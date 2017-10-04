Закупки через ProZorro: куда испаряются бюджетные деньги?

Почему одни госкомпании для закупок используют ProZorro, а другие ищут лазейки, как этого не делать. Колонка Максима Нефьодова

Разговор о том, что допороговые закупки* должны подпадать под действие Закона "О публичных закупках", имеет под собой весомое основание. То, что сейчас у заказчиков есть выбор - либо объявить тендер через систему электронных публичных закупок ProZorro с аукционом и прозрачным выбором победителя, либо же по-быстрому заключить контракт с соседним предприятием и не возиться с такими тривиальными понятиями, как конкуренция и прозрачность, означает, что есть большой соблазн выбрать именно второй вариант.

Во-первых, это легче. Не надо переживать о подготовке корректной тендерной документации, тратить усилия на аукцион и квалификацию участников. Во-вторых, это шанс подписать договор со "своим проверенным" поставщиком, которого нет на сверхпороговых открытых торгах, где присутствует конкуренция и побеждает предложение с лучшим сочетанием цены и качества.



Ситуация осложняется тем фактом, что заказчики, работающие в отдельных сферах хозяйствования** (если проще - крупные госпредприятия), по закону имеют более высокие пороги, чем обычные заказчики, и могут покупать товары и услуги по прямым договорам на суммы до 1 млн грн. Для этих заказчиков закон вступил в силу еще 1 апреля 2016 года.



Недавно мы проводили анализ допорогов этих заказчиков за последнее полугодие 2016-го. Сейчас уже можно посмотреть на данные за первые восемь месяцев текущего года: изменились ли герои и антигерои, сколько денег сэкономили первые и какая “недоэкономия” у вторых.

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Согласно информации модуля аналитики ProZorro, за первые восемь месяцев 2017-го государственные заказчики, которые проводят допороговые тендеры, сэкономили 12% своих бюджетов благодаря конкуренции на тендерах. В денежном эквиваленте это почти 2,5 млрд грн - те деньги, которые остались в бюджете просто благодаря тому, что заказчик не поленился объявить конкурентную процедуру вместо того, чтобы пойти легким путем и подписать договор с поставщиком напрямую.



Таблица 1. Топ-10 "монополистов", которые проводили допороговые тендеры в системе ProZorro за первые 8 месяцев 2017-го





Приятно видеть, что большое количество победителей прошлого рейтинга удерживают свои позиции и сейчас. Эти заказчики понимают все преимущества привлечения бизнеса. Спасибо таким заказчикам-монополистам, как, в частности, КП Киевский метрополитен и ГП НЭК Укрэнерго, которые не боятся публичности и задаются вопросом экономии средств.



К сожалению, в списке тех, кто игнорирует допороговые тендеры и проводит 99% своих допороговых закупок, штампуя отчеты в систему, тоже есть завсегдатаи. Это КП Компания Вода Донбасса и КП Кривбассводоканал.



Аналитики ProZorro подготовили информацию о заказчиках, которые не желают проводить свои допороговые закупки прозрачно и раскрывать информацию о том, как они выбирают поставщика товаров, услуг и работ.

В топ-10 попали госзаказчики, которые проводят 99% закупок без использования конкурентной процедуры. Они заключают договоры вне системы, а в ProZorro выкладывают только отчеты.



Таблица 2. Топ-10 заказчиков, которые имеют самое большое количество допороговых закупок, но максимальный их объем проводят вне системы





Всего за 8 месяцев 2017 года эти десять монополистов провели 1614 допороговых закупок на общую сумму более 1,4 млрд грн, из которых около 90% прошли с подписанием прямого договора. Недополученная потенциальная экономия может достигать около 170 млрд грн.



Как показывают открытые данные модуля аналитики bi.prozorro.org, большое количество заказчиков активно объявляют свои допороговые процедуры через ProZorro. За 8 месяцев 2017 года почти 9000 заказчиков провели более 117 000 допороговых закупок с использованием аукциона на сумму более 20 млрд грн. Средняя экономия по завершенным тендерам составила 12%. Мы знаем, что эти заказчики проводят через систему не все допороговые закупки. И прекрасно понимаем, что существуют закупки, которые нецелесообразно проводить через тендер: срочные при авариях; на небольшие суммы, на которые и поставщикам не всегда интересно приходить, ведь хлопот с подготовкой тендера больше, чем возможной экономии. Эти ситуации скорее исключения из правил. Но когда 90% допорогов проходят вне системы, возникает уместный вопрос, почему одни заказчики используют систему со всеми ее преимуществами, а другие ищут лазейки, как этого не делать.



* Допороговая закупка: закупки до 200 000 грн в год для товаров и услуг (1,5 млн грн для работ) считаются допороговыми. Допороговая закупка для монополистов: закупки в 1 млн грн в год для товаров и услуг (5 млн грн для работ) считаются допороговыми.



** К таким заказчикам относятся предприятия, осуществляющие свои закупки не за бюджетные деньги, но в основном работающие на монопольном рынке, их деятельность и цены на услуги влияют на большую часть населения страны. Например, это “Украинская железная дорога”, “Энергоатом”, “Укрэнерго” и предприятия коммунальной сферы.

Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития