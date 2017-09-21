Семь признаков современного резюме

Михаил Притула о том, как должно выглядеть резюме специалиста, претендующего на интересную работу и высокую зарплату

Резюме не только знакомит рекрутера со специалистом, но и сопровождает весь процесс найма. Его читают, перечитывают, передают нанимающему менеджеру. В некоторых компаниях резюме будут по очереди оценивать три, а то и четыре человека. Важно, чтобы оно понравилось каждому. Но первый, кого должно впечатлить резюме, конечно же, рекрутер.

В среднем специалист по поиску персонала просматривает за день 100-300 резюме. Иногда эта цифра превышает 500. При таком количестве внимательно прочесть все резюме просто нереально, и рекрутер обращает внимание сначала на самые важные пункты.

Какие места в своем резюме стоит усилить и каких ошибок необходимо избегать?

Структура резюме

Есть разные рекомендации по структуре резюме с нюансами для тех или иных профессий и компаний. Как человек, просмотревший более 100 000 таких документов, советую следующую структуру:

имя и фамилия;

фотография;

контактная информация;

цель (желаемая должность);

(желаемая должность); ключевые компетенции (если раздел опыта большой);

(если раздел опыта большой); образование;

дополнительное образование (тренинги, семинары);

(тренинги, семинары); опыт работы;

дополнительная информация (владение языками, водительские права).

Такую структуру резюме можно считать универсальной. Она будет уместна для любой сферы деятельности.

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Моветон: Дурной тон - фото на ярком фоне, с вечеринок, из семейного архива. Не стоит указывать пол. Семейное положение и наличие детей тоже будут лишними в большинстве случаев. Исключение - ситуации, когда этот опыт может быть расценен как преимущество в работе. Также допустимо написать "замужем, есть ребенок", если вы молодая девушка - и если это правда, разумеется. Это поможет показать работодателю, что вы не уйдете в декрет через несколько месяцев. Информацию о своем разводе, гражданском браке и другие неоднозначные факты указывать категорически не рекомендую.





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"Шапка" и цель

В самом верху располагаются имя, фамилия и контактные данные. Справа - фото. Отчество указывать не нужно, сейчас это не принято. Из контактов пишут номер телефона, электронную почту и город проживания.

Под этим разделом размещают цель. Цель - это желаемая должность. Как вариант, можно указать несколько смежных областей. Это актуально, если в компании нет открытых вакансий, но вы бы хотели работать там в будущем, а также если вы отправляете резюме в агентство. Для кардинально разных направлений лучше создать разные резюме.

Моветон: Верхний блок нельзя перегружать. Не указывайте слишком много контактных данных, это отвлекает. Одного номера телефона и почты более чем достаточно. Также этот раздел особенно "чувствителен" к общим фразам и размытым формулировкам. Не пишите в качестве цели "получение интересной работы, которая позволит мне проявить свой потенциал", только конкретную позицию.

Ключевые компетенции

Если у вас довольно богатый опыт, который не окинешь взглядом за пару секунд, можно выделить раздел ключевых компетенций. Здесь описываются навыки и области знаний, в которых вы считаете себя экспертом. Также можно указать несколько личных качеств, имеющих непосредственное отношение к должностным обязанностям.

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Моветон: Не пишите в качестве ключевых компетенций те навыки, которые вы применили всего раз или два. Этот раздел - проявление лучшего опыта и качеств, он должен быть коротким. Если не знаете, что написать, можно и вовсе пропустить его.

Как описывать образование и опыт

Образование и опыт - блоки, которые могут меняться местами. У разных рекрутеров разные приоритеты. Но чаще образование все-таки размещается перед опытом.

В разделе основного образования указывают вузы и специальности. Если до вуза вы окончили техникум, его писать не следует. И тем более не нужно указывать школу. В списке дополнительного образования будут полезны любые тренинги, которые касаются рабочих обязанностей.

Опыт описывают в обратной хронологии - от настоящего момента к прошлому. Указывать нужно только релевантный опыт, студенческая подработка барменом - лишние сведения в резюме маркетолога или креативного директора. Даже опыт "по теме" необязательно писать весь. Оставьте последнее и предпоследнее место работы, а из предыдущего опыта - только самый значимый: высокие позиции, известные бренды.

