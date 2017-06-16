Прямая линия с неудачником

Путин всё ещё рассчитывает подчинить Украину, но при этом даже не способен придумать ответ на подачу от президента Порошенко с цитатой из Лермонтова



Путин устал, но не уйдёт. Он уже слишком часто путается в словах. Ему всё труднее отшучиваться от проблем. Убедительность его речи придаёт лишь тот факт, что ему никто не возражает. Но его держит на плаву страх. Настолько большой страх, что он даже имена своих внуков отказывается называть.



Задумайтесь об этом. Россияне живут с нынешним вождём уже 17 лет. Семнадцать! В 2018-м состоится очередная симуляция президентских выборов, и Путин продлит свою власть ещё на шесть лет. Выросло новое поколение россиян, которые просто не видели другого человека во главе государства. И при этом он настолько не доверяет своему же обществу, что скрывает всё о своих близких. Он засекретил внуков, а если бы мог сделать что-то такое раньше, то наверняка засекретил бы и дочерей.



Путин просит, чтобы его поняли в этом. И его действительно можно понять: он выстроил такое государство, в котором никто не может чувствовать себя в безопасности. Если захотят - убьют даже под стенами Кремля и даже политика федерального уровня. Если понадобится - нарисуют пожизненное заключение, как бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа. Могут и взорвать, как в Катаре Яндарбиева, или отравить, как в Англии информатора по убийству Магнитского. Путина можно понять ещё и в том, что он выстроил систему, в которой просто нет шансов остаться человеком, если ты или твой родственник оказался на вершине власти. У тебя однозначно снесёт крышу и ты почувствуешь себя "принцем крови", как об этом сказал сам Путин.



Казалось бы, уже одной такой его просьбы "понять" - вполне достаточно, чтобы осознать, что президент - неудачник. Даже для него самого - его система опасна. И, однако, прямые линии с Путиным устроены так, что поток аргументов в пользу такого определения просто не прекращается. Это буквально четыре часа погружения в неудачи Путина.



Путин не может подбирать губернаторов так, чтобы они не врали ему же в своих отчётах о решении ключевых проблем в регионах. По Путину видно, что он по-настоящему интересуется внешней политикой, но результаты его внешней политики таковы, что им самим в мире интересуются всё меньше, и он не способен скрывать, что он и сам это понимает. Конечно, телевизионщики постарались показать и всяческие достижения, которых без Путина - ну, таков закон постановочного жанра - не было бы в России. От роддомов до ледоколов. Но всё государство-то не подменишь - и в эфир неизменно выходила та самая "немытая Россия", от которой хочется сбежать.



Россия бедности и неустроенности. Россия людей, которые даже лекарства для себя пытаются получить по милости государя. Россия ненасытной государственной системы и откровенно безумных силовиков. Даже телевизионщики там отупели уже настолько, что минимальное правдоподобие постановки для своего вождя - и то не выдерживают. Ну, конечно, любой заботливый дед постарался бы уберечь своих внуков от всего этого.



***



Уйти он не может, ведь только власть защищает его от России. Признать свои неудачи - не хочет, это не в его характере. Он ищет какие-то варианты, посылает какие-то сигналы.



Немного любопытного для Украины:



Путин по-прежнему рекламирует Медведчука, как если бы тот не был политическим трупом. С одной стороны, это его способ показать, через кого - украинским випам решать свои проблемы в России. С другой стороны, это настолько неудачная ставка внутри Украины, что единственное логичное объяснение: один проблемы создаёт, другой их решает, ну а плату делят на двоих. Политически же - Медведчук это смешно.



Путин по-прежнему пиарит федерализацию для Украины. И это тоже смешно. Значит, просто не может получиться федерализация.



Путин по-прежнему не признаёт Украину нормальной страной. Для него Украина это нечто "сегодняшнее". Мол, когда-то в прошлом это были области самой России, а когда-то в будущем… Представляете, какой это абсурд: Путин всё ещё рассчитывает подчинить Украину, но при этом даже не способен придумать чёткий ответ на подачу от президента Порошенко с цитатой из Лермонтова. Путин мямлил, выдавливал из себя шуточки, обыгрывал тему "голубых" и… тут тоже не смог. Неудачник!



