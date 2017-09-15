Командовать парадом будет... кто?

Способ возвращения Саакашвили в Украину нанес тяжелый ущерб репутации государства. Кто за это ответит и как исправлять ситуацию?

Всего пару недель назад политизированной украинский публике все было ясно и понятно.

Государство легко и больно задавит не пользующегося серьезной поддержкой Михаила Саакашвили. Смешно даже сравнивать львиную мощь государственного аппарата и мелкую занозу, застрявшую в львиной, извините, филейной части. Ресурсы и возможности сторон в этом "конфликте" несопоставимы. Шансов на успех в таком противостоянии у Саакашвили нет никаких, поэтому в Украину он не въедет. Командовать парадом ему никто не позволит.

На таких совершенно неопровержимых основаниях украинская политика въехала в 10 сентября, а Михаил Саакашвили - в Украину.

Не сработал ни один простой сценарий - ни тот, что был запущен из редутов президента Порошенко, ни тот, что предполагался Саакашвили и его сторонниками.



Простые сценарии, часть 1



Простой сценарий Саакашвили озвучивался им неоднократно: легально вернуться в страну и опротестовать конфискацию его гражданства в суде. Была заранее названа дата возвращения и намечено место пересечения границы.

Простой сценарий власти также озвучивался неоднократно и сводился к тому, что Саакашвили для Украины теперь никто, и в страну его могут впустить в лучшем случае после получения визы, а иначе ему будет ай-я-яй и всякие прочие нон-граты.

Было совершенно понятно, что эти сценарии друг с другом не совмещаются никак: для получения визы Саакашвили должен был бы признать законным лишение его гражданства, после чего опротестовать его в суде уже не смог бы. Государство же, на словах признавая право оппонента обратиться в суд, категорически не желало допускать такую возможность на практике. "Настолько глупо, настолько бестолково, настолько против правил это было сделано, - сказал о лишении Саакашвили гражданства депутат и профессиональный юрист Виктор Чумак, - что это непременно будет оспорено в судах. И даже если наши суды встанут на сторону Банковой, то насчет решения ЕСПЧ вообще нет никаких сомнений."



Виктора Чумака вряд ли можно считать в данном случае независимым экспертом (его политическая платформа "Хвиля" является естественным политическим союзником Руха новых сил Саакашвили), однако высказанное им мнение хорошо объясняет, почему власть предприняла такие выдающиеся и явно чрезмерные усилия для того, чтобы не дать бывшему главе Одесской ОГА вернуться в страну. Легальное пересечение границы означало бы включение предусмотренной законом процедуры: не только изъятие у Саакашвили предъявленного паспорта (на что власть очень рассчитывала), но и предъявление ему документальных оснований для конфискации гражданства (чего Банковая определенно пыталась избежать).



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Документальные основания (заверенная копия подписанного президентом указа или любого другого официально оформленного решения) были бы для Саакашвили главной добычей - только с ними можно обращаться в суд (сначала в украинский, и лишь затем, при необходимости, в ЕСПЧ). Не имея их, он все равно мог бы запустить судебный процесс, - потому что суд так или иначе должен был бы в самом начале установить его гражданский статус и для этого затребовал бы эти же документы. Однако в этом случае для Администрации президента открывалась широчайшая возможность для затягивания дела - например, через перенаправление запроса в миграционную службу, оттуда в канцелярию Банковой, затем обратно, для совершения и исправления мелких формальных ошибок, которые (какая досада) вынуждают чиновников именно ради скрупулезного соблюдения закона начинать процедуру с самого сначала. Занять эта карусель могла многие месяцы даже без применения традиционно удачных способов уговорить суд отложить очередные заседания на месяц-другой, например, из-за неявки представителя АП по уважительной причине.

Поэтому для Саакашвили было гораздо надежнее и быстрее лично приехать в центральный офис миграционной службы, где ему, в соответствии с законом и под личную подпись, обязаны были представить доступ к документам, которыми был решен вопрос о его гражданстве.

Но для этого ему необходимо было легально въехать в страну.





Простой сценарий власти заключался в том, чтобы не позволить этому случиться. На это работали заявления о необходимости получения визы, демонстрация намерений прямо на границе сдать возмутителя спокойствия представителям грузинской Фемиды, рассуждения о том, как долго человек сможет прожить в нейтральной зоне после того, как ему банально откажут в праве въезда в страну, а на закуску - прямые угрозы убийства от клинически здорового Кивы. Для публики все это (кроме Кивы) выглядело довольно внушительно, и описанные возможности широко и радостно дискутировались в фейсбуке, однако специалисты хорошо понимали, что для власти ситуация патовая, и если власть действительно намерена действовать по закону, ничего этого она сделать не сможет - во всяком случае, без тяжелых для себя последствий.

