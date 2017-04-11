Формула Балчуна. Сможет ли Укрзалізниця сэкономить на топливе

Укрзалізниця объявила тендер на закупку топлива по новой процедуре - с привязкой к котировкам Platts. Поможет ли это избежать коррупции?



Глава компании Войцех Балчун на днях сообщил в своем Facebook: "Внедряется такое понятие, как "цена недели". Она будет рассчитываться в день подписания дополнительного соглашения. Цена недели будет формироваться на основе цены дизтоплива в день проведения аукциона, умноженной на индекс изменения цены. Индекс изменения цены, в свою очередь, будет рассчитываться с применением котировок Platts и курсов валют в день аукциона и в день подписания дополнительного соглашения".



Что это означает? Нейтрализуется "человеческий фактор" - ключевая проблема госзакупок. Пресловутый фактор включается на каждом этапе - на стадии подготовки тендерной документации, проведения торгов и дальнейшего выполнения договоров.



Рассмотрим свежий пример. 22 декабря 2016 года компания Вог Аэро Джет выигрывает несколько тендеров Укрзализныци на поставку 65 000 тонн дизельного топлива. Все честно - побеждает минимальная цена, которая более чем на 2240 грн (почти на 10%) ниже среднерыночных. Математика простая: на день проведения торгов "железка" сэкономила около 145 млн грн. В этот момент госкомпании и ведомства любят прокричать в СМИ о "перемоге" и животворящей Prozorro. Но самое интересное начинается потом.





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Уже в начале января, не поставив ни тонны топлива, Вог Аэро Джет потребовал пересмотреть цену в связи с повышением ставки акцизного сбора на дизтопливо с 1 января. Справедливо, так как налог действительно вырос. Но спустя всего несколько дней трейдер неведомым образом добивается согласия чиновников Центра обеспечения производства (ЦОП) Укрзализныци на повышение цены еще на 9,9% (!) до среднерыночного уровня, а по ряду лотов - и того выше. Декабрьская экономия в январе растаяла без следа.



Наложим на этот пример внедряемый формульный подход. В договоре была бы зафиксирована предложенная победителем цена с дисконтом от рынка. Ее бы пересчитывали еженедельно в точности с изменениями котировок мирового агентства Platts. И поскольку европейские котировки за рассматриваемый период колебались в пределах 1-2%, то и корректировка была бы аналогичной, а не на порядок выше. В результате формульный подход позволил бы зафиксировать дисконт и сэкономить на закупках сумму, которая равна половине от годовой прибыли Укрзализныци в 2016 году. Вместо этого ноль экономии и расследование эпизода Национальным антикоррупционным бюро.



Приведенный пример - не единичный. Тактика низкой цены на торгах и ее повышения после подписания договора на 10% работает либо путем коррумпирования чиновников, либо давления на них с помощью вышестоящего админресурса. Это та же коррупция, только на более высоком уровне. Здесь вспоминается прошлогодний тендер Минобороны на закупку 70 000 тонн нефтепродуктов, который выиграла фирма Приведенный пример - не единичный. Тактика низкой цены на торгах и ее повышения после подписания договора на 10% работает либо путем коррумпирования чиновников, либо давления на них с помощью вышестоящего админресурса. Это та же коррупция, только на более высоком уровне. Здесь вспоминается прошлогодний тендер Минобороны на закупку 70 000 тонн нефтепродуктов, который выиграла фирма Трейд Коммодити . Был применен весьма распространенный прием: цены повышены вслед за рынком, а потом тихо забыты, несмотря на разворот рынка вниз. Оценка ущерба снова-таки около 100 млн грн. Расследование ведет НАБУ, Военная инспекция и т.д.



Единожды заработав, чиновники делают все, чтобы расчистить дорогу "спонсорам". Неугодные поставщики, которым удалось обойти все ловко расставленные капканы, подвергаются "воспитанию". Его суть заключается в создании условий для нарушения договора и значит для его расторжения. Например, договор на поставку дизтоплива подписывается на год, но клерки Укрзализныци могут потребовать срочно поставить весь объем. Что, не готовы поставить годовой объем за неделю? Жаль, придется искать другого поставщика…







Кстати, в отличие от формульного подхода в ценообразовании, о таком же прогнозируемом и понятном графике поставок пока ничего неизвестно… Как неизвестно и о том, как бороться с злоупотреблениями при закупке других товарных позиций. Легкость контроля за ценообразованием топлива - в множестве ценовых индикаторов. Но их нет, скажем, для вакуумных туалетов, а их УЗ Кстати, в отличие от формульного подхода в ценообразовании, о таком же прогнозируемом и понятном графике поставок пока ничего неизвестно… Как неизвестно и о том, как бороться с злоупотреблениями при закупке других товарных позиций. Легкость контроля за ценообразованием топлива - в множестве ценовых индикаторов. Но их нет, скажем, для вакуумных туалетов, а их УЗ покупает по 1 млн грн за единицу. А сколько еще таких "унитазов", в которые утекают деньги госкомпании?



"Формулу" на топливо ждали почти два года, за это время в ЦОПе сменилось три руководителя и за всеми из них тянутся подозрения в нечистой игре с закупкой топлива. У меня нет сомнений, что столь длительное и мучительное рождение автоматического ценообразования - результат тихого саботажа незаинтересованных в прозрачных правилах игры чиновников. Формула могла бы стать одной из быстрых побед нового главы Укрзализныци, но в результате перевозчик и Войцех Балчун лично были вынуждены этот год провести на фоне непрекращающихся скандалов вокруг топливных тендеров, которые в результате ударили по самому польскому менеджеру.





Теперь же формульный подход при закупках нефтепродуктов необходимо как можно скорее и лучше директивно внедрять повсеместно в госкомпаниях и бюджетных организациях. Но рано праздновать победу и в Укрзализныце: следует дождаться майского тендера. Армия коррупционеров и их спонсоров будет бороться до конца.







Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн



















