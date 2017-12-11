Ошибки власти как причина для нарастания протеста

Алексей Минаков о том, почему "раскачивается лодка" и как эту "качку" можно остановить

Власть должна осознать, почему люди вышли на протест 10 декабря.

Саакашвили в изоляторе СБУ, схема с деньгами Курченко раскрыта. Ну все, казалось бы, дело в шляпе. Ведь лидер протестующих связан по рукам и ногам, а главное - недоступен для прессы, да еще и протест дискредитирован. И тут на тебе: люди вышли на площадь, тысяч пять-десять, может, и больше. А это рекорд со времен Революции Достоинства.

Секрет успеха организаторов акции прост: они все-таки дождались серьезной ошибки власти. А точнее, целой череды грубых ошибок за короткий промежуток времени. Это и неудачная попытка задержания Саакашвили на Костельной. Это и снятие Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета (после чего даже Парубий не удержался и проронил риторическое "что с нами случилось?") Это и наглая и агрессивная атака старой правоохранительной системы ГПУ во главе с кумом Порошенко на НАБУ, включая срыв операции в Миграционной службе и разоблачение агентов НАБУ под прикрытием. Это и регистрация в парламенте так называемого "законопроекта об убийстве НАБУ", который сняли после выражения обеспокоенности западными партнерами.

Все эти неадекватные действия власти и привели к массовому протесту.

Сейчас, конечно, власть уже задается вопросом: а можно ли как-то быстро погасить этот протестный пыл, пока не начался настоящий пожар? Гипотетически возможно, если Порошенко решится выполнить хотя бы одно из требований протестующих. Например, освободить Саакашвили - провести быстрый суд с немедленной амнистией президентом. Или отправить в отставку своего друга Луценко - пусть возвращается обратно в политику. Выполнение любого из этих двух требований - вовсе не из области фантастики. Также можно для разрядки ситуации внести в Раду законопроект об импичменте. Бояться нечего - все равно 338 голосов для отставки президента вряд ли соберется.

Но никак не реагировать на такие протесты, не замечать их, или продолжать гнуть линию о "руке Кремля" - будет означать полное непонимание ситуации. Это приведет лишь к дальнейшей эскалации напряжения и еще большему "раскачиванию лодки", что совсем небезопасно для Украины.

Алексей Минаков

политический обозреватель, блогер

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