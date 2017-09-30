Время оживающих анекдотов: И с ребятами неудобно получилось

Внезапно исчезающее российское гражданство крымских прокуроров в еженедельном ироничном комментарии от Бориса Кожезамова





Есть такой стремный юмор, который называют "черным". То есть когда смеются над тем, что улыбку в принципе вызывать не должно. Над смертью, болезнью, тюрьмой. Над предательством, опять же. И, на мой взгляд, если люди смеются над своими бедами, то это нормально, потому что порой такой смех остается единственным способом не сойти с ума.

Кстати, о предательстве.

Жил-был простой украинский прокурор. Молодой, амбициозный, вроде пытался как-то даже нынешнего генпрокурора Украины (который тогда в оппозицию игрался) посадить, причем не без успеха. В конце концов закинула судьба бойца юридического фронта на должность зампрокурора крымской столицы. Должность не ахти какая высокая, но все-таки.

Но пришла Россия куда не звали, сама пришла. И ласково так раскрыла украинским держслужбовцям свои объятья. Прокурор профессия вообще-то суровая, к ласке да неге не располагает, а тут такая душевность! И подумал прокурор: "Присяга что дышло, кому дам - тому и вышло!" И тут же, не выходя из прокуратуры, переприсягнул.

Натурально, тогда же, в 2014 году, от украинского гражданства пришлось отречься, но прокурор не особо горевал, он же теперь был подданный великой и самобытной державы, которая своих не бросает. Бросать, конечно, не бросает, вот только кидает, причем всегда. И именно этого прокурор не просчитал.

Летом 2017 года нежданно лишили его, болезного, и нынешнего, свежеприобретенного гражданства РФ. Причина? Да Бог его знает, какие-то свои расклады, самобытная же страна, говорено. Ну, и из прокуратуры поперли - какая б, опять же, самобытная страна не была, на кой ей сдался прокурор без гражданства? Причем, как выходит из всего вышесказанного, без всякого.

Тут подоспела Няша с учительской "Матильдой" и какими-то дикими лозунгами православного ИГИЛа (страна там все-таки, снова напоминаю, самобытная донельзя), замироточила, стала лепить из прокурора- изменника страдальца за веру, царя и отечество, но это уже к нашей теме предательства отношение имеет косвенное.

И вот единственное, что в этой истории меня интересует - слышал ли когда-нибудь наш прокурор приведенный ниже анекдот? Который в свете изложенной истории выглядит не столько анекдотом, сколько сценарием этакого бурлеска.

1942 год, Брянский лес. Наспасал, как всегда, дед Мазай зайцев, а кормить их нечем, пришла зима, зайцы плачут, жрать хотят. Пошел Мазай в деревню:

- Мужики, дайте капусты, зайцев покормить!

- Мазай, ты что, сдурел? Война, самим есть нечего. Иди к партизанам, может, чего и дадут!

Пошел Мазай к партизанам:

- Ребята, дайте капусты, а то все зайцы передохнут!

- Да ты, дед, совсем тронулся! Война, понимаешь, а он зайцев каких-то спасает! Мы сами только у немцев и добываем продовольствие.

Что делать, пошел Мазай к немцам.

- Гут, старик, дадим тепе капустка, если скажешь где партизанен.

- Дык вот-же они, родимые, за речкой костер жгут...

Утро Мазай видит, как избитых партизан со связанными руками ведут на расстрел, и бегом в комендатуру.

- Hу что, немцы, где капустка-то?

- Мушик, какой капуста, фойна! Иди фон отсюда, пока не пиф-паф!

Сидит дед Мазай и горюет:

- Вот беда-то: и зайцы некормлены, и перед ребятами как-то неудобно получилось...

Кстати, анекдотов про предательство на удивление немного. И я думаю, что это не от малораспространенности явления, все-таки важной частью идеологии Советского Союза (и, разумеется, нынешней России, как идейной наследницы совка) был донос. Просто серое это дело, скучное и на редкость однообразное.



Я о предательстве, конечно.



Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net

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