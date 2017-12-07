Анатомия Северокорейской ядерной угрозы

Стратегический аналитик Джозеф Най о подоплеке и вероятных сценариях развития ситуации на Корейском полуострове

Северная Корея недавно провела испытание своей баллистической ракеты Hwasong-15, достигающей высоты 2780 миль (4 475 километров) во время 53-минутного полета. Используя более пологую траекторию запуска, режим Ким Чен Ына мог бы обеспечить возможность удара по восточному побережью Соединенных Штатов. Несмотря на то, что он еще не продемонстрировал боеголовку, способную выдержать атмосферное трение, Северная Корея объявила о том, что она освоила возможности ядерного удара и стала полноправным ядерным государством.

Как и предыдущие президенты США, Дональд Трамп сказал, что такое положение дел недопустимо. И что теперь?

Прежде чем перейти к политике, необходимо избавиться от нескольких мифов, которые мешают четкому анализу. Во-первых, возможно, Ким и жестокий диктатор, но он не сумасшедший и не самоубийца. На данный момент он переиграл США в игре с высокими ставками, но он понимает, что обмен ядерными ударами с США означает конец режима, который он пытается сохранить.



С 1945 года Северная Корея представляла собой затянувшийся курьез: наследственная коммунистическая диктатура, легитимность которой опирается на ее претензию быть авангардом корейского национализма.

Во-вторых, США загнали себя в "ловушку Кима", преувеличивая возможности, которые ему дает его ракетное вооружение. В конце концов, Северная Корея владеет ядерным оружием уже более десятилетия; оно может быть доставлено в порты США на восточное или западное побережье другими средствами - например, в трюме грузового корабля.

В-третьих, в этой игре нервов и выдержки география обеспечивает Северной Корее серьезное локальное превосходство. С тысячами орудий ствольной артиллерии, скрытых в туннелях вблизи границы, Северная Корея может угрожать разрушением Сеула, расположенной неподалеку столицы Южной Кореи, традиционными средствами. США осознали это в 1994 году - задолго до того, как Северная Корея получила ядерное оружие, - когда планировали упреждающий удар по уничтожению завода по переработке плутония в Северокорейском Йонбёне, однако обнаружили, что их союзников из Южной Кореи (и Японии) останавливает угроза обычного возмездия.

С политической точки зрения Китай предложил “двойное замораживание” в качестве средства контроля ядерных амбиций Севера. Северная Корея остановит все ядерные и ракетные испытания (это легко проверить); хотя это не изменит ядерный статус Севера, это замедлит разработку его арсенала. В свою очередь, США прекратили бы военные учения, которые они ежегодно проводят с Южной Кореей. США оставили бы за собой право возобновить учения, если Северная Корея нарушит мораторий на испытания или экспортирует ядерные материалы.



Читайте также: "Двойное замораживание" - уловка или реальная деэскалация?

Некоторые считают это хорошей сделкой, но это зависит от того, как оценивать цели Кима. Если все, чего он хочет, это безопасность, мы могли бы оставить его в покое, возможно, подписать мирный договор, снять санкции и допустить, чтобы со временем экономический рост изменил режим, как в Китае.

Но Северная Корея под династией Кима не является державой status quo. С 1945 года эта страна представляла собой затянувшийся курьез: наследственная коммунистическая диктатура, легитимность которой опирается на ее претензию быть авангардом корейского национализма. До сих пор она отставала в экономической конкуренции с Югом, но она надеется, что ядерный статус изменит этот баланс.

Как недавно предупредил Сун-Юн Ли из Университета Тафтс, “для Севера угрозы в адрес США являются не подлежащим обсуждению средством изоляции и получения преимущества над Сеулом. Это метод, которым режим Ким Чен Ына стремится обеспечить свое долгосрочное выживание”.

Если для стратегии Кима ослабление связей между США и Южной Кореей имеет решающее значение, предложение Китая о “двойном замораживании” сыграет ему на руку. И вместо того, чтобы снизить угрозу, это может подвигнуть Север вернуться к рискованному традиционному давлению на Южную Корею, - как это было, например, в 2010 году, когда был потоплен южнокорейский корвет, убиты 46 моряков и обстреляны Южнокорейские острова.

Варианты политики США ограничены. Один из них заключается в ограниченном применении силы. Генерал-лейтенант Х. Р. Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности, неоднократно заявлял, что если дипломатия потерпит неудачу, может потребоваться превентивная война. Но даже если этот план разработан как ограниченный удар, будут ли "ограниченными" усилия по смене власти или перехвату ракет? Если нет, то число жертв может варьироваться от десятков тысяч до значительно большего количества.

Санкции по-прежнему остаются главным инструментом, но пока они не оказали достаточного давления, чтобы заставить режим Кима отказаться от того, что он считает своим ключевым стратегическим активом. Дипломатия и санкции Китая также имеют решающее значение, но Китай пока ведет себя умиротворительно. Он не прекратил поставки продуктов питания и топлива. Китаю не нравится Ким, но он не хочет, чтобы на его границе был хаос или американцы.



Читайте также: Вторжение Китая как способ решения проблемы Северной Кореи

Возможным пакетом мер могло быть, что-то типа GRIT (последовательные взаимные меры по снижению международной напряженности) времен "холодной войны": США заверяют Китай в своих ограниченных целях и соглашаются координировать свои действия с китайцами. Больше никаких маршей к реке Ялу, вызвавших вмешательство Китая в Корейскую войну. В свою очередь, Китай обязуется использовать свое экономическое давление и дипломатию, чтобы заморозить непосредственную угрозу, создаваемую северокорейскими испытаниями, но не настаивает на замораживании сил США.

Возможное сокращение масштабов американских учений в будущем будет зависеть от поведения Северной Кореи по отношению к Южной. США предложили бы провести переговоры о мирном соглашении после того, как Северная Корея согласится ослабить напряжение в отношениях с Югом. США и Китай могли бы согласиться с de facto ядерным статусом Северной Кореи, лишь совместно подтвердив свою долгосрочную цель создания безъядерного полуострова. Северная Корея соглашается прекратить испытания и дальнейший экспорт ядерных материалов. Китай угрожает ввести санкции на продукты питания и топливо, если Северная Корея обманет или нарушит соглашение.

Перспективы принятия такого пакета, ориентированного на Китай, невелики; но если это не удастся, то США не стоит паниковать. Если им удавалось сдерживать гораздо более мощный Советский Союз от захвата изолированного Западного Берлина, в течение трех десятилетий, они смогут удержать и Северную Корею. США должны укрепить свой потенциал сдерживания и обороны посредством своих союзов с Южной Кореей и Японией. Присутствие почти 50 тысяч американских военнослужащих в Японии и около 28 тысяч в Корее делает расширенное сдерживание убедительным. Ким не сможет убить южнокорейцев или японцев, не убив при этом американцев, а это, как он отлично знает, будет означать конец его режима.

Джозеф Най

бывший председатель Национального совета разведслужб США,

профессор Гарвардского Университета



Copyright: Project Syndicate, 2017

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.