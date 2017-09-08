Порошенко так и не стал реальным драйвером реформ

Сергей Гайдай считает, что второй срок нужен президенту прежде всего как гарантия его личной безопасности

Можно, конечно, оценивать послание президента, разбирая его по пунктам и комментируя каждый его тезис.

В речи президента достаточно утверждений для внимательного критика. Есть такие, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Временами складывается ощущение, что президент живет не в той стране в которой живем мы с вами. Он не понимает, что говорить сегодня обычному гражданину Украины - а его послание предназначено прежде всего для обычных граждан - о том, что растет экономика и улучшается жизнь - значит вызывать полное недоумение у украинцев, потому что простой гражданин не видит и не чувствует в реальной жизни кардинальных улучшений. Скорее наоборот.

Есть тезисы, которые весьма спорны и практически напрямую декларируют, что власть не в состоянии выполнять возложенные на нее функции. Когда президент заявляет, что не может быть военного решения конфликта в Донбассе, он фактически отрицает свое же заявление, что он строит боеспособную армию, способную решить поставленные перед ней задачи. Армию со стандартами НАТО. Но почему при этом эта же армия не может защитить территориальную целостность Украины? Главнокомандующий пытается уклониться от выполнения одной из главных своих функций - обеспечения безопасности страны и ее граждан от внешней агрессии?

Есть и откровенный уход от вопросов, которые общество уже давно ставит перед властью. Отмена депутатской неприкосновенности этой власти и эти депутатам не грозит. Президент отложил его до 2020 года. Очевидно, для другого президента. Есть чистой воды декларации без реальных последствий: коррупционеры из окружения Порошенко наказаны не будут - президент готов только погрозить им в очередной раз пальчиком. А борьба с олигархами никак не касается монополизации энергоресурсов и грабительски повышенных тарифов, схем "Роттердам+" и захвата рынка газа для авто Медведчуком.

В момент, когда депутаты слушали президента, под стенами парламента протестовали владельцы иномарок. И проблема дорогих иномарок для украинцев была когда-то создана при участи Порошенко, который получал свои прибыли "защищая отечественного производителя" и продавая нам российские автомобили. И эта проблема тоже требовала, чтобы он уделил ей внимание в послании. Не посчитал нужным.

Изменения, которые в стране происходят, происходят не по инициативе президента, а потому что их потребовали западные партнеры, гражданские активисты или простые граждане. Да и сама история и время. И это заставляет Порошенко защищаться.

Справедливости ради могу отметить, что у президента были и удачные, правильные посылы. Это признание того, что принятие закона о обязательном электронном декларировании имущества активистов антикоррупционных негосударственных структур было ошибкой, которую надо исправить. Работа над своими ошибками и их исправление - черта сильных людей. Этот посыл меня даже несколько удивил, так как многие близкие к президенту люди знают, что он не очень любит признавать свои ошибки и их исправлять. Правда, куда бы сильнее было бы, чтобы вместе с этой ошибкой президент признал свой провал с лишением гражданства Саакашвили и гарантировал возвращение в Украину и восстановление статуса гражданина своему грузинскому коллеге. Но про это мы тоже не услышали.

Но все это куда менее интересно, чем оценить его речь и его нынешнюю позицию в целом.

Когда мы три года назад избирали президента, общество было нацелено на радикальные перемены. Этот запрос был ключевым как для той части общества, которое действительно хотело принципиальных изменений, так и для той его части, которое хотело просто улучшения жизни, стабильности и порядка. Но и те, и другие голосовали за Порошенко как за главный драйвер реформ, человека, который инициирует и предложит обществу эти реформы. По хорошему, президентское послание должно было бы рассказывать о том, как идут эти реформы, и позиция президента могла бы выглядеть так: он бы предлагал новые направления, говорил о том, чего уже удалось достичь и что будет дальше, убеждал бы нас в том, что вот такие изменения, которых мы не ожидаем, нужны обществу, а какие-то изменения, которые уже произошли, привели к таким-то переменам. Но как раз этого в послании президента нет. Скорее всего, послание сводится к главному месседжу - перемен не будет!

Наш президент находится в рефлектирующей позиции. Изменения, которые в стране происходят, происходят не по его инициативе, не потому что он это захотел и предложил, а потому что их потребовали западные партнеры, гражданские активисты или простые граждане. Да и сама история и время. И поэтому чаще всего президент оказывается в позиции защиты, предпринимает попытки доказать, что все это популизм, что изменения нам не нужны, что это "план Кремля", что не нужно "раскачивать лодку" и так далее. И таким тезисам президент посвятил в послании достаточно много времени.

К сожалению, Порошенко и его команда так и не стали реальными драйверами изменений. Они просто реагируют на происходящее.

Некоторые эксперты оценивают выступление как начало его избирательной кампании. Все понимают, что президенту нужен второй срок. Но каков его мотив для этого второго срока? Хотелось бы, чтобы он был таким: президент в первую свою каденцию запустил реформы, они идут, и нужно время, чтобы развить и закрепить их успех за время следующей каденции. Но такого мотива у Порошенко, к сожалению, нет. Мотив у него другой и очень простой: за время его президентства общество узнало о нем много неприятных вещей, которые раньше не были так заметны. Офшоры. Липецкая фабрика. Коррупционное окружение. Об активах, полученных не совсем правовым способом - например, об участке в полтора гектара в центре Киева. И президенту нужен второй срок потому что он хорошо понимает, что как только он утратит полномочия президента и президентскую неприкосновенность, любая следующая власть, какой бы они ни была, начнет разбираться со всей той деятельностью, которую он вел в свой президентский срок - и вообще за весь его политический период. И поэтому - да, его речь является частью его избирательной кампании, именно потому что второй срок нужен президенту для обеспечения его личной безопасности.



Сергей Гайдай

директор социально-инжинирингового агентства Гайдай.ком

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