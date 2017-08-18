Почему украинцы уезжают работать за рубеж и что с этим делать

Трудовая миграция из Украины приобретает угрожающие масштабы. Как решить проблему?

На фоне оптимистичных данных о росте количества вакансий и относительной стабилизации рынка труда в 2017 году украинских работодателей и правительство ждет новый вызов: трудовая миграция украинцев достигает угрожающих масштабов.

Несколько фактов

По данным Госстата, структура экономически активного населения Украины существенно изменилась в течение 2013-2016 годов: общая численность экономически активного населения в возрасте 15-70 лет сократилась с 20,8 млн до 18,0 млн (без учета временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО). За этот же период количество штатных работников уменьшилось на 2 млн человек, а самозанятых, которые не платят налоги, - на 2,5 млн. Наиболее показательное изменение - рост числа трудовых мигрантов. По данным Международной организации труда (International Labor Organization), количество трудовых мигрантов из Украины в 2016 году достигло 4,6 млн человек.

Тем временем спрос на украинских работников в ЕС стремительно растет. Польша, Чехия, Венгрия и другие страны предлагают различные преференции для украинцев. Согласно официальным данным, только польские работодатели в первой половине 2017 года оформили 948 000 заявок о намерении трудоустройства иностранного персонала. Запрос на работников из Украины увеличился на 50% по сравнению с 2016 годом. Согласно официальным данным, 326 000 украинцев в Польше работают в логистике, в торговле - 200 000, туризм обслуживают 116 000 украинцев, 15 000 трудоустроились в научно-техническом секторе.

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По неофициальным подсчетам, за границей могут работать несколько миллионов наших граждан. И речь сейчас идет не только о неквалифицированных кадрах, но и об уникальных специалистах, молодых ученых, врачах, учителях, менеджерах в IТ, инженерах, руководителях, предпринимателях. Сотрудники украинских офисов международных компаний все более открыты к предложениям продолжить карьеру за рубежом и выехать из Украины навсегда. Отдельная тема - молодые люди, получающие образование за границей. Сколько из них планируют возвращаться домой, чтобы строить здесь свое будущее? Вопрос остается открытым и приобретает не очень оптимистичное звучание в последнее время.

Причины для миграции



Человеческий капитал - самый важный ресурс любого государства. Следует понимать, что ни одна страна не достигла стабильного экономического развития при оттоке трудовых ресурсов. Почему специалисты уезжают из Украины? Есть несколько главных причин.

Общее состояние экономики. К сожалению, государство длительное время не может сгенерировать поток инвестиций, который бы обеспечил экономический рост. С одной стороны, зарубежные инвесторы сдержаны в своих планах и действиях относительно Украины в силу политических, налоговых рисков. С другой стороны, в стране остается актуальным вопрос психологии и ценностных систем локальных олигархов: инвестиции в модернизацию промышленности минимальны и фокус по-прежнему на ресурсном бизнесе. Сталь, зерно, руда - основные лидеры экспорта, обеспечивающие украинский ВВП. Пока в его структуре не начнет перманентно расти часть перерабатывающей промышленности, инновационных продуктов и технологий, сложно будет говорить о стабильном экономическом росте.

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Сокращение штатов. В период с 2013 по 2016 год наиболее масштабные сокращения персонала произошли в промышленном секторе: в частности в горнорудной отрасли, машиностроении и металлургии (без учета временно оккупированных территорий и зоны АТО). Это обусловлено закрытием предприятий, которые ранее существовали за счет государственных дотаций, потерей внешних рынков и отсутствием внутреннего спроса на продукцию. Коммерческие компании в сфере торговли, услуг, производства товаров народного потребления и банковский сектор также прошли через серьезные оптимизации персонала.

