Украинские порты снизят сборы. Что изменится?

Правительство снижает ставки портовых сборов. Андрей Соколов рассказывает, кто от этого выиграет

В среду, 6 сентября, Кабмин утвердил снижение портовых сборов на 20%. Так, с 1 января 2018 года будут снижены корабельный, канальный, маячный, санитарный, якорный, причальный и административный портовые сборы. Кроме этого, уменьшены отчисления чистой прибыли госпредприятия Администрация морских портов Украины (АМПУ) с 75 до 50%. "Мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными", - прокомментировал постановление Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Почему портовые сборы нужно снижать



Портовые сборы действительно нужно снижать. Они являются одной из составляющих себестоимости украинских товаров на мировом рынке. Чем ниже себестоимость, тем конкурентнее товар и тем большую прибыль он приносит. Соответственно, снижение портовых сборов означает увеличение экспортных возможностей украинских производителей.

Можно ли говорить, что прибыль украинских экспортеров полностью перетечет в украинскую экономику? Не уверен. Но вероятность такая есть. Другими словами, плюс $2 на тонне экспортной продукции при прочих равных вызывают желание увеличивать экспорт, расширять производство и инвестировать средства. Главное, чтобы остальные участки цепи формирования себестоимости не свели на нет позитивные моменты от этих улучшений.

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Что я имею в виду. Допустим, трейдер поставит более высокие закупочные цены (имеет возможность за счет снижения портовых сборов). А фермер не примет решение об инвестициях и расширении, потому что побоится наездов налоговой/рейдерства. Или рухнет банк, в котором обслуживается компания. То есть позитивный фактор для принятия инвестиционного решения (снижение сборов и увеличение закупочной цены) нивелируется остальными условиями, с которыми бизнес сталкивается каждый день. Поэтому необходимы комплексные меры - не только в портовой отрасли или логистике, но и в целом в стране.

Эффект для портов и расстановка сил

Если говорить о рынке и экономике в целом, снижение портовых сборов в краткосрочной перспективе позволит украинским компаниям расширить линейку экспортной продукции, поскольку решение о поставках того или иного товара упирается как раз в те несколько долларов разницы, которые дает снижение портовых сборов. В большинстве случаев речь идет о контейнерном экспорте. Теоретически выиграют экспортер, порт и перевозчики, которые получат новый грузопоток. Все остальные участники рынка с большой вероятностью получат дополнительную прибыль и упрочат свои позиции на рынке за счет возможности снижения цены.

Но реальные изменения и реальный эффект в виде расширения производства и экспорта не произойдут мгновенно. Снижение портовых ставок - это стратегический шаг, но он не будет иметь мгновенного позитивного эффекта без имплементации других мер.

Сейчас для государственных стивидоров в целом ничего не поменяется. Баланс сил между стивидорами останется прежним. Если сборы уменьшат в равных частях, то существенного влияния на перетекание груза из одного порта в другой это не окажет.

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Когда станет понятна детальная структура снижения сборов, можно будет сделать вывод, изменилось ли соотношение сборов между украинскими портами и, соответственно, может ли это сыграть роль в перераспределении грузов между ними.

Станут ли украинские порты конкурентами зарубежным

Украинские порты не смогут перевести на себя грузопоток из иностранных портов, потому что по большому счету не конкурируют с ними. Может быть, немного улучшатся показатели у Ренийского морского порта, который конкурирует с Джурджулештами и Галацем за молдавские зерновые, но лишь в случае, если цена вопроса будет того стоить. Остальные порты, скорее всего, никакого влияния не ощутят. С чем это связано?

От снижения портовых сборов в первую очередь выиграют компании, которые уже переваливают через украинские порты зерновые, продукты переработки, пищевые продукты, металл, железорудный концентрат. Я не вижу механизма, при котором снижение портовых сборов поможет привлечь дополнительный груз

Зарубежные порты, чьи ставки сравнивают с украинскими для демонстрации в Украине высоких портовых сборов, как правило, не конкурируют с ними. Часто в качестве такого примера приводится румынская Констанца, но у нас нет транзитного или какого-либо грузопотока, который сегодня переваливается в Констанце, а завтра при изменении условий мог бы переваливаться в Украине. Когда-то эта риторика звучала в контексте контейнерного потока, но она уже потеряла свою актуальность: Констанца давно перестала быть основным портом перевалки для портов большой Одессы.

От снижения портовых сборов в первую очередь выиграют компании, которые уже переваливают через украинские порты зерновые, продукты переработки, пищевые продукты, металл, железорудный концентрат. Я не вижу механизма, при котором снижение портовых сборов поможет привлечь дополнительный груз. Возможно, часть экспорта, который сейчас идет по железной дороге (например, шрот на Белорусь), станет выгоднее отправлять на экспорт по морю. Но, скорее всего, это просто скажется на экспортных ценах (экспортная цена на Беларусь вырастет), и все останется на своих местах.

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У нас не так много соседей, которые могли бы транзитом работать через Украину. У Польши свои порты, Беларусь с теми "качелями", которые происходили с работой украинской железной дороги и таможни, уже давно "прикипела" к Балтийским портам. Молдова не дает такой уж большой грузопоток, и к тому же уверенно работает через местные Джурджулешты или румынский Галац. Проходящий через Украину молдавский экспорт и так был небольшой, а сейчас и того меньше. Российский транзит потерян на десятилетия, а он составлял более 30 млн тонн. Из Казахстана ранее шли нефтепродукты и химия, но снижение мировых цен после 2008 года сделало этот экспорт нерентабельным.

Волшебной таблетки нет, и даже скидка 50% на портовые сборы для транзитных грузов никак не повлияла на ситуацию. В существующих обстоятельствах транзитные грузы нечувствительны к цене.

Порты, как и ж/д и автодороги, обслуживают экономику. Они могут облегчать, упрощать процесс ведения бизнеса и экспорта, но не могут его генерировать. Что бы мы ни делали с портом, акваторией, внутренними водными путями, от этого заводу или фермеру станет лишь немного проще и легче организовать продажу своего товара, но никак не производство.

Андрей Соколов, директор Херсонского морского торгового порта

