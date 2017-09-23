Время оживающих анекдотов: Гусары денег не берут!
Взятки в Украине берут и дают, как и раньше. Но радует то, что этим перестают гордиться, а еще больше радует, что над эти начинают смеяться. Причем, что особо доставляет, над хабарниками тонко шутят уже не только массы, но и чиновники.
Еще совсем недавно над коррупцией пошутить можно было только как над природным явлением, совершенно неподвластным человеку:
В Кабмине очередное совещание по борьбе с коррупцией. Премьер:
- Вот в Китае, например, за взятки массово расстреливают!
Голос с места:
- Ну да, их там два миллиарда, могут себе позволить!
Теперь же юмор становится куда более осязаемым и прикладным.
Вот намедни два судьи отправились из Днепра в столицу хлопотать о закрытии уголовного дела, открытого против одного из них, что обидно, из-за взятки. А поскольку ехали они не добиваться справедливости, а именно "хлопотать" (какое емкое слово!), то прибыли, соответственно, не с пустыми руками. То есть, опять же со взяткой. Как привыкли.
И тут случился, как говорится, облом, да еще какой обидный. Действительно, чистая насмешка!
Это ж надо: припереть чемодан денег, вытереть пот и увидеть, как твой благодетель, только что щедро тобой же отблагодаренный, медленно вытаскивает из кармана наручники (или из портфеля ордерок, или просто вызывает по телефону оперов, но это уже детали). Причем вроде и сумма достойная, и уважение выказано.
Заходит мужик в кабинет. Кабинет как кабинет - стол, за столом сидит чиновник, на столе две таблички, на одной написано "Не курю", на другой - "Взяток не беру". Чиновник вежливо предлагает сесть, интересуется, какая нужда привела мужика.
- Понимаете, какое дело, - говорит тот, - я вот хотел бы в центре города, в парковой зоне, на набережной, получить соток пятнадцать под коттедж. Посоветуйте, как мне быть?
Чиновник неторопливо убирает табличку "Не курю" в ящик письменного стола и задумчиво говорит:
- А давайте-ка мы с вами для начала закурим...
И кто бы мог подумать, что в Украине появились некурящие чиновники?
Вы только представьте себе: чемодан денег. Зарплата врача или доцента лет за пятьдесят. И ведь чисто ерунду просят сделать. Дел-то на пять минут - пару строк черкануть на бумажке. Ну вот скажите, что ему еще надо? Можно, конечно, сказать, что, мол, зажрался, но для подобного диагноза нужно все-таки иметь основания. А тут по "региональным" меркам просто голодранец какой-то, а поди ж ты, выпендривается. Его Христа ради попросили, а он, подлюка...
Кстати, о Христе. Почему-то среди самых беззаветных коррупционеров подавляющее большинство неистово религиозно. Вспомните хотя бы Януковича. Грехи, что ли, замаливают? Хотя вопрос, что эти деятели считают грехом…
На исповеди.
- Грешен, батюшка, брал.
- И сколько, сын мой?
- 10 тысяч баксов.
- Ну, это грех небольшой, иди с Богом.
Следующий.
- Отпусти, батюшка, прегрешения. Брал.
- И сколько?
- 100 тысяч евро.
- Бог простит, сын мой.
Очередного прихожанина батюшка, чтоб не терять времени, спрашивает сам:
- Брал, сын мой?
- Да ты что, отче, окстись!
- Что, неужто не давали?
- Да как же, давеча совали 500 тысяч зелени.
- А ты? - изумился батюшка.
- Отказался, отче!
- Как отказался?! Ох, грех, грех-то какой!
Последний вопрос, Ваша честь. Раз уж речь зашла о религиии. На Страшном Суде вы тоже на чемоданчик зелени будете уповать, или как?
Борис Кожезамов
нарочно для LIGA.net
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