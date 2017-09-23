Последний барьер на пути восстановления экономики Украины
23.09.2017 14:00
Андера Аслунд (фото - pinchukfund.org)
Процветанию Украины мешает неспособность ее правительства придерживаться принципа верховенства права, указывает Андерс Аслунд
Столица Украины изобилует признаками надежды и анархии. В стране происходит впечатляющий экономический разворот, однако коррупция по-прежнему широко распространена. И хотя администрация президента Петра Порошенко стабилизировала государственные финансы, она так и не смогла обуздать клиентилизм.
Вопрос теперь в следующем: а смогут ли судебные и правовые реформы, предпринятые Порошенко, реально создать условия для сильного и устойчивого роста экономики. С момента подписания кредитного соглашения с украинским правительством в марте 2015 года Международный валютный фонд предоставил стране уже четыре крупных транша. Но во время недавнего визита в страну первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон предупредил о рисках - Украина может "повернуть вспять".
Проблемы Украины не связаны с макроэкономикой. Нынешний министр финансов Александр Данилюк является несомненным сторонником свободного рынка и имеет солидный опыт экономического управления, равно как и его предшественник - Наталья Яресько.
По данным МВФ, в 2014 году государственные расходы Украины составляли 53% ВВП, а в 2016-м они сократились до 40% ВВП. За один год - с 2014 по 2015-й - Украина снизила размер дефицита бюджета с 10% ВВП до всего лишь 2%. Сейчас страна встала на путь удержания размера дефицита на уровне около 3% ВВП в течение ближайших лет.
Кроме того, благодаря улучшениям в налоговой системе, в первой половине 2017-го доходы государства выросли на 30% (год к году), что превышает темпы роста расходов. В результате, в январе-июне правительство получило сбалансированный бюджет. В апреле МВФ прогнозировал, что к концу 2017 году размер госдолга Украины достигнет 91% ВВП; но правительства уже снизило его до 81% ВВП. И такая позитивная динамика, скорее всего, сохранится, благодаря повышению темпов роста экономики и укреплению украинской валюты - гривни.
Своими экономическими успехами Украина во многом обязана бывшему председателю центрального банка Валерии Гонтаревой, которая на протяжении трех последних лет наводила порядок в банковском секторе. При Гонтаревой Национальный банк Украины (НБУ) закрыл половину из 180 банков страны, которые в основном занимались коррупционными, а иногда даже откровенно криминальными, операциями. Теперь, когда эта реструктуризация практически завершилась, следует ожидать начала стремительного роста кредитования.
Не менее позитивно и то, что в этом году гривня укрепилась на 6% относительно доллара. Это способствовало росту ВВП и снижению размера госдолга, который в основном номинирован в зарубежной валюте. Одновременно Украина переживает сравнительно быструю "дедолларизацию": объемы банковских депозитов в гривнах растут сейчас быстрее, чем депозиты в иностранной валюте.
У Украины имеются три ключевых ингредиента для сильного, устойчивого роста экономики. В первой половине 2017 года заработала углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между ЕС и Украиной, поэтому экспорт Украины подскочил на 25%, намного превысив темпы роста импорта. Кроме того, Украина демонстрирует уверенный рост инвестиций и потребления. В первой половине этого года строительный сектор вырос на 24%, а розничные продажи - на 8%.
Но в то время как МВФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 2,9% (и годовые темпы роста на 4% к 2020 году), в первой половине этого года - в годовом пересчете - рост составил лишь 2,5%. Есть несколько причин, почему новообретенная финансовая стабильность Украины пока не привела к более сильному подъему экономики.
Прежде всего, боевые действия на востоке Украины негативно повлияли на аграрный сектор, а на протяжении последних десяти лет это был главный источник роста экономики страны. Однако есть и более важный фактор: возможно, подавлен "животный дух" Украины, потому что украинские предприниматели не видят особого смысла пытаться конкурировать с олигархами, которые, как и раньше, могут нарушать правила игры в экономике в свою пользу.
Однако серьезной проблемой остается неспособность правительства придерживаться принципов верховенства закона. Ранее украинский бизнес и иностранные инвесторы жаловались на злоупотребление властью налоговыми органами. И в марте антикоррупционное бюро Украины арестовало руководителя налоговой службы страны Романа Насирова. Теперь самой большой причиной для беспокойства являются генеральная прокуратура и служба безопасности. Оба учреждения находятся под контролем президента, и оба часто называют ведомствами-хищниками.
Ожидается, что судебные реформы, над которыми сейчас ведется работа, усилят контроль над исполнительной властью, обезопасят права собственности и, соответственно, подстегнут рост экономики. Но уже сейчас ясно, что этого мало.
Требование МВФ к правительству Украины создать независимый антикоррупционный суд, который бы рассматривал дела и наказывал бесчестных государственных лиц, остаётся невыполненным. Однако если Украина хочет и дальше идти по пути восстановления экономики, ей придётся продемонстрировать, что никто - даже президент - не может быть выше закона.
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Вопрос теперь в следующем: а смогут ли судебные и правовые реформы, предпринятые Порошенко, реально создать условия для сильного и устойчивого роста экономики. С момента подписания кредитного соглашения с украинским правительством в марте 2015 года Международный валютный фонд предоставил стране уже четыре крупных транша. Но во время недавнего визита в страну первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон предупредил о рисках - Украина может "повернуть вспять".
Проблемы Украины не связаны с макроэкономикой. Нынешний министр финансов Александр Данилюк является несомненным сторонником свободного рынка и имеет солидный опыт экономического управления, равно как и его предшественник - Наталья Яресько.
