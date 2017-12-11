Время оживающих анекдотов: Финиш под нейтральным флагом

А что, логично: сначала военные без знаков различия, потом спортсмены без национального флага, считает Борис Кожезамов

Шквал совершенно бурлескных событий на прошлой неделе породил такую же бурную волну остроумия в сети. И шведский Карлсон из Вазастана, внезапно для всех обзаведшийся грузинским собратом на Костельной, несомненно стал лидером упоминаний в соцсетях.

Хотя и другие герои нашего фольклора обиженными себя не почувствовали.

И, конечно, самой фееричной можно считать историю с появлением в России нового флага - нейтрального . Такого, как по мне, мировая история еще не знала.

Начнем со справки. "Флаг (от нидерл. vlag) - полотнище правильной геометрической (чаще всего прямоугольной) формы, имеющее какую-либо специальную расцветку." (Википедия)

Получается, что только что создана специальная расцветка совершенно нового типа - нейтральная. Хотя удивляться не стоит, ведь в России, которая и сама некоторое время назад начала прикидываться сверхнейтральной по принципу "мы здесь ни при чем", военная форма нейтрального типа с нейтральными знаками различия уже создана и даже опробована. А раз есть "нейтральные войска" одетые в "нейтральную" форму, почему бы не быть у них "нейтральному" флагу?

И тут я нарушу формат этой колонки, поставив не классику жанра, а только что родившийся в народе анекдот. Ну не мог он появиться раньше!

Репортер ведет прямую трансляцию, по-нынешнему стрим:

- Сегодня мы провожаем в последний путь лидера нашей страны. Почетный караул в нейтральной форме замер у Кремлевской стены. Военный оркестр скорбно играет нейтральный гимн. На орудийном лафете на Красную площадь въезжает гроб, накрытый нейтральным флагом...



Так что и в Писании случаются проколы - не все еще было под Луною.

Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net\

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