Например, независимо от того, считать Саакашвили гражданином Украины или нет, его депортация по запросу Грузии по закону просто невозможна. Выдавать граждан другим государствам прямо запрещает 25 статья Конституции ("Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі"). Выдавать лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прямо запрещает закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (статья 27, пункт 1). Ни так, ни эдак депортировать не получится. Некоторое разнообразие вносит статья 10 Уголовного кодекса, которая допускает выдачу за пределы Украины лиц без гражданства для предания их суду, но тут мы имеем правовую коллизию с предыдущим упомянутым законом, который применение этой статьи Кодекса ограничивает только лицами, которые на территории Украины постоянно не проживают. Тут есть формальная лазейка: власть могла бы как-то исхитриться и отказаться признавать, что Михаил Саакашвили постоянно проживает на территории Украины (где он был вполне официально зарегистрирован до конфискации гражданства), и тогда его выдача Грузии станет хотя бы формально возможной. Одновременно, правда, встанет проблема ответственности официальных органов за такое, как говорил Михаил Зощенко, "наглое арапство", но перед гражданами власть уже, кажется, окончательно перестала стесняться проявлять свои лучшие качества, а события 10 сентября показали, что и перед западными партнерами она уже вполне готова щеголять вопиющим отсутствием нижней части гардероба.

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Загнав себя своими же грозными заявлениями в такой очевидный тупик, власть в итоге решилась на невиданные ранее нарушения и махинации - от остановки международного железнодорожного рейса до откровенно фейкового "минирования" пропускного пункта на границе, - лишь бы не допустить возвращения Михаила Саакашвили в пределы Украины.

Несмотря на все старания и всю "несопоставимость сил", для Украинского государства история закончилось позорным и полным провалом и тяжелыми репутационными потерями. Михаил Саакашвили вернулся в Украину, хотя "простой сценарий", на который он рассчитывал, тоже был сорван и никакого легального оформления его статуса при пересечении границы так и не произошло.

В итоге в проигрыше оказались абсолютно все. Мы все.

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Список потерь



Граждане обнаружили, что государство в его нынешнем состоянии демонстрирует скорбную неспособность выполнять не только крупные задачи, которые ставят перед ним избиратели, но даже задачи, которые оно само называет незначительными (хотя и привлекает для их решения явно несоразмерные ресурсы). Это наш проигрыш - если, конечно, мы готовы нести ответственность за состояние власти (а мы такую ответственность несем как избиратели), - и теперь сама власть, спасибо ей большое, предъявила нам этот откровенно жидкий факт.

Банковая встала перед необходимостью признать, что ей просто "нечем крыть". Административный ресурс, который она привычно считала могучим и универсальным, оказался не способен решить поставленную перед ним задачу, поскольку эта задача требовала или выхода за пределы законов и регламентов (если бы не требовала, все было бы отработано по штатным процедурам - для этого были все возможности), но и за пределы подковерных договорняков (но для этого в "междусобойчик" должны быть включены все стороны), а других зубочисток, увы, не завезли. Ответственности за предпринятые против оппонента меры, насколько я понимаю, признавать тоже никто не хочет. Впрочем, как обычно.

Михаил Саакашвили оказался в ситуации, когда его "успешный" переход границы был тяжело дискредитирован эпизодами прямых нарушений закона. Как юрист, он не может этого не осознавать. Сейчас он возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на украинский официоз, но он не может отрицать свою причастность к событиям, а потому будет вынужден принимать самое активное участие в расследованиях крайне неприятных для него эпизодов. А из-за того, что расследования и судебные разбирательства могут затянуться на годы (при нынешнем состоянии украинской юстициарной системы иного ожидать невозможно), это болото будет долго и смачно хлюпать у него в сапогах и подмачивать его интегральное реноме - и не только его самого, но и его сторонников, что не может не сказаться на их лояльности.



Что делать?

В целом, ситуация сложилась крайне отвратительная как для всех ее участников, так и для доброжелательно настроенных к Украине внешних наблюдателей. В ситуации, когда конфликт продолжает набухать и наносит всем сторонам все новый репутационный ущерб, наилучший ход для любой стороны - выйти с инициативой (и не декларативной, а заведомо приемлемой для оппонента), которая сможет снизить напряжение. Нужно предложить компромисс, который разошьет цугцванг. Кто с ним выйдет, тот и будет первый герой и молодец.

Это может быть, скажем, согласованное сторонами возвращение к одному из предыдущих состояний конфликта. Например, Банковая, если уверена в своей правоте, может предложить аннулировать спорную с точки зрения Саакашвили конфискацию гражданства, чтобы затем провести ее уже в безупречном соответствии с процедурой, публично, с возможностью для отставного губернатора Одесской ОГА защищаться на всех этапах. Саакашвили, со своей стороны, раз уж он уверен в своей правоте, может рассчитывать на то, что защитить свое гражданство ему вполне удастся, даже оставаясь за рубежом. При этом вполне разумным шагом будет принятие сторонами посредничества кого-то из западных авторитетных политиков, раз уж в Украине общепризнанные авторитеты не хотят (в чем я их очень понимаю) об это все мараться.

Да, для такого компромисса нужно признать обоюдный клинч и хотя бы чуть-чуть доверять друг другу, а стороны, что очевидно, совершенно к этому не расположены. Но и развести боксеров по углам и объявить матч законченным без победителя тоже не получится - по крайней мере, до следующих выборов. Потому что сейчас в проигрыше находятся все и ситуация не устраивает никого. Стороны эффектно закончили партию с итогом "lose-lose", и если продолжать в том же духе, обоюдный провал будет только увеличиваться. В итоге в тупике окажутся не только два политических барана, упершиеся друг в друга на узком мосту, но и вся страна.

И последнее, просто на всякий случай. Гвардии не важно, кто командует парадом, если маршировать ей приходится по уши в помоях.



Сергей Бережной

журналист LIGA.net

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