Сегодня рынок труда несбалансирован. Несмотря на положительную динамику, количество привлекательных вакансий ограниченно. Уровень заработных плат еще долго не достигнет показателей 2013 года в долларовом эквиваленте. И поскольку на рынке все еще можно найти специалистов одинаковой квалификации, но с разными финансовыми запросами, работодатели пользуются возможностью не повышать зарплаты. Тем не менее некоторые отрасли начинают испытывать кадровый дефицит: IT, агро, food production, ритейл - в первую очередь.

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Интеграционные процессы в мире, получение безвиза открывают больше возможностей для поиска профессиональной реализации за рубежом. Тема актуальна не только для молодежи, которая стоит в начале своего карьерного пути, но также для наиболее продуктивной части населения - сформировавшихся профессионалов в возрасте 27-50 лет.

Агентства по трудоустройству за рубежом и представительства иностранных рекрутеров - организаций, которые агитируют граждан переезжать на ПМЖ, например в Израиль или Польшу, в последнее время активизировались. Интерес иностранцев понятен: Украина имеет привлекательный человеческий капитал. Наши трудовые ресурсы конкуренты по цене, уровню образования и квалификации.

К сожалению, негативную роль играет человеческий пессимизм. Ожидание быстрых позитивных изменений в государстве способствовало эмоциональному выгоранию многих украинцев. Эмигрантские настроения стали характерными для высококвалифицированных специалистов, предпринимателей, которые разочаровываются в возможностях улучшения инвестклимата, скорого преодоления коррупции, и поэтому ищут опции за пределами Украины для себя и своего бизнеса.

Пути преодоления кризиса

Объективно Украина имеет большой потенциал и ряд серьезных преимуществ для экономического роста. Крайне важно не упустить все возможности. Энтузиазма волонтеров и популизма чиновников и политиков здесь недостаточно.



Сократить отток специалистов за рубеж и сбалансировать рынок труда вполне реально. Основной регулятор в этом процессе, конечно же, государство. По мнению большинства экономических экспертов, ключевая задача - внедрение сильной промышленной политики и инновационных технологий в стране. Увы, целостная стратегия индустриального развития пока не сформулирована. В Украине работают международные консультанты, в частности группа Миклоша, однако их фокус - институциональные, политические и правовые реформы. Индустриальная стратегия предполагает формирование дорожной карты по реализации потенциала в перерабатывающей промышленности, инновационных производственных технологиях, четкое определение региональных, кластерных специализаций в экономике.

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Банально говорить о необходимости дерегуляционных процессов, устранении барьеров для бизнеса, ликвидации коррупции. Но без этого невозможно улучшение инвестиционного климата. Рост экономики окажет моментальное влияние на рынок труда, сбалансирует на некоторое время спрос и предложение. Рынок отреагирует повышением общего уровня заработных плат в коммерческом и государственном секторах, повысив привлекательность трудоустройства в Украине для большинства специалистов.

При таком сценарии важнейшую роль играют государственные программы по формированию и развитию кадрового резерва. Это в том числе грамотное информирование молодежи, начиная со средней школы. Оно должно стимулировать к правильному выбору профессий. Это также и организация государством обучения талантливой молодежи в международных университетах с обязательным возвращением в Украину, и возвращение практики субсидирования затрат на подготовку специалистов из местных бюджетов.

Немаловажна роль коммерческого сектора. Инвестиции в развитие, социальная ответственность делают бизнес созидательным и перспективным. Наличие долгосрочных программ по управлению талантами, интересные проекты, корпоративное обучение, отношение к сотрудникам как наиболее ценному активу стимулируют людей оставаться в компаниях.

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Глобализация и интеграционные процессы необратимы. Они открывают путь к новым знаниям, опыту, возможностям по всему миру. Тем не менее для всех нас, кто родился, живет в Украине и любит эту землю, крайне важно, чтобы наша страна была местом, где можно полностью реализовать себя и свои таланты, чтобы украинцы имели привлекательные условия для работы и развития и желание создавать будущее своих детей. Поэтому участвуем в реформах и ищем возможности для инвестиций в Украину - сейчас здесь, как никогда, нужны таланты.

Елена Грищук, директор HR Agency Forsage





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