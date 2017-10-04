Мотивировать граждан - изменить страну

Украинцы хранят деньги под подушкой, а лучшей инвестицией считают покупку "однушки". И это выглядит как диагноз





Одно из основных отличий Киева от Москвы - это отсутствие "монополии на деньги". В Украине не было одного главного экспортного товара - подобно российским нефти и газу - и потому вместо единой монополии здесь выросло сразу несколько вертикалей. Каждая из них принадлежала отдельной финасово-промышленной группе. Каждая финансово-промышленная группа стремилась защитить свои активы.

Из этого рождалось все то, чем гордилась постсоветская Украина. Многочисленность медиа. Многопартийность. Непредсказуемость выборов. Каждая финансово-промышленная группа создавала свой медиапул, свои карманные партии, вступала и разрывала ситуативные союзы.

В итоге сложилась классическая ситуация полиархии, когда в стране было несколько центров влияния. Когда Виктор Янукович взял курс на монополизацию власти - он начал бороться не только с политическими оппонентами, но и с финансовыми суверенами. Теми, у кого было достаточно ресурсов, чтобы опротестовать его аппетиты на монополию.

До определенного момента эта ситуация играла на руку Украине. И после начала войны некоторые финасово-промышленные группы, почувствовав угрозу со стороны России, стали инвестировать в устойчивость страны. Просто чтобы сберечь Украины - пусть даже как территорию, которая служит для них источником заработка.

Но меньше всего эти украинские "вертикали" заинтересованы в реформах.

Потому что логика реформ состоит в разрушении монополий. Люди, которые зависят от монополий, готовы расплачиваться лояльностью на выборах. А чем больше в стране самостоятельных игроков, понимающих, в чем состоит их экономический интерес - тем осознаннее будет их голосование на избирательных участках.



Задача реформ - удешевить для обывателя “входной билет” в самостоятельное плавание. Только это способно привести к ситуации, когда он перестанет “голосовать сердцем” и начнет “голосовать головой”.

Сама идея украинских реформ состоит в том, чтобы у людей появились экономические мотивы. Если у фермера есть земля, то он будет ориентироваться на то, сколько будет стоить его актив после выборов. Если у предпринимателя есть бизнес - то его уже не провести абстрактными обещаниями снизить налоги и повысить пенсии. Потому что любой, у кого есть имущество и интересы - умеет считать. И он знает, что нет никакой абстрактной тумбочки, из которой государство может брать деньги.

Одна из задач реформ в том, чтобы удешевить для обывателя “входной билет” в самостоятельное плавание. Чтобы дать ему доступ к недорогим кредитам и лизинговым программам. Только это способно привести к ситуации, когда он перестанет “голосовать сердцем” и начнет “голосовать головой”.

Люди, которые умеют считать, - вчитываются в избирательные программы. Именно они способны создавать политический запрос, который рано или поздно будет вознагражден политическим предложением. В котором будет все меньше места для популистской торговли мечтой. Без этого мы и дальше будем наблюдать, как на выборах патерналисты выбирают популистов.

Именно поэтому мы наблюдаем такое ожесточенное сопротивление реформам. Потому что они могут разрушить весь олигархический консенсус в стране. Могут лишить финансово-промышленные группы права на власть. А за два десятилетия они слишком привыкли к мысли, что Украина существует именно для них. И готовы защищать свою монополию на персональное светлое будущее любой ценой.

Впрочем, смена правил игры никогда не бывает простой.

Павел Казарин

журналист, обозреватель Крым.Реалии и ведущий телеканала ICTV

специально для LIGA.net

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