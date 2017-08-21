Будущее для расколотой страны

Профессор Корейского Университета Йонг-Ва Ли о возможных сценариях будущего объединения Северной и Южной Кореи

В данный момент невозможно сказать, что произойдет на Корейском полуострове. Все, что сегодня может реально сделать международное сообщество, - это продолжать использовать комбинацию из экономических санкций, военного давления и дипломатии, чтобы заставить режима Кима сесть за стол переговоров. Но одновременно мы должны рассматривать вероятность и готовиться к любым возможным сценариям - от военного конфликта до мирного объедения Северной и Южной Кореи.

Самым катастрофическим сценарием, несомненно, стал бы военный конфликт. Вероятность этого сценария сейчас резко возросла, поскольку администрация Трампа недавно объявила, что анализирует варианты военного ответа, в том числе "превентивный удар".

Правда такова: превентивный удар далеко не является самым практичным решением. Совершенно не очевидно, что такой подход поможет добиться ядерного разоружения Северной Кореи или свержения режима Кима. Зато он может привести к дальнейшей эскалации и вооруженной конфронтации между США и Китаем, худшим из возможных последствий которых станет ядерная война.

В ходе Корейской войны 1950-1953 годов погибли более двух миллионов корейцев, 36 тысяч американцев и 600 тысяч китайских солдат, и это даже без применения ядерного оружия.

Южнокорейцы живут в радиусе поражения армии Севера, поэтому они могут страшно пострадать от ответной реакции режима Кима на удар США. Для лучшего понимания ситуации напомню, что в ходе Корейской войны 1950-1953 годов погибли более двух миллионов корейцев, а также 36 тысяч американцев и 600 тысяч китайских солдат, и это даже без применения ядерного оружия.

Более безопасным и практичным подходом стало бы закручивание экономических и политических гаек для Северной Кореи. Да, есть мнение, что экономические санкции, какими бы жесткими они ни были, не смогут заставить руководство Северной Кореи отказаться от ядерного оружия. Можно вспомнить, что программы по созданию оружия массового поражения и Саддама Хусейна в Ираке, и полковника Муаммара Каддафи в Ливии были остановлены лишь когда диктаторов свергли, а затем казнили.

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Однако на фоне рисков, связанных с военным решением, усиление экономического и политического давления остается лучшим вариантом действий для международного сообщества, желающего устранить северокорейскую ядерную угрозу либо заставив режим Кима отказаться от этой программы, либо спровоцировав крах режима. Санкции Совета Безопасности ООН являются шагом в правильном направлении, но их недостаточно, поскольку они не запрещают поставки нефти Северу - видимо из-за оппозиции Китая и России.

Более того: хотя Китай и согласился на санкции, он по-прежнему не хочет ухудшать свои и так уже напряженные отношения с северокорейским подопечным. Такое положение надо менять. Для того чтобы санкции сработали, критически важно развивать более активное и сфокусированное сотрудничество США и Китая. Уклонение от такого сотрудничества приведет лишь к тому, что повысится вероятность катастрофического сценария, будь то военный конфликт или же беспорядочный развал режима Кима.

Еще возможно убедить Китай начать играть более активную роль в обуздании режима Кима. Более того, нежелание Китая сотрудничать может навредить отношениям этой страны с США, Европой, Японией и Южной Кореей, а все они, в конечном итоге, являются более ценными партнерами, чем непослушная и истощенная Северная Корея.

Как и падение Берлинской стены, крах режима Кима может произойти достаточно внезапно.

Однако для того, чтобы Китай начал делать больше, ему нужны заверения, что он не потеряет сразу свой стратегический буфер на Корейском полуострове. Это означает, что сейчас необходимы договоренности о действиях на случай потенциального краха режима Кима и объединения Корейского полуострова. Как и падение Берлинской стены, крах режима Кима может произойти достаточно внезапно. Именно поэтому Китаю нужно уже сейчас убедиться в том, что объединенная Корея не станет его противником и что США выведут свои войска, размещенные сейчас в Южной Корее.

Конечно, последствия краха режима в Северной Корее будут простираться гораздо дальше стратегических интересов Китая. Боле того, это событие окажет мощное экономическое и политическое влияние на весь регион. И это тем более убедительная причина для подготовки всеобъемлющего плана, гарантирующего мирный переходный период.

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Недавно я провел количественную оценку экономических последствий объединения Северной и Южной Кореи в рамках нескольких гипотетических сценариев, исходя из возможности внезапного коллапса КНДР. Как выяснилось, мирно управляемый процесс объединения, характеризующийся полномасштабными экономическими реформами и открытием страны, даст Северной Корее возможность достичь устойчивых двузначных темпов роста ВВП, даже несмотря на резкий спад сразу после краха.

Ключом к успеху стало бы предоставление Северной Корее возможности воспользоваться преимуществами своих сравнительно обильных человеческих и природных ресурсов, в том числе богатых запасов руды, чтобы провести экспортно-ориентированную индустриализацию. Что же касается Южной Кореи, то с помощью хорошей подготовки, эффективной политики и значительных финансовых ресурсов, она будет способна провести мирное объединение и смягчить негативные эффекты шока.

Напротив, сценарий, в котором Южная Корея оказывается не готова к объединению, а Север быстро превращается в государство хаоса, риски для управляемых преобразований на Корейском полуострове резко увеличатся, а реформы придется отсрочить. Это приведет к устойчиво низкому уровню инвестиций и темпов роста ВВП на всем Корейском полуострове, причем в первые годы кризиса ВВП Южной Кореи сократится более чем на 3%. Приток мигрантов с Севера усугубит эти риски и потенциально может обрушить южнокорейский рынок труда и вызвать социальные беспорядки.

Международное сообщество, включая Китай, должны сейчас продолжить давление на Северную Корею максимально жесткими экономическими санкциями с целью заставить ее отказаться от ядерного оружия и провести экономические реформы. Тем временем, Южной Корее следует продолжать попытки возобновления диалога с Севером по гуманитарным, медицинским и экологическим вопросам. Гражданские программы обмена и потоки информации способны вскормить силы, которые приведут к фундаментальным изменениям изнутри.

Даже после 70 лет раздельного существования южнокорейцы не должны терять надежду на мирное объединение с нашим северным собратом. Наоборот, мы должны его планировать.

Йонг-Ва Ли

профессор экономики Корейского Университета,

директор Института Азиатских исследований

Copyright: Project Syndicate, 2017



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