Почему Киев стоит в пробках

Эффект сухих ног, или почему плохая погода стимулирует заторы в столице. Колонка Дмитрия Беспалова





Такая оценка может выражаться в сопоставлении средней скорости движения в дорожной сети и связанных с этим задержек в обычных условиях, и по сравнению, например, с дождливым/снежным днем. Сейчас в Киеве этого не делают. Поэтому в вопросе "почему, когда идет дождь или снег, Киев становится в пробках" появляется доминирующая оценочная составляющая: "а вы уверены, что в Киеве есть пробки?", "Сегодня были пробки или нет?", "Сегодняшние пробки больше вчерашних?" - на все эти вопросы сейчас в Киеве ответить объективно или количественно - невозможно.





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Во-вторых, дождь или снег провоцирует нас на пользование автомобилями. Кто захочет идти до остановки общественного транспорта 500 м, если мы говорим о наземном, и около 1 км, если о метро, ​​под дождем и лужам по изношенным тротуарам? Риск промокнуть, промочить ноги и подхватить простуду - будет неоправданно велик. И это если вам удастся не поскользнуться…Не говоря уже о самом общественном транспорте: его ещё нужно дождаться и надеяться на включенный отопитель в салоне.



С другой стороны, в Киеве более миллиона зарегистрированных автомобилей, но при этом транспортную работу осуществляют (проще сказать, куда-либо едут) более 600 000. Ежедневно, многие киевляне делают выбор: ехать или нет, а если ехать, то на каком транспорте и каким маршрутом воспользоваться. И, хотя, коэффициент автомобилепользования у нас и так очень высок, а именно 0,88 (это значит что в 88% случаев, имея свободный доступ к личному автомобилю, киевлянин выберет именно его для поездки, а не велосипед или общественный транспорт) - есть причины полагать, что этот коэффициент увеличивается еще во время непогожих дней, когда мы не хотим рисковать здоровьем и стремимся сохранить сухие ноги. Впрочем, наверняка никто не знает. Почему? Смотрите пункт "во-первых". Во-вторых, дождь или снег провоцирует нас на пользование автомобилями. Кто захочет идти до остановки общественного транспорта 500 м, если мы говорим о наземном, и около 1 км, если о метро, ​​под дождем и лужам по изношенным тротуарам? Риск промокнуть, промочить ноги и подхватить простуду - будет неоправданно велик. И это если вам удастся не поскользнуться…Не говоря уже о самом общественном транспорте: его ещё нужно дождаться и надеяться на включенный отопитель в салоне.С другой стороны, в Киеве более миллиона зарегистрированных автомобилей, но при этом транспортную работу осуществляют (проще сказать, куда-либо едут) более 600 000. Ежедневно, многие киевляне делают выбор: ехать или нет, а если ехать, то на каком транспорте и каким маршрутом воспользоваться. И, хотя, коэффициент автомобилепользования у нас и так очень высок, а именно 0,88 (это значит что в 88% случаев, имея свободный доступ к личному автомобилю, киевлянин выберет именно его для поездки, а не велосипед или общественный транспорт) - есть причины полагать, что этот коэффициент увеличивается еще во время непогожих дней, когда мы не хотим рисковать здоровьем и стремимся сохранить сухие ноги. Впрочем, наверняка никто не знает. Почему? Смотрите пункт "во-первых".





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Следующая возможная причина - это ДТП. Дождь или снег несколько усложняет процесс управления автомобилем: ухудшается видимость, уменьшается коэффициент сцепления, увеличивается тормозной путь. Хотя данные ДТП в Киеве недоступны для анализа инженерами, есть причины полагать, что в дождь статистически ДТП происходят чаще, а их последствия (я имею в виду, прежде всего, социально-экономические) серьезнее. Ведь нет более простого способа создать затор, нежели с помощью ДТП. Однако, без доступа к данным это невозможно подтвердить или опровергнуть.



Так что делать, чтобы дождь или снег не останавливал город? Очевидно, мониторить транспортную систему, развивать общественный транспорт, делать его более комфортным, менее заполненным, развивать (привести в порядок) пешеходную инфраструктуру, регулировать парковки. То есть делать все то, что называется управлением мобильностью, трафиком и городским планированием. Следующая возможная причина - это ДТП. Дождь или снег несколько усложняет процесс управления автомобилем: ухудшается видимость, уменьшается коэффициент сцепления, увеличивается тормозной путь. Хотя данные ДТП в Киеве недоступны для анализа инженерами, есть причины полагать, что в дождь статистически ДТП происходят чаще, а их последствия (я имею в виду, прежде всего, социально-экономические) серьезнее. Ведь нет более простого способа создать затор, нежели с помощью ДТП. Однако, без доступа к данным это невозможно подтвердить или опровергнуть.Так что делать, чтобы дождь или снег не останавливал город? Очевидно, мониторить транспортную систему, развивать общественный транспорт, делать его более комфортным, менее заполненным, развивать (привести в порядок) пешеходную инфраструктуру, регулировать парковки. То есть делать все то, что называется управлением мобильностью, трафиком и городским планированием.





Дмитрий Беспалов, генеральный директор А+С Украина, урбанист





На самом деле, ответ на вопрос в заголовке состоит из нескольких частей. Во-первых, что такое пробки? Это ситуация, при которой транспортный спрос превышает транспортное предложение, в результате чего увеличивается время в пути для всех участников движения. Но это качественное определение. Пробки нужно измерять количественно.