Время оживающих анекдотов: Ты гори мое кадило

Новые российские противопожарные скрепы в еженедельном ироничном комментарии от Бориса Кожезамова

Первое место на этой неделе опять у российского цирка, на арене группа клоунов правительства Российской Федерации под руководством Медведева. Я, за утренним чаем просматривая на мониторе новости, поперхнулся, не поверил, и, смахнув крошки бублика с клавиатуры, кинулся проверять.Не фейк. Заголовок выглядит довольно скучно: "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" , принято 27.09.2017, подписано председателем правительства РФ.

Но содержание!

"… Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов… Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более: 20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов; 5 литров - для остальных помещений… Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости…

...Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан...

...Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание..."

А теперь, как говорил один кремлевский придворный паяц, наберите воздуха:

"...Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте... Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов... должно быть не менее 0,5 метра..."

И финальный аккорд:

"...Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой."

Вот уж не знаю, имеет ли мне еще смысл подыскивать анекдот, в который укладывается этот плод раздумий тягостных...

По сути, такой документ не под силу сварганить и всему коллективу "Камеди клаба"! В любом случае, сохранить серьезную правительственную мину они, даже читая это постановление, не смогут.

В курилке какого-то НИИ разговаривают два МНСа (младших научных сотрудника):

- А у меня близнецы родились!

- Поздравляю! И что делать будешь?

- Ну, одного покрещу.

- А второго?

- Второго оставлю в контрольной группе.

Так вот, у меня все крепнет убеждение, что в России в контрольной группе оставлены шуты из "Камеди клаба", а в Госдуме как раз и проводят всякие рискованные эксперименты над Homo sapiens. Как минимум, занимаются селекцией.

На самом деле это постановление - не такой уж смешной документ, и дело не в его нелепости и желании кремлевских властей регламентировать чуть ли не смыв в унитазах граждан. Вы заметили, что речь идет только о православной церкви? Если действительно беспокоиться о гражданах страны, стоит вспомнить, что в России есть еще и мечети, и синагоги, и буддистские хурулы, да вообще молельные помещения десятков конфессий. Но под особую заботу государства попадают только православные.

Получается, что с одной стороны, российские власти потихоньку встраивают Московскую патриархию в свою вертикаль, с другой стороны, начинается опять же неторопливое движение к появлению государственной религии, то есть строительство теократического государства. Понятно теперь, почему так нервно реагируют в Кремле даже на одну только аббревиатуру ИГИЛ, обязательно сопровождая ее, как магическим заклинанием, подписью о запрете этого порождения Сатаны в России. Государственный бог конкурентов не терпит.

- Чего печален, сын мой?

- Да вот, батюшка, опасаюсь, что в конце концов верующих оскорбит само существование атеистов и нас всех пересажают.

Опыт смычки церкви и государства не настолько далек от наших дней, как думают те, кто не застал СССР. Не секрет, что в советские времена церковные иерархи, начиная с епископа, не могли получить сан без одобрения кандидатуры в органах КГБ и КПСС. И кураторы для каждого прихода от партийных и просто органов были специально выделенные, в штатном расписании так и значились, немалые оклады получали.

В храме:

- Добрый день, батюшка!

- Здравия желаю!

- А вы действительно священник?

- Так точно!

Ну и последняя новость на сегодня, пока еще фейковая:

Постановлением правительства РФ в целях укрепления духовных скреп и борьбы с тлетворным влиянием запада с первого числа следующего месяца в России клавиша "Enter" заменяется клавишей "Аминь".



Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net

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