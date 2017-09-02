Время оживающих анекдотов: Пора тебе, барин, жениться

Такая себе Ханума: в России выбирают претендентку на президентский пост. Не для того, чтобы его занять, конечно, а чтобы было кем оттенить вождя





Кстати, вы обратили внимание, что президентские выборы 2018 года в России назначены на 18 марта? Некоторые аналитики усматривают в этом сакральный намек на годовщину "присоединения" Крыма, мне же эта дата почему-то напоминает о весеннем гормональном всплеске, этаком оленьем гоне.

А тут еще и российские же источники вдруг заговорили про возможную поставку для предвыборной компании спарринг-партнерши нашему альфа-бета-гамма и вообще самцу. "Спарринг-партнер" - это из первоисточника. То есть официальная презентация женщины для тренировки. Надо же попрактиковаться северному оленю в выборах? Но чтоб при этом тренинг прошел без собственного членовредительства. То есть размялся спаррингом в приятном женском обществе - и строевым шагом на пьедестал за золотой медалью, а сама схватка побоку, типа не царское это дело. Да и времена цезарей-гладиаторов давно ушли в прошлое.

Так и написано: "…В администрации президента задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина." И даже назвали имена трех претенденток на вакансию - нет-нет, не президента РФ, а именно на вакансию предвыборной конкурентки-партнерши кремлевского карлика. Получается, больше одной женщины главному и единственному претенденту в весенней гонке не одолеть. Старость, что ли, на подходе?

Я не поленился, посмотрел досье "претенденток". Ничего - яркие, сексапильные, политически активные, 1959, 1968 и 1972 года рождения. Как тут не вспомнить бессмертное "Белое солнце пустыни" и звезд гарема Черного Абдуллы! Если руководствоваться критериями этого коллектива, то одна представленная "спарринг-партнерша" вполне годиться на роль "старшей по общежитию", одна на роль "любимой жены товарища Сухова", ну, а оставшаяся - на все остальное (как там Гюльчатай пальчики загибала? Стирать, дом убирать, пищу готовить и так далее?)

И не надо на меня катить бочку за скабрезность, я только вчитываюсь в источники, а они цитируют мнение сватьев, тьфу, оговорился, администрации российского президента и близких к ней "экспертов". Например: "Женщина-политик, яркая и элегантно-сексуальная, добавила бы выборам интриги и стимулировала бы новое поколение россиянок заняться политикой."

Такой глоссарий вообще-то больше характерен для колонки сексолога в женском журнале, но из песни, как говориться...

А вот слова "стимулировала бы", мне кажется, многое объясняют.

Про кого другого можно было бы сказать, что, мол, застоялся мужчинка. С голым торсом целыми днями рыбачит-охотится, скачет-плавает-летает, а рядом в кадре маячит только Шойгу и какой-нибудь алтайский губернатор. То есть опять один-одинешенек, бе-е-едный...

Но это не про нашего героя. Наш орел лишь мальчика в животик на ходу поцелует - и опять в седло! Чисто Грегори Пек или Клинт Иствуд какой. А ковбой в вестерне, как известно, всегда один. А если какую-нибудь красавицу найдет - все, финальные титры на экране.

Только вот засада, для народного образа настоящего президента, хоть отдаленно похожего, скажем, на Кеннеди, явно своей Мэрилин Монро рядом не хватает... Выписать, конечно, на пару месяцев можно, средства позволяют, да только куда потом девать? Настоящую Мэрилин Монро просто так, как использованный плакат, не выбросишь.

А тем временем одинокий подтянутый мужчина в расцвете сил, метящий в отцы нации и при этом старательно избегающий женского соседства даже перед телекамерами, стесняющийся собственных жены и детей - ну что-то в этом есть противоестественное. Что россиянок детородного возраста стимулировать может только на эмиграцию в какую-нибудь Австралию, где одинокие фермеры жаждут хоть как-то улучшить свою демографическую ситуацию. А в России функции уехавших женщин равномерно распределяются между оставшимися россиянами, независимо от пола.

Девятнадцатый век. Помещичья усадьба. Летнее утро. Молодой мужской голос:

- Афанасий!

На крик появляется пожилой слуга.

- Чего изволите, барин?

- Подь сюда!

Слуга заходит в барские покои, через некоторое время выходит, застегивая панталоны и ворча:

- Жениться бы вам, барин, пора...

Так что верная "Единая Россия", наподобие егерей-загонщиков, в преддверии президентских выборов в РФ организует весеннюю охоту, точнее весенний олений гон. Или имитирует его. Исключительно для стимуляции, как вы понимаете.

И про оленей:



Он и она. Она:

- Ты мой Бемби!

- Почему именно Бемби?

- Ну... Бемби звучит красиво... А маленький тупой олень - не очень...

А чо? Действительно, Бемби звучит красиво, лучше и пристойней, чем прозвище, которым коротышку кличут уже во всем мире. А смысл, по сути, тот же.

Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net



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