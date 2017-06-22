Искусство оставаться невиновными. Депутаты и коррупция

Сергей Фурса не устает удивляться тому, как широко, раздольно и безнаказанно можно жить в Украине, если ты коррупционер. Осталось только убрать НАБУ



Каждый день какие-то страдающие депутаты, жертвы режима, выходят на трибуну в окружении группы поддержки и начинают вещать о том, как их незаконно преследуют. Депутаты разные. Хоть есть в их лицах что-то неуловимо похожее. Группы поддержки тоже разные. Но выражения лиц у всех одинаковые.



И самое главное, что находятся люди, которые их поддерживают. В основном, это те же люди, которые постоянно жалуются на коррупцию.

Украинская коррупция уникальна. Коррупция есть, а вот коррупционеров нет. Ну так выходит. Это не единственная уникальность нашей коррупции. Она высокая. Все в курсе. И по мнению людей, чем больше про нее говорят, тем больше коррупции. Вот при Януковиче и его свите, коррупции не было, потому что все молчали в тряпочку, а теперь она высокая, потому что о ней кричат на всех углах. Но коррупционеров все равно нет. А кого берут - тот невиновный. Он же сам сказал. И вид честный сделал. И говорил красиво.

Итак, взяли Насирова. Но это, сказали, не борьба с коррупцией. Хотя взяли человека, в чьи должностные обязанности просто таки входило быть коррупционером. В уголовный кодекс давно пора было записать статью "За возглавление налоговой" и срок назначать в зависимости от того, как долго возглавлял. Был главой ДФС до 2 лет - срок давать до 5 лет, больше - уже 5-10. Но, говорят, плохо борются с коррупцией.

До этого пришли за депутатом Онищенко. Депутат был знатный, со всеми дружил, любил деньги, лошадей и женщин и не очень понятно чем занимался в 1990-е. Вопросы решал, на потоках госкомпании сидел. И сам этого не отрицает, публикуя из Лондона странные записи ни о чем. Но, говорят, зря создали НАБУ. Не борются они с коррупцией, а лишь имитируют.

Потом пришли за Мартыненко. Ну кто уже, если не он. Человек четыре срока возглавлял очень денежный комитет в парламенте и был спонсором политической силы, которая пришла к власти. Если уж он не виноват, то все остальные просто святые. И опять невиноват, и опять зря работает НАБУ.

Потом пришли за пятью депутатами. Просто праздник какой-то. Не депутаты, а песня. Первый - Олесик Довгий. Посадить которого хочется еще со времен великого разграбления Киева Леонидом Черновецким, в правлении которого Олесик принимал самое непосредственное участие. Второй - депутат-гопник Дейдей. Который до депутатства промышлял гоп-стопом, а потом вдруг одел камуфляж и стал героем войны, но привычкам своим не изменил и продолжал быковать, но теперь уже в районе офисов госкомпаний. Третий депутат - Лозовой, не работавший никогда юноша из ближнего круга господина Ляшко, внезапно обзаведшийся миллионом долларов и плохим вкусом. И на закуску подали еще двух депутатов, Розенблата и Полякова, причем в результате красивой операции и с привлечением ФБР. И опять ведь скажут, что это не то. Не работает НАБУ. Ничего не изменилось. И в ФБР тоже ничего не понимают и только штаны просиживают.

Пока общество будет сочувствовать коррупционерам, они не сядут в тюрьму. Пока общество будет прощать депутатам, не снимающим неприкосновенность со своих коллег, те так и продолжат оставаться безнаказанными.

Все приведенные примеры - это люди из власти. Близкие к власти. И очень далекие от оппозиционной борьбы. Разве что депутат Лозовой, но делать из него жертву режима как-то смешно. Он другая жертва. И другого.



За всеми этими людьми удалось прийти в первую очередь потому, что были проведены антикоррупционные реформы. Даже в незавершенном и кастрированном виде они работают. И пока все упирается в украинский суд, самый милосердный суд в мире. И надо помогать тем, кто хотя бы доводит дело до суда. А не демотивировать их рассказами о том, что их работа ничего не значит. И говорить не о том, что "ничего не делается", а напирать на продолжение изменений.



Пока общество не хочет антикоррупционного суда - его не будет. Потому что власти он точно не нужен. Пока общество будет сочувствовать коррупционерам, они не сядут в тюрьму. Пока общество будет прощать депутатам, не снимающим неприкосновенность со своих коллег, те так и продолжат оставаться безнаказанными. Пока общество не будет знать поименно тех, кто берет на поруки, они продолжат это делать и будут возвращаться снова и снова, побеждая на выборах.

И о том, что НАБУ работает, надо не просто говорить, а кричать. Потому как если молчать, то это даст шанс тем, за кем еще не пришли, избежать пристального внимания. Это даст шанс откатить реформы назад. Ведь если о достижении не известно, что это достижение, то потом никто не побоится это достижение обратить в ноль.



А больше всех коррупционерам помогают люди, которые кричат, что коррупция растет, но с ней никто не борется. Именно их мнение и станет основным, если план по "контролю над НАБУ" вступит в силу. И именно их вопли позволяют спрятать терки о том, что нельзя допустить создание независимого антикоррупционного суда.

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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