Чужой среди своих: почему арабские страны изолируют Катар

Саудовская Аравия при поддержке администрации Трампа хочет поставить под контроль чрезмерно активный эмират, сотрудничающий с ее врагами

Конфликт между группой арабских государств во главе с Саудовской Аравией и Катаром стал главной новостью последних дней. Впрочем, ситуация в направлении этого конфликта развивалась многие годы.

Предысторией нынешнего столкновения между Катаром и другими арабскими государствами стало заявление эмира Катара Тамима бен Хамада Ат-Тани, которое катарское телевидение распространило от его имени на своем сайте. В своей речи на церемонии в Национальной военной академии эмир якобы сказал, что "Иран - это мощная исламская сила в регионе, которая способна его стабилизировать", а палестинское радикальное движение ХАМАС "является единственным представителем палестинского народа". И Иран, и ХАМАС находятся во враждебных отношениях с Саудовской Аравией, разумеется, в Эр-Рияде такое заявление понравиться не могло. Более того, эмир Ат-Тани якобы сказал, что "американская военная база - это единственное, что защищает Катар от агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов".

Хотя впоследствии заявления были удалены с сайта и Катар объявил о том, что это хакеры взломали его и разместили информацию, Саудовская Аравия и ее союзники использовали это как повод для давления на Катар. Сначала были заблокированы катарские СМИ, в том числе Аль-Джазира, а затем разорваны дипломатические отношения, введена сухопутная, воздушная и морская блокада и прекращено сотрудничество в инвестиционной, банковской и газовой сферах.

Но это был повод конфликта. Его причины куда более глубокие. Саудовская Аравия и Катар с 1970-х годов конкурируют за влияние и власть в Заливе. Их конкуренция имела множество форм - начиная от пограничных конфликтов и заканчивая политическим противостоянием Это очень долгая история, но сейчас она вылилась в публичное пространство. Таким образом, первая причина кризиса - борьба за лидерство и влияние в регионе между Катаром и союзом Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

Вторая причина - финансирование и спонсирование Катаром исламистского движения "Братья-мусульмане". Саудовская Аравия считает их террористами. Этот момент ярко проявился в 2013 году, когда финансируемый Катаром президент Египта Мохаммед Мурси, представляющий "Братьев-мусульман", был свергнут и отправлен под суд, а к власти пришли военные, которых спонсировала Саудовская Аравия.

Третья причина - у Катара много общих проектов с Ираном в газовой сфере, а это очень раздражает Саудовскую Аравию, которая просила не проводить такую политику сближения со своим конкурентом в борьбе за влияние в регионе. Это всегда было камнем преткновения. Саудовская Аравия и её союзники много лет проводят политику противостояния с Ираном. Для них Тегеран - кровный враг и главный конкурент в регионе. И имеющиеся у Катара торговые и экономические связи с ним - прямо противоречат курсу, выбранному Эр-Риядом.

Четвертая причина - это телеканал Аль-Джазира, главный инструмент влияния Катара на мир, рупор откровенной пропаганды. Этот ресурс крайне интересен всем. Через канал Катар поднимал имидж "Братьев-мусульман" и других политических сил, враждебных Эр-Рияду . И в этом контексте, канал работал на территории Саудовской Аравии. А саудовская аудитория была одной из крупнейших.

Развернувшийся конфликт связан также и с визитом Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в конце мая. Президент США своим визитом показал, что Эр-Рияд может делать все, что захочет. Он выбрал Саудовскую Аравию и ОАЭ как столпы своей политики на Ближнем Востоке. Для сравнения - Барак Обама, например, больше обращался ко всему блоку суннитских арабских монархий, никого не выделяя. Трамп решил выделить эти два государства и дал им карт-бланш на решение их проблем и заверил в том, что Саудовская Аравия является лидером в регионе, а не Катар.

