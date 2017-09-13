Слова власти. Говорит ли "элита" на том же языке, что и граждане

Слово "власть" в послании президента чаще ассоциируется со словом "держава", а в восприятии граждан - со словом "деньги"

Четвертое послание президента Верховной Раде, с которым он выступил 7-го сентября, позволяет выявить ряд тенденций в официальном политическом дискурсе. Прежде всего, его анализ позволяет сравнить язык самой власти с языком, которым говорят о власти граждане Украины. Если коротко, то эти два языка скорее отличны. Кроме того, анализ посланий 2014-2017 годов указывает на изменения в акцентах, которые делает президент. Он стал относительно реже использовать некоторые ключевые слова, например, "коррупция", и чаще - другие, такие как "возможности".

Эти выводы основаны на сопоставлении информации из двух источников: данных репрезентативного опроса, проведенного по заказу автора в сентябре 2016 года Киевским Международным Институтом Социологии (размер выборки составил 2040 человек во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно неподконтрольных правительству страны территорий в Донецкой и Луганской областях) и результатов контент-анализа текстов посланий Президента, осуществленного с помощью специализированных компьютерных программ QDA Miner и WordStat. Участники социологического опроса были приглашены назвать ассоциации, которые они имеют со словом "власть" (полуоткрытый вопрос).

Всего было выявлено тридцать ассоциаций, двадцать две из которых упоминались респондентами особенно часто. Именно на эти 22 ассоциации и было обращено особое внимание в контент-анализе текстов посланий Президента Верховной Раде. Сам формат президентских посланий предполагает разговор о власти, что позволяет сопоставлять дискурс президента и ключевые ассоциации граждан со словом "власть". Например, "гордость" в повседневной речи не обязательно упоминается в контексте власти, здесь требуется сужение контекста. А вот если городость упоминается в президентском послании, то здесь наверняка речь идет о связанных с властью моментах. "Символічним звітом був парад 24 серпня, де було дуже багато депутатів, але мені не вистачало усіх вас, керівників фракцій, для того, щоб увесь народ України побачив нашу єдність і нашу гордість" (из Послания 6-го сентября 2016 года). Итак, если относительная частота использования этих ключевых слов в дискурсе президента и в дискурсе граждан сопоставима, то язык власти и язык, которым говорят граждане о власти, схож. И наоборот.

Рисунок 1



Полученная картина (Рисунок 1) не позволяет сделать однозначного вывода. Два языка имеют определенное сходство. Так, относительные частотности использования ключевых слов президентом и гражданами средне-слабо коррелируют между собой (r=0.346, p=0.1). При этом и граждане, и президент ставят особые акценты в своем разговоре о власти. Так, у украинских граждан власть ассоциируется прежде всего с деньгами (11.3%) и коррупцией (10.3%). Президент же относительно чаще использует такие слова, как "держава" (государство, 16.5%) и "коррупция" (14.1%). "Мені тут дехто радить не виносити з хати сміття, а я думаю інакше. Чим більше розголосу, тим швидше люди відчують, що керівництво держави нетерпиме до корупції" (из Послания 27-го ноября 2014 года). О деньгах президент говорит значительно меньше, как и граждане - о государстве.

Тема коррупции заслуживает особого внимания, учитывая распространенность коррупционных практик в Украине. По данным Transparency International, индекс восприятия коррупции, отражающий экспертные оценки ее распространенности, в 2016 году в Украине составил 29 баллов по 100-бальной шкале, где 100 соответствует полному отсутствию коррупции. Примечательно, что аналогичный показатель восприятия распространенности коррупции зафиксирован и в России. В России, к слову, по данным аналогичного опроса, тоже проведенного автором, ключевые ассоциации населения с властью - это сила (17.4%), деньги (14.3%), возможности (7.6%) и та же коррупция (5.5%).

Революция Достоинства заставила украинские власти признать наличие проблемы и всерьез заговорить о коррупции. Относительная частота упоминаний темы коррупции в президентских посланиях в Украине после ноября 2013 года по сравнению с президентскими посланиями 2000-2012 годов резко возросла (0.21 на 100 слов против 0.06). Наоборот, в России в тот же период внимание политической элиты к теме коррупции существенно снизилось (0.025 против 0.057).

Рисунок 2

Однако после достижения своего пика в 2015 году внимание украинской элиты к теме коррупции стало заметно снижаться (Рисунок 2). В 2017 году президент упоминал это слово относительно реже, чем в предшествующие годы (с относительной частотой 0.12 на 100 слов). "Та чого в цій антикорупційній історії бракує, на жаль, так це хепіенду. Щасливий же кінець у цьому випадку - лише той, який завершується звинувачувальним вироком і ув'язненням корупціонерів. Тільки за таких умов суспільство повірить у серйозність наших намірів приборкати корупцію" (из Послания 7-го сентября 2017 г.).

Видимо, украинская элита нуждается в постоянном "напоминании" со стороны граждан об акцентах в политическом дискурсе, которые желательны с их точки зрения. Самая сильная корреляция между дискурсом президента и дискурсом граждан о власти (r=0.46) наблюдалась в 2015 году, а самая слабая (r=0.21) - как раз в этом, 2017 году. Если "синхронизацию" дискурсов оставить на самтек, то через несколько лет политическая элита и вовсе предпочтет забыть о тех приоритетах в разговоре о власти, которые определяют граждане. И будет говорить исключительно о возможностях, открывающихся перед обладателями власти.



Антон Олейник

доктор экономических наук и доктор социологии,

профессор университета Мемориал (Канада)

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