Былина о засилии пришельцев, или Головокружение от успехов
14.09.2017 10:26
Сергей Фурса
Если бы Украина ценила компетентных реформаторов, у нас уже не было бы коррупции, а реформы бы шли полным ходом, считает Сергей Фурса
У СБУ праздник: повязали какого-то деятеля из Укрзализници, с польским паспортом и грузинской фамилией. Идеальное чувство момента у контрразведчиков. А еще он был из команды бывшего главы УЗ, Войцеха Балчуна, что делает его просто такие идеальным арестантом. Требовал он взятку или нет - не так и важно. Если требовал, будучи человеком Балчуна и потому пребывая под прицелом, то он просто идиот и получит по заслугам. Если не требовал, то СБУ все равно молодцы. В общем, главное, чтобы Дубневичи хорошо кушали.
Но речь не об этом, а о резонансе. Сразу после задержания сего господина целый хор украинских деятелей разразилась радостным воплем, суть которого заключалась в том, что это конец иностранцев во власти Украины. Ура, кричали они, бросая в воздух чепчики, наконец-то мы покончим с варягами. Наконец-то мы вернемся к родной украинской корпоративной культуре и отечественной школе менеджмента, математики и экономики. И не важно, винницкая ли это школа экономики, черновицкая ли школа права или одесская школа математики. Главное, что своя. Родная. Понятная.
Это кричали деятели, которые 25 лет вели Украину по пути экономических "побед". Люди, которые словом и делом, не щадя живота своего, 25 лет воровали и разворовывали украинские предприятия и бюджет. Праздник пришел на улицу прилипал и решал. Людей, которые ненавидели Абромавичуса и Яресько с первого дня. Люди, которые молились на то, чтобы у Бальчуна не получилось. Они подобны украинским футбольным тренерам, которые всегда выступают против привлечения иностранцев, но сами не могут найти работу нигде западнее Кишинева. Им же харчеваться негде будет.
Они напоминают школьников, детей внезапно разбогатевших мещан, у которых уволили преподавателя хороших манер и они теперь с радостью могут вытирать руки о занавеску. Или туземцев, которые сорвались и съели миссионера, приехавшего к ним и с проповедью всемирной любви и греховности канибализма. Все, теперь почти все можно. Теперь никто не будет предлагать иностранцев в Наблюдательные советы государственных банков и настаивать на назначении главой государственной компании кого-то чужого, никто не будет раздражать публику разговорами о высоких зарплатах для депутатов или государственного менеджмента, а в аудит НАБУ можно будет, наконец, назначить трех авторитетных украинских юристов. "Центрэнерго наш", вот их лозунг. И никаких иностранцев. Они ведь чужие. Они ведь не понимают нашей ментальности.
Что происходит потом, когда носитель нашего родного комсомольского менталитета сменяет иностранца, легко проследить на примере министерства экономики. Которое при Айварасе было лидером реформ. А сейчас... А сейчас там все спокойно. И так везде, куда добирается рука "своего человека". Они очень быстро готовы исправить все, что было сделано. И постоянно пытаются это сделать. Они креативны. Не обязательно умны, но у них есть народная смекалка. И они упорны. Их лишили потоков с откатов с НДС, и они делают теперь все, чтобы завалить единый реестр. Они стараются. Используя полезных идиотов, кричащих о проблемах с накладными, и призывая снова вернутся к ручному управлению. К славному человеческому фактору. Ведь человечек-то там будет свой. Украинский.
И это только начало их радости. Больше всего они ждут другого. Они ждут момента, когда, наконец, снова можно будет послать МВФ. Когда можно будет даже не пить чай с Липтоном. Они уже радуются, что время свободы приходит. Время освобождения от такого назойливого внимания. И сейчас им кружит голову цена на сталь, которая достигла 600 долларов (а еще в этом году была 430), а также прекрасные мировые рынки, где легко привлекает деньги Таджикистан. И скоро привлечет Украина. Еще немного - и они смогут скинуть с себя оковы рекомендаций МВФ. Очень скоро им никто не будет напоминать про земельную реформу и про реформу судов, про Службу финансовых расследований и про арбитраж между ценами на газ для населения и промышленности.
На самом деле, они рано радуются. Рынки не всегда будут такими лояльными для развивающихся стран. А цены на сталь могут как расти, так и падать. И никакое СБУ с прокуратурой не заставят их расти. И это сейчас инвесторы рады покупать украинский долг, закрывая глаза на отсутствие прогресса с МВФ. Но все равно придет 2019 год, а с ним и большой объем погашений. И реальная перспектива победы в Украине последователей экономической модели Чавеса-Мадуро. И тогда не будет спроса на внешних рынках. Тогда все вспомнят и об украинской коррупции. И про проблемы с МВФ. И про политический риск. Инвесторы тоже любят праздновать. Но при этом предпочитают держаться недалеко от выхода. И пройдет еще полгода и все ведущие банки напишут, что до выборов осталось 6 месяцев, прогресса с МВФ нет, а к власти в стране может прийти известная популистка. И рынки тут же закроются, даже если общее настроение останется таким же, как и сейчас. Все побегут совсем в другом направлении, люди с деньгами будут вежливо улыбаться и говорить "да, но потом". И закончится праздник на улице украинских властей.
Похмелье наступает очень быстро. И будет оно тем сильнее, чем больше вы выпраздновали накануне.
Сергей Фурса
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
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