Кроме того, перед визитом Трампа в Эр-Рияде побывал бывший министр обороны США Роберт Гейтс, и на встречах с саудовскими представителями он критиковал Катар за поддержку исламских экстремистов. Потом хакеры на Ближнем Востоке слили в Интернет переписку между Гейтсом и послом ОАЭ в США. И в этой переписке посол просит Гейтса перед тем, как он поедет в Эр-Рияд, "задать жару" Катару. А сейчас США, у которых военная база в Катаре, очень спокойны, и реагируют на происходящее молчанием. Это свидетельствуют, что США обо всем знали и, умышленно или нет, "разрешили" Саудовской Аравии нажать на Катар.

Краткосрочная цель Саудовской Аравии в этом конфликте - закрепить свое влияние в Персидском заливе, нейтрализовать оппозицию в лице Катара, ограничить влияние телеканала Аль-Джазира и подчинить себе частично внешнюю политику Катара, чтобы не допустить двузначности в позиции суннитских стран по Ирану и конфликту в Йемене. В долгосрочной перспективе Саудовская Аравия видит себя лидером всех суннитов при отсутствии оппозиции со стороны Катара и других арабских государств.

Конфликт не дойдёт до войны. Военное противостояние никому не нужно. На территории Катара размещены 10 тысяч американских солдат на базе аль-Удейда и там еще размещен штаб Центрального командования США, где планируются военные операции на Ближнем Востоке. Никто не допустит военного противостояния. Ну и армии Катара вообще как таковой не существует. Поэтому воевать они в принципе не могут, разве что, как обычно, привезти суданских наёмников.

Я думаю, этот конфликт закончится компромиссом. Сейчас в Катар приехали глава МИД Омана и эмир Кувейта. Это традиционные посредники в регионе. Скорее всего, Катар пойдет на уступки, подкорректирует редакционную политику Аль-Джазиры, уменьшит экономическое сотрудничество с Ираном. Если же Катар упрется и не захочет идти на компромисс, я допускаю тихий бескровный переворот, подобный тому, что произошел в 2013 году, когда эмир Катара Хамад бин Халифа Ат-Тани как бы "добровольно" передал власть своему сыну Тамиму. Нынешнего эмира могут также сместить и передать власть какому-то более лояльному члену королевской семьи Катара.

Катар сейчас выражает сожаление по поводу происходящего, и не идет на радикальные шаги - например, не перекрывает газопровод и электроснабжение городов в Арабских Эмиратах - Абу-Даби и Дубаи. А он вполне способен такое сделать. Глава МИД Катара пообещал, что контрсанкций не будет, потому что "катарское оружие - это диалог". Очевидно, что в Катаре не собираются ухудшать ситуацию. Сейчас просто идут торги по перечню компромиссов - чем должен пожертвовать Катар в обмен на снятие блокады. У Саудовской Аравии есть план максимум и план минимум в отношении Катара. План максимум предусматривает полный разрыв отношений Катара и Ирана, полное подчинение внешней политики.

Если компромисса не будет, Катар сильно пострадает от изоляции - его политическое и информационное влияние уменьшится. В итоге он станет сателлитом Саудовской Аравии и не сможет играть в свою игру. У Катара есть "Аль-Джазира" и газ, и несмотря на свои скромные размеры, он пытался влиять на ситуацию с помощью этих уникальных ресурсов. А теперь в регионе Саудовская Аравия останется единственным лидером на полуострове, если успешно "дожмет" Катар.

А воспользуются конфликтом Иран и Россия - для продвижения в Сирии и других странах региона. Саудовская Аравия и Катар - главные доноры исламистов в Сирии, и между разными группировками возможен конфликт, как и между их хозяевами. Сирийская армия уже начала наступление в южной провинции Дераа, где главная коалиция "Южный фронт", спонсируемая Катаром, находится на грани развала. Отразиться ситуация может и на военной ситуации в Йемене и Ливии.

В то же время военного конфликта Саудовской Аравии и Ирана ожидать не стоит. Идя на конфликт с Катаром, Саудовская Аравия просто сделала шаг к увеличению контроля над своими так называемыми союзниками - из Совета сотрудничества стран арабского залива, чтобы укрепить свой блок в противостоянии с блоком, который создал на Ближнем Востоке Иран.

Илия Куса, аналитик-международник

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