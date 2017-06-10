Статья-убийца. Конституция Украины против медицинской реформы

Унаследованный от советских времен и закрепленный в Конституции Украины принцип социального здравоохранения фактически убивает страну



Двадцать пять лет - с 1992 года - многие украинцы считали, что у них самая передовая система здравоохранения, вот только чуть-чуть побольше денег ей дать - и все будет просто замечательно. Волшебным образом мало кто замечал чудовищное состояние больниц, отсутствие зарплат для медиков (я настаиваю на слове "отсутствие", потому что это была и остается зарплата не для специалиста, от которого зависят жизни людей и который учится всю жизнь), никакое качество лечения, отсутствие в клиниках самого необходимого, медицинские ошибки, дефицит кадров. И кампанию против прививок в СМИ тогда никто и не думал поднимать. Человека, который в середине 90-х гг прошлого века предложил бы Украине коренную реформу здравоохранения, заклевали бы насмерть или сразу оформили бы в психушку. Система была отличная, она практически всех устраивала.



И вдруг три года назад...



Отличие нашей страны от цивилизованных стран, помимо других важных черт (о которых специалисты скажут лучше меня), состоит еще и в том, что у нас в Конституции закреплен тип системы здравоохранения. Никто в мире (кроме советских руководителей) до такого не додумался. А советские руководители наверняка думали, что именно так они защитят права трудящихся. На самом же деле они заложили социальную мину под все общество.



Никто в мире, кроме авторов советской Конституции, не додумался жестко закрепить в Основном Законе тип системы здравоохранения. Те, кто это сделал, заложили социальную мину под все общество.

Социализированная система здравоохранения (то, что еще неправильно называют "системой Семашко") - это такой тип здравоохранения, при которой государство собирает деньги со всех граждан и потом этими средствами финансирует медицинские услуги тоже для всех граждан. Можно делать это открыто и прозрачно, когда все видят, сколько у них взяли и сколько потратили на медицину. А можно делать это скрыто. СССР предпочитал именно второй способ. Никто тогда не знал, сколько денег было взято у населения (зарплаты и отчисления с них никакого отношения к реальной экономике тогда не имели) и никто не знал, сколько же на самом деле стоят медуслуги (хотя бы потому, что ценообразования в СССР в нашем понимании не было). Помимо принципиальной непрозрачности, такая система имеет другой страшный недостаток - она крайне чувствительна к общему состоянию национальной экономики. При отсутствии негосударственного сектора медуслуг, вся медицина в стране является функцией текущего состояния государственных финансов. Никакого запаса прочности "на черный день" такая система не имеет, кроме стремления заставить весь персонал работать больше за меньшие деньги (то есть, в ответ на любую проблему такая система усиливает эксплуатацию медиков). И все потому, что создатели советской системы искренне верили, что социалистическая экономика может только расти, и производительность труда может только расти, и население может только расти.



Реальность преподала им - и нам - жестокий урок.

В условиях стагнирующей экономики концептуальные просчеты почти столетней давности неприлично вылезли наружу - "система Семашко" не умеет маневрировать, у нее вообще нет запаса собственной прочности (кроме запаса мотивации и нервов медперсонала), у нее нет даже инструментов для того, чтобы вовремя диагностировать свои проблемы. В случае возникновения проблем система, вместо поисков их решения, немедленно начинает заниматься приписками и фальсификацией отчетности, потому что она в принципе умеет существовать только в условиях, когда "все хорошо". Она напоминает огромного динозавра, которому отрубили хвост и у которого голова из-за неимоверной длины позвоночника не знает, что хвоста больше нет.



В таких обстоятельствах жизненно необходимо быстро сменить тип здравоохранения, допустив создание несколько разных по способу финансирования секторов здравоохранения, которые будут гораздо меньше зависеть от общего положения государственных финансов. Вопрос состояния здравоохранения стремительно превратился в вопрос выживания нации.



Однако в последний год общество совершило открытие: быстро мы не можем, нам Конституция запрещает. То, что "советская" статья 49 (которая открытым текстом фактически запрещает сменить структуру системы здравоохранения) до сих пор существует - это хуже чем преступление, это ошибка. И эту ошибку кропотливо оберегали все президенты, все премьеры, все министры здравоохранения и все депутаты за 25 лет существования государства. Все приложили руку.



"Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя."

Конституція України, Стаття 49



До тех пор, пока статья 49 действует, деградация и обрушение системы здравоохранения остается неминуемым. Оно идет уже много лет, но чтобы его заметить нужно смотреть изнутри. Труднее всего заметить процесс, который идет очень медленно и коварно. Из министерских и депутатских кресел его не видно. Зато его видят наши медработники и те пациенты, которым не повезло. И когда существующая система исчерпает возможности усиливать степень эксплуатации медиков (а это единственное, что она умеет делать) - ее крушение будет очень резким и быстрым. Единственный выход, который я вижу - немедленно, в пожарном порядке, отменять или радикально редактировать статью 49 Конституции. Она должна допускать изменение базовой системы национального здравоохранения. И только после этого можно обсуждать любые изменения экономики здравоохранения, - и те, которые уже наработаны в виде законопроектов, и те, что еще только на очереди.

Вы спросите: ну и как должна выглядеть новая система здравоохранения для Украины? Вариантов может быть несколько, но некоторые вещи нужно понимать безусловно:



1) Медицина - это наука. Науку нельзя "реформировать", поэтому государство нужно гнать в шею, как только оно пытается вмешиваться в отношения врача и пациента. Реформированию подлежит только система здравоохранения (то есть, социально-экономическая надстройка над медициной).



2) Нам нужна новая система медицинского права. Нельзя строить новое здравоохранение на правовых основах столетней давности.



3) Основа любой реформы - кадры и деньги. Не бывает реформирования без новых кадров, так же, как не бывает и "бесплатных" реформ.



4) Перед запуском любой структурной реформы нужно создать эффективную систему сбора правдивой медицинской статистики. Никакая реформа невозможна без информации об объекте реформирования. Кстати, мы не знаем даже реальной численности населения в стране. Как же мы вычисляем медицинские показатели?



И, наконец, нужно прекратить крики "Давайте уже что-то делать!". Нельзя делать "что-то", особенно в медицине. Здесь вы либо точно знаете, что вы делаете, либо вы своим незнанием убиваете пациента.

Андрей Набоков

в прошлом - травматолог-ортопед

специально для LIGA.net

