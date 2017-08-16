Экспортер нового поколения: какие навыки стоит развивать бизнесу

Колонка первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива

Успішна торгівля давно перестала бути справою лише експортерів. Це одне з ключових завдань для влади. Бо йдеться про створення власного іміджу української продукції, оригінального державного бренду Made in Ukraine як додаткового інструменту посилення міжнародних зв’язків та контактів.

Україна й надалі поглиблюватиме торгівлю на ринках ЄС. Але в середньостроковій перспективі слід охопити великі потенційні ринки з високими показниками зростання (Азія, Африка). До топ-20 перспективних ринків для нас сьогодні входять Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Канада, ОАЕ, США, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Молдова, Бангладеш, Японія, Індонезія, Філіппіни, Нігерія, Швейцарія.

Водночас період 2005-2015 років характеризується зменшенням обсягів та низькою ймовірністю створення нових товарів для експорту.

Це свідчить про несистемний, уривчастий характер торгівлі й може означати низьку підготовленість експортерів та відсутність необхідних навичок.

А для справжнього успіху мало просто вийти на новий ринок. Важливо закріпитися на ньому, адаптуючись до потреб споживачів.

Багато компаній попри свою активність та бажання розширювати експорт мають недостатньо знань, навичок і ресурсів, щоб ефективно скористатися порадами експортного консалтингу чи їхати відкривати нові ринки й шукати партнера в торговій місії чи виставці.

Для експортера сьогодні мало просто лишатися у тренді. Треба вміти пристосовуватися до змін раніше, аніж вони настануть.

Існує чотири ключових напрями, які життєво необхідно розвивати українському бізнесу для роботи на нових ринках: експортні компетенції, оптимізація бізнесу, маркетинг та PR, ділові навички.

Ми почали створювати систематизовану освітню платформу в лютому 2017 року спільно з Офісом з просування експорту. За цей час вже проведено понад 20 освітніх семінарів на експортну тематику, де як спікери виступають провідні галузеві експерти-практики.

Лише за останні півроку такі семінари відвідали понад 1000 представників бізнесу, який експортує або ж зацікавлений у виході на нові ринки.

Можливостей та корисної інформації не буває забагато. Особливо якщо це вузькоспеціалізовані практичні поради та інформаційні матеріали. Разом з урядовими делегаціями до перспективних країн та ринків часто рушає представник, який збирає важливі дані про особливості ринку та країни, інформацію про вимоги до продукції та товарів, дивиться на нові тренди й перспективні напрями можливої співпраці. Потім ця інформація трансформується в навчальні матеріали для українських експортерів.

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Наприклад, угода про вільну торгівлю з Канадою (CUFTA) встановлює чіткі правила визначення походження товарів, які дозволяють (або ні) отримати преференційний доступ на канадський ринок у межах CUFTA.

Експортеру слід знати, що преференції матиме товар, повністю вироблений в Україні, вироблений виключно з українських матеріалів або підданий достатній переробці в Україні. Причому за останнім пунктом є також свої вимоги та правила.

Експортерам також варто знати, що канадські споживачі звертають особливу увагу на продукти соціально відповідальних компаній - це створює в їхніх очах додаткову цінність та лояльність до бренду.

Взагалі інструментів для такої практичної освіти багато: торгові місії й виставки, експортний консалтинг та аналітика ринків, державні публічні закупівлі, програми підтримки.

Найважче - переконати бізнес, який успішно експортує, що йому також потрібно вчитися, і вчитися постійно. Адже експорт - це "складний" товар з багатьма даними та змінними.

Переконаний, що лише у взаємодії бізнесу та влади можна досягти успіху. Завдання влади - створити можливості, а задача бізнесу - якнайкраще ними скористатися.





Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України

Саме так держава допомагає трансформації звичок і ментальності українського підприємця, адже сума успіху всіх експортерів стане успіхом усієї України.