Время оживающих анекдотов: Гусары денег не берут!

А судьи-то не только берут взятки, но и дают! Кто бы мог подумать! Традиционно-ироничный комментарий Бориса Кожезамова





Взятки в Украине берут и дают, как и раньше. Но радует то, что этим перестают гордиться, а еще больше радует, что над эти начинают смеяться. Причем, что особо доставляет, над хабарниками тонко шутят уже не только массы, но и чиновники.

Еще совсем недавно над коррупцией пошутить можно было только как над природным явлением, совершенно неподвластным человеку:

В Кабмине очередное совещание по борьбе с коррупцией. Премьер:

- Вот в Китае, например, за взятки массово расстреливают!

Голос с места:

- Ну да, их там два миллиарда, могут себе позволить!



Теперь же юмор становится куда более осязаемым и прикладным.

Вот намедни два судьи отправились из Днепра в столицу хлопотать о закрытии уголовного дела, открытого против одного из них, что обидно, из-за взятки. А поскольку ехали они не добиваться справедливости, а именно "хлопотать" (какое емкое слово!), то прибыли, соответственно, не с пустыми руками. То есть, опять же со взяткой. Как привыкли.

И тут случился, как говорится, облом, да еще какой обидный. Действительно, чистая насмешка!

Это ж надо: припереть чемодан денег, вытереть пот и увидеть, как твой благодетель, только что щедро тобой же отблагодаренный, медленно вытаскивает из кармана наручники (или из портфеля ордерок, или просто вызывает по телефону оперов, но это уже детали). Причем вроде и сумма достойная, и уважение выказано.

Заходит мужик в кабинет. Кабинет как кабинет - стол, за столом сидит чиновник, на столе две таблички, на одной написано "Не курю", на другой - "Взяток не беру". Чиновник вежливо предлагает сесть, интересуется, какая нужда привела мужика.

- Понимаете, какое дело, - говорит тот, - я вот хотел бы в центре города, в парковой зоне, на набережной, получить соток пятнадцать под коттедж. Посоветуйте, как мне быть?

Чиновник неторопливо убирает табличку "Не курю" в ящик письменного стола и задумчиво говорит:

- А давайте-ка мы с вами для начала закурим...

И кто бы мог подумать, что в Украине появились некурящие чиновники?

Вы только представьте себе: чемодан денег. Зарплата врача или доцента лет за пятьдесят. И ведь чисто ерунду просят сделать. Дел-то на пять минут - пару строк черкануть на бумажке. Ну вот скажите, что ему еще надо? Можно, конечно, сказать, что, мол, зажрался, но для подобного диагноза нужно все-таки иметь основания. А тут по "региональным" меркам просто голодранец какой-то, а поди ж ты, выпендривается. Его Христа ради попросили, а он, подлюка...

Кстати, о Христе. Почему-то среди самых беззаветных коррупционеров подавляющее большинство неистово религиозно. Вспомните хотя бы Януковича. Грехи, что ли, замаливают? Хотя вопрос, что эти деятели считают грехом…

На исповеди.

- Грешен, батюшка, брал.

- И сколько, сын мой?

- 10 тысяч баксов.

- Ну, это грех небольшой, иди с Богом.

Следующий.

- Отпусти, батюшка, прегрешения. Брал.

- И сколько?

- 100 тысяч евро.

- Бог простит, сын мой.

Очередного прихожанина батюшка, чтоб не терять времени, спрашивает сам:

- Брал, сын мой?

- Да ты что, отче, окстись!

- Что, неужто не давали?

- Да как же, давеча совали 500 тысяч зелени.

- А ты? - изумился батюшка.

- Отказался, отче!

- Как отказался?! Ох, грех, грех-то какой!

Последний вопрос, Ваша честь. Раз уж речь зашла о религиии. На Страшном Суде вы тоже на чемоданчик зелени будете уповать, или как?



Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net



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