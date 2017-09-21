Конституция и антикоррупционный суд: ничего чрезвычайного
21.09.2017 14:52
Александр Евсеев (Фото - uifuture.org)
Юрист Александр Евсеев считает, что если есть специализированные хозяйственные суды, то ничто не мешает создать и специализированные антикоррупционные
В последнее время активно ведется дискуссия о создании в Украине специализированных антикоррупционных судов. Подобные суды широко распространены в других развивающихся странах с высоким уровнем коррупции - в Хорватии, Словакии, Болгарии, в ряде азиатских и африканских государств. Однако создание отдельного судебного органа для рассмотрения коррупционных дел является камнем преткновения для украинских политиков и “черным ящиком” неизвестности - для юристов.
Многие политики высказываются категорически против создания отдельных антикоррупционных судов, аргументируя свою позицию конституционным запретом на создание чрезвычайных и особых судов (часть 5 статьи 125 Конституции Украины - ред.). Однако в нашей стране на протяжении вот уже многих лет действует Конституционный суд, а в рамках системы судов общей юрисдикции - специализированные хозяйственные и административные суды. Множество специализированных юрисдикций существует в Германии, США, в Италии функционируют даже суды по вопросам водоснабжения. И почему-то ни у нас, ни у них никто не видит признаков "особости или чрезвычайности" в таких судах. Почему же в таком случае именно зарождающаяся антикоррупционная специализация вызывает столь бешеное сопротивление?
Многие политики также настаивают на том, что любые дополнительные гарантии независимости антикоррупционных судей, в том числе в процессе их избрания, являются атрибутом особого суда и, соответственно, противоречат Конституции.
Однако, конституционный запрет на создание особых и чрезвычайных судов не расшифрован на законодательном уровне или в практике Конституционного Суда. Складывается впечатление, что эта норма трактуется произвольно и используется для продвижения сиюминутных политических интересов.
Что же такое особые и чрезвычайные суды и являются ли антикоррупционные суды особыми и не конституционными?
"Отцы-основатели" Конституции Украины при формулировании запрета на создание особых судов имели ввиду экстраординарные судебные органы, создаваемые обычно в условиях военного времени. В ходе обсуждения проекта этой нормы (часть 5 статьи 125 Конституции) член Конституционной комиссии Ф. Г. Бурчак ссылался на практику советских чрезвычайных "троек", А. Корнеев - "военно-полевых судов", а А. Емец - любых других "дурных" судов, знакомых нам по советскому прошлому. Устанавливая запрет на создание особых судов, авторы Конституции тем самым отвергали опыт советских и военных судов, который хотели навсегда оставить в прошлом.
Создание других специальных судов - хозяйственных, административных - никто не запрещал. Более того, авторы Конституции Украины 1996 года не установили исчерпывающий перечень возможных судебных специализаций и юрисдикций, оставив этот вопрос на усмотрение потомков.
В современной юридической доктрине особыми считают суды, которые выведены из системы судов общей юрисдикции, а чрезвычайными - некие суды ad hoc, создаваемые для рассмотрения конкретного, как правило, уголовного дела.
Ничего этого в концепции антикоррупционных судов нет: эти суды будут рассматривать уголовные дела, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро, а решения антикоррупционных судов можно будет обжаловать в Верховном Суде по общим правилам. Антикоррупционные суды должны стать органичной частью существующей судебной системы.
Вместо игры с понятием особого суда, антикоррупционные суды необходимо рассматривать через призму обеспечения права человека на справедливое судебное разбирательство. Европейский суд по правам человека в решении по делу "Моррис против Соединенного Королевства" постановил, что даже особый суд может быть независимым и беспристрастным судебным органом “при наличии механизмов, в достаточной мере гарантирующих эти качества судебного органа”. Право на справедливый суд должно быть обеспечено защитой суда от любого внешнего влияния, достаточной квалификацией судей, процессуальными правами и гарантиями защиты для обвиняемого и так далее.
Законодательство про антикоррупционные суды предусматривает основные гарантии прав человека (в частности, законодательно установленную компетенцию суда, право на предоставление адвокатской помощи, право на обжалование и так далее), поэтому нет никаких оснований видеть в них некие экстраординарные трибуналы, сопоставимые с "конвейерным правосудием" сталинского образца. При таких условиях антикоррупционные суды имеют право на жизнь наравне с другими специализированными судами в нашей стране.
Александр ЕвсеевЧитайте также: Transparency: Украине необходим антикоррупционный суд
кандидат юридических наук,
специалист по конституционному праву
кандидат юридических наук,
специалист по конституционному праву
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