По данным МВФ, в 2014 году государственные расходы Украины составляли 53% ВВП, а в 2016-м они сократились до 40% ВВП. За один год - с 2014 по 2015-й - Украина снизила размер дефицита бюджета с 10% ВВП до всего лишь 2%. Сейчас страна встала на путь удержания размера дефицита на уровне около 3% ВВП в течение ближайших лет.
Кроме того, благодаря улучшениям в налоговой системе, в первой половине 2017-го доходы государства выросли на 30% (год к году), что превышает темпы роста расходов. В результате, в январе-июне правительство получило сбалансированный бюджет. В апреле МВФ прогнозировал, что к концу 2017 году размер госдолга Украины достигнет 91% ВВП; но правительства уже снизило его до 81% ВВП. И такая позитивная динамика, скорее всего, сохранится, благодаря повышению темпов роста экономики и укреплению украинской валюты - гривни.
Своими экономическими успехами Украина во многом обязана бывшему председателю центрального банка Валерии Гонтаревой, которая на протяжении трех последних лет наводила порядок в банковском секторе. При Гонтаревой Национальный банк Украины (НБУ) закрыл половину из 180 банков страны, которые в основном занимались коррупционными, а иногда даже откровенно криминальными, операциями. Теперь, когда эта реструктуризация практически завершилась, следует ожидать начала стремительного роста кредитования.
Возможно, подавлен "животный дух" Украины, потому что украинские предприниматели не видят особого смысла пытаться конкурировать с олигархамиОбычно, когда страна приводит в порядок внутренние финансы, ее внешнее финансовое положение также улучшается. Начиная с 2014 года, размер валютных резервов Украины вызвал особенно серьезную озабоченность, но сегодня он достиг внушающих спокойствие $18 млрд, что соответствует объему импорта в течение 3,5 месяцев на текущем уровне.
Не менее позитивно и то, что в этом году гривня укрепилась на 6% относительно доллара. Это способствовало росту ВВП и снижению размера госдолга, который в основном номинирован в зарубежной валюте. Одновременно Украина переживает сравнительно быструю "дедолларизацию": объемы банковских депозитов в гривнах растут сейчас быстрее, чем депозиты в иностранной валюте.
У Украины имеются три ключевых ингредиента для сильного, устойчивого роста экономики. В первой половине 2017 года заработала углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между ЕС и Украиной, поэтому экспорт Украины подскочил на 25%, намного превысив темпы роста импорта. Кроме того, Украина демонстрирует уверенный рост инвестиций и потребления. В первой половине этого года строительный сектор вырос на 24%, а розничные продажи - на 8%.
Но в то время как МВФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 2,9% (и годовые темпы роста на 4% к 2020 году), в первой половине этого года - в годовом пересчете - рост составил лишь 2,5%. Есть несколько причин, почему новообретенная финансовая стабильность Украины пока не привела к более сильному подъему экономики.
Прежде всего, боевые действия на востоке Украины негативно повлияли на аграрный сектор, а на протяжении последних десяти лет это был главный источник роста экономики страны. Однако есть и более важный фактор: возможно, подавлен "животный дух" Украины, потому что украинские предприниматели не видят особого смысла пытаться конкурировать с олигархами, которые, как и раньше, могут нарушать правила игры в экономике в свою пользу.
В последние три года правительство под давлением МВФ начало систематически бороться с коррупцией, в частности, унифицировав цены на энергоносители и создав прозрачную электронную систему торгов для большинства госзакупокВ последние три года правительство (под давлением МВФ) начало систематически бороться с коррупцией, в частности, унифицировав цены на энергоносители и создав прозрачную электронную систему торгов для большинства госзакупок. Кроме того, более 100 тысяч государственных официальных лиц уже раскрыли публично данные о своих доходах и имуществе, демонстрируя уровень прозрачности, который посоперничает со странами Скандинавии.
Однако серьезной проблемой остается неспособность правительства придерживаться принципов верховенства закона. Ранее украинский бизнес и иностранные инвесторы жаловались на злоупотребление властью налоговыми органами. И в марте антикоррупционное бюро Украины арестовало руководителя налоговой службы страны Романа Насирова. Теперь самой большой причиной для беспокойства являются генеральная прокуратура и служба безопасности. Оба учреждения находятся под контролем президента, и оба часто называют ведомствами-хищниками.
Ожидается, что судебные реформы, над которыми сейчас ведется работа, усилят контроль над исполнительной властью, обезопасят права собственности и, соответственно, подстегнут рост экономики. Но уже сейчас ясно, что этого мало.
Серьезной проблемой остается неспособность правительства придерживаться принципов верховенства законаВ июле Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, которого Порошенко пригласил в Украину и назначил губернатором Одессы в 2015 году. Решение Порошенко, принятое в виде указа и без надлежащей подготовки, является юридически спорным. Не смирившись с судьбой, Саакашвили воспользовался лишением гражданства для возбуждения гражданского общества Украины. В сентябре, вместе с украинским оппозиционным лидером Юлией Тимошенко, он въехал на территорию Украины из Польши, не пройдя паспортный контроль. Спровоцировав судебное разбирательство, Саакашвили получил площадку, откуда сможет критиковать судебную систему Украины и игнорирование принципов верховенства закона со стороны Порошенко.
Требование МВФ к правительству Украины создать независимый антикоррупционный суд, который бы рассматривал дела и наказывал бесчестных государственных лиц, остаётся невыполненным. Однако если Украина хочет и дальше идти по пути восстановления экономики, ей придётся продемонстрировать, что никто - даже президент - не может быть выше закона.
Андерс Аслунд - старший советник Атлантического Совета в Вашингтоне
Copyright: Project Syndicate, 2017
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