности на рынках товаров высокого ценового и премиум-сегмента, злоупотребления в упрощенной системе играют важную роль.

В связи с этим крайне важным выглядит выбор умеренной и взвешенной стратегии реформирования УСН. Предложения о задачах и инструментах, которые помогут уменьшить возможности для уклонения от налогов через злоупотребления с упрощенной системой налогообложения, условно можно разделить на три категории.

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Во-первых, контроль расчетов. Основной аргумент в пользу фискализации - тотальное доминирование наличных расчетов, которые сложно контролировать со стороны фискальных и правоохранительных органов и которые, как правило, сопровождают теневую или серую экономику. Фискализация наличных расчетов с помощью использования регистраторов расчетных операций (РРО) приобретает в мире все большую популярность. Только в прошлом году четыре страны ЕС (Чехия, Словения, Румыния и Австрия) и три страны СНГ (Казахстан, Беларусь и Россия) начали расширять сферы применения фискализации.

Новые технологии дают потенциальные преимущества как для бизнеса (либерализация рынка РРО, облегчение и удешевление использования РРО, снижение количества проверок), так и для государства (налоговый контроль операций в режиме онлайн, уменьшение стоимости администрирования). Поэтому точечная фискализация (после либерализации и демонополизации рынка РРО и внедрения цифровых РРО) является одной из возможных реакций на процессы снижения налоговой ответственности в определенных сегментах экономики, эрозию процедур администрирования налогов и глобальные тренды вроде "безналичного общества" (cashless society).

Оптимальной выглядит не массовая фискализация УСН, а распространение фискализации наличных расчетов на тщательно определенные рисковые группы предпринимателей, в частности:

- плательщиков налога на добавленную стоимость;

- тех, кто осуществляет деятельность на значительных торговых площадях (критерием применения РРО станет торговая площадь);

- сектор продаж высокого ценового сегмента и опасных групп товаров (могут попасть такие потенциально проблемные рынки, как лекарства, ювелирные изделия и меха).

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Во-вторых, изменение среды УСН. Большую часть обвинений в сторону УСН об уклонении от налогов поступает из-за злоупотреблений со стороны крупных и средних компаний. Для них это альтернативный (например, "налоговым ямам"), относительно безопасный способом "агрессивного налогового планирования". Создание среды, при которой УСН станет "неинтересным" инструментом минимизации налогов для этой категории компаний, позволит кардинально укрепить и защитить упрощенную систему налогообложения. Для это целесообразно реализовать следующие шаги:

- ввести Правило предотвращения злоупотреблений УСН крупными торговыми компаниями, в частности использования несколькими субъектами УСН одного торгового помещения, общего пользования сайтами (интернет-магазины) и торговыми марками. В мировой практике эта норма определяется как Общее правило предупреждения злоупотреблений (GAAR - General Anti-Abuse Rules). Это современный механизм противодействия применению налогоплательщиками агрессивных схем минимизации налогов за счет злоупотреблений нормами внутреннего налогового законодательства и положениями международных договоров об избежании двойного налогообложения. GAAR позволяет налоговым органам адекватно реагировать на большинство популярных схем минимизации налогов;

- приведение перечня подакцизних товаров в соответствие с евроинтеграционными обязательствами Украины. В частности включение в перечень подакцизных товаров угля, всех видов газа, кокса и битумов. Статья 1 Директивы 2008/118/ЕС определяет перечень товаров, которые должны быть отнесены к подакцизным, и включает в них энергетические и электроэнергетические товары. В свою очередь перечень энергетических товаров в acquis ЕС регулируется Директивой 2003/96/ЕС, которая предусматривает налогообложение энергоносителей, электроэнергии и любого товара, используемого в качестве топлива для транспортных средств или добавки или наполнителя к топливу. В то же время, согласно нормам Налогового кодекса Украины, плательщиками единого налога 1-3 группы не могут быть субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 л и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин).

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В-третьих, налоговая дисциплина. В контексте доминирования наличных расчетов в сфере мелкого бизнеса и проведения их фискализации большое значение приобретает вопрос выдачи фискального чека. Уменьшение возможностей и стимулов для злоупотреблений в этой сфере может стать главным фактором успеха или поражения модернизации УСН и требует следующих мер:

- политики стимулирования потребителей получать чеки. Покупатель должен иметь возможность проверить факт выдачи фискального чека и его регистрации. В условиях существования фискального сервера, который в режиме онлайн проводит регистрацию всех фискальных чеков, любой покупатель сможет проверить чистоту сделки. Ели номер в его чеке не зарегистрирован, покупатель получает денежный приз, а продавец - штраф;

- в качестве мер поддержки фискальной дисциплины и с целью побуждения бизнеса выдавать чеки, а потребителей - требовать их государство может ввести: лотереи фискальных чеков с розыгрыша призов или налоговых персональных скидок по примеру Южной Кореи, Грузии, Словакии или Португалии; штраф в случае невыдачи фискального чека, который должен взыскиваться с наемного работника, который его непосредственно не выдал (личная ответственность станет дисциплинирующим фактором);

- отменить архаичный и карательный по сути указ президента "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" от 12.06.1995 № 436/95, имплементировав только его отдельные взвешенные нормы в профильный Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Все эти меры способны уменьшить злоупотребления и улучшить экономическую ситуацию в стране. Но необходимо реализовать их комплексно, не давая возможности организаторам схем по оптимизации налогов ("скруток", "однодневок") и монополистам использовать те или иные предложения отдельно, таким образом, перевести одни виды теневых потоков в другие. Или, пользуясь монопольным положением, заработать сверхприбыли на реализации оборудования.

Большинство проблем налоговой системы Украины находится в общей системе налогообложения, поэтому необходимо провести мероприятия по ее упрощению и приближению к упрощенке. Эти меры должны включать ликвидацию налога на прибыль и переход к налогообложению выведенного капитала (распределенной прибыли), радикальное снижение ставок прямых налогов (на доходы и труд), радикальную реформу ГФС и таможни, ликвидацию налоговой милиции и создание единого аналитического органа - финансовой полиции, сотрудники которой будут набираться по результатам прозрачного конкурса и получать достойные зарплаты, и целый ряд других задач.

Вячеслав Черкашин, эксперт по вопросам налоговой политики Реанимационного пакета реформ