Тупик Саакашвили. Как президент из него выйдет?

Журналист Дмитрий Литвин объяснил на пальцах, как непродуманные шаги Петра Порошенко заводят его в самый настоящий тупик и чем это грозит Украине

Наверняка Петр Порошенко уже проклял тот день, когда сделал политическую ставку на своего, казалось бы, друга -Михаила Саакашвили. Редко бывают аж настолько проигрышные ставки.



Но президенту Порошенко не привыкать. Похожую ставку он сделал, когда публично пообещал продать свой бизнес. Это обещание до сих пор бьет по нему и подпитывает его оппонентов. Такой же эффект произвели слова о посадке трех друзей, как учит Ли Куан Ю, архитектор сингапурских реформ, которые президент Порошенко адресовал своему первому генпрокурору Виталию Яреме. Теперь у президента уже третий генпрокурор, а эти слова не утратили актуальность. Оппоненты президента регулярно вспоминают и его обещание быстро закончить АТО…



Вот так делать яркий шаг, эффектную ставку и не думать, в каких условиях окажешься еще через несколько шагов в том же направлении, - тактика позволительная для обычного человека и даже для обычного политика. Но глава государства должен понимать, что рано или поздно пусть и яркие, но непродуманные шаги могут завести в самый настоящий тупик.



Ровно как и получилось с Саакашвили. Это уже тупик. И в тупике - президент. Еще раз: в тупике не Саакашвили, в тупике сам Порошенко.



Если любую другую проблемную ситуацию еще можно как-то приукрашивать пиарно, можно пробовать зашуметь какими-то новыми инициативами или замалчивать в подконтрольных СМИ, то конфликт с таким субъектом, как Саакашвили, принципиально другой. Это в Одессе в мелкой роли главы областной администрации Саакашвили был не в своей тарелке - без полномочий и привычного для него президентского размаха. Это в Киеве ещё до назначения в Одессу Саакашвили чувствовал себя плохо - без какой-либо внятной роли, хотя и с хорошим кабинетом. А сейчас для Саакашвили все в удовольствие: он снова на первой линии в политике, он снова противостоит коррумпированной правящей группе, он снова в окружении толп сторонников и он снова готовит революцию. Все что угодно в этой ситуации для него может стать трибуной, а все кто угодно - потенциальными соратниками или попутчиками.



И тут привычные для правящей группы методы "болотизации" проблемы не сработают. Саакашвили попытались завести аж в уголовный процесс, чтобы надолго связать его необходимостью что-то объяснять и как-то оправдываться. Но Саакашвили легко превратил и этот процесс в свою новую политическую платформу - и с нее атакует. Предполагалось, что он увязнет, оправдываясь и объясняя, а оказывается, что оправдываться и объясняться теперь должны соратники президента.



Например, как так получилось, что прокуратура зашла в суд с требованием для Саакашвили домашнего ареста, хотя обвиняли его чуть ли не в попытках свержения власти? Это же несоизмеримо - вот такое требование меры пресечения и все те истории, которые про Саакашвили уже несколько недель рассказывают обвинители: и про контакты якобы с Сергеем Курченко, и про побег во время якобы законного задержания, и про якобы незаконный прорыв через государственную границу. И вообще про то, что якобы Саакашвили и его соратникам "нужна кровь" на улицах в Киеве.



С другой стороны, при такой тяжести обвинений судья не решилась даже на домашний арест. Саакашвили оказался на свободе - после всех громких заявлений силовиков, после первой провальной и второй успешной попыток задержания, после содержания в изоляторе аж СБУ. Еще раз: СБУ - спецслужбы, к пёодследственности которой относятся тяжкие преступления против государства. Как это вообще возможно? Если Генеральный прокурор выступает на самой высокой трибуне в стране - в Верховной Раде - с обвинениями против Саакашвили, которые тянут на долгие годы в тюрьме, то почему его подчинённый прокурор заходит в суд с такими материалами, по которым судья не решается назначить даже домашний арест?



Да, защитники власти могут сказать - и наверняка скажут - что решение судьи лишь показывает, насколько чист процесс. Но это же не отыграет проблему. Обвинение развалилось уже на стадии выбора меры пресечения! Причем обвинение - против человека, настолько показательно и настолько долго игнорировавшего все требования и заявления правоохранителей.



Что дальше? Уже невозможен и договорняк с Саакашвили - другой привычный метод решения проблем в украинской политике. Сейчас вот многие забыли, что всего лишь два года назад преступником номер 1 считался Геннадий Корбан. Его показательно задерживали в Днепре, громко обвиняли в тяжких преступлениях и… В итоге отпустили. Видимо, получив обещание сдать политический ресурс и не шуметь. Причем в обвинениях речь шла даже об убийстве! Очевидно, что с Саакашвили не удастся провернуть то же самое. Он просто не захочет отсиживаться в другой стране. И теперь уже не сможет успокоиться - после того, как правящая группа поставила под сомнение всю его политическую биографию. Обвинять Саакашвили в работе на Путина и в связях с ФСБ? Ну, это получить энергичного врага на всю жизнь.



*



Понятно, что президенту Порошенко не усидеть спокойно в этом тупике. Но вот как он будет выходить из него? Это главный политический вопрос в Украине сегодня.



Каждая новая неделя - это новые скандалы и накачка протеста. Причем даже не столько протеста Саакашвили, сколько протеста вообще. Уж слишком много недовольства накопилось в Украине. Конечно, у правящей группы сейчас есть важный и уже, пожалуй, последний союзник - это зимние праздники, когда политика традиционно замирает. Но потом политика неминуемо вернется. И что тогда?

Саакашвили на свободе? Саакашвили за решеткой? Саакашвили за решеткой в Грузии? Все варианты пусть и по-разному, но грозят только убытками.

Дмитрий Литвин, журналист

cпециально для LIGA.net

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