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Длительные перерывы в опыте вызывают настороженность, поэтому их лучше объяснить: декретом, состоянием здоровья, семейными обстоятельствами. Но это актуально только для тех случаев, когда перерыв случился между двумя позициями. Декретный отпуск, из которого вы вернулись на предыдущую должность, указывать не нужно.

Моветон: Рекрутеры уделяют особое внимание датам в разделе опыта. Те позиции, на которых соискатель проработал меньше двух лет, производят не лучшее впечатление: кажется, что человек не может удержаться на работе. Сотрудник начинает приносить компании ощутимую пользу только через год, так что более короткий опыт лучше вообще не указывать. Если вы сменили несколько должностей в рамках одной компании/холдинга или были заняты проектной деятельностью с несколькими заказчиками, эти этапы лучше объединить, чтобы визуально они выглядели как одно целое. А уже в описании можно указать подробности.

Небольшой лайфхак: даже если вы ищете работу после увольнения, оставьте открытой дату окончания работы на последнем месте. Всегда есть вероятность, что соискатель составлял резюме до увольнения, а затем не обновил его.

Достижения

Описывая опыт, необходимо указывать, что именно вы делали, и раскрывать основные достижения. Достижения - это ваша польза для компании, которую можно измерить и выразить в конкретных цифрах. Для каждой профессии достижения свои. Продавцу нужно указать объемы продаж, маркетологу - известные проекты и их прибыль, разработчику - технологии и объемы данных. На менеджерских и лидерских позициях важно количество сотрудников в подчинении.

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Моветон: Опыт без достижений снижает привлекательность резюме примерно в полтора раза. То же делают и достижения без конкретики.





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Личные качества

В начале 2000-х все начали писать о личных качествах как под копирку: целеустремленный, быстро обучаемый, стрессоустойчивый, клиентоориентированный. От таких однотипных формулировок рекрутеры быстро устали, и данный раздел почти перестали читать. Но теперь личные качества возвращаются в фокус внимания специалистов. Вот только описывать их стоит иначе.

Лучше отказаться от шаблонных слов и выражений, заменить их живыми формами, близкими к разговорным. Личные качества, как и профессиональные достижения, необходимо подкрепить примерами. "Целеустремленный" - слово, которое уже ничего не значит. Полезнее будет сказать: "Добиваюсь поставленных целей точно в срок: вовремя сдал проект, когда ведущий разработчик неожиданно ушел на больничный".

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Моветон: Не указывайте качества, которые не можете подтвердить историями из опыта. Избегайте причастий, делайте ставку на глаголы. Не "стрессоустойчивый", а "хорошо справляюсь со стрессовыми ситуациями", не "клиентоориентированный", а "на первое место ставлю интересы клиентов".

Тренды в оформлении

Чтобы резюме выглядело современным, его стоит оформлять в соответствии с актуальными тенденциями. Советую отказаться от устаревшего Times New Roman и писать резюме шрифтом без засечек: подойдет Arial или Calibri. Кегль - 10 или 12, одинарный междустрочный интервал. Допустимо выделять названия разделов более крупным кеглем.

Сохранять резюме сейчас принято в формате .docx. Формат .doc считается неактуальным. Отправлять резюме в .pdf не советую: иногда рекрутеру нужно внести в документ правки, чтобы он соответствовал требованиям компании.

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В имени файла должна быть фамилия, а в идеале - еще и должность, на которую вы претендуете. Для отправки стоит использовать почту формата "имя.фамилия@gmail.com", никаких никнеймов или уменьшительно-ласкательных форм. И не отправляйте письмо с рабочего адреса "имя@компания.com": это неэтично и плохо выглядит.

Моветон: Не рекомендую создавать резюме с помощью специальных сервисов. В них часто используется неудобная структура, лишние поля, логотип сервиса и другие элементы, отвлекающие внимание. Лучше потратить пару часов и составить резюме в Microsoft Word - оно будет смотреться более профессионально.

Общий объем резюме - 2 страницы. Меньше не советую, если вы не студент или совсем молодой специалист. Больше - лишнее. Если нужны будут подробности, рекрутер задаст дополнительные вопросы на собеседовании или запросит CV.

Перечитайте свое резюме несколько раз, удалите все лишнее, добавьте значимых фактов. И не забывайте проверять орфографию. Грамотное и хорошо структурированное резюме - шанс, что компания высоко оценит вашу кандидатуру: в том числе и в денежном эквиваленте.

Михаил Притула, Head of HR международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply

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