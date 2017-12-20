Спастись от рейдеров: пошаговая инструкция для аграриев

В 2017 году зарегистрировано 70 случаев силовых захватов активов агропредприятий. Как противостоять рейдерам?

Аграрное рейдерство остается одной из самых болезненных проблем в нашей стране. Количество случаев незаконного захвата фермерских хозяйств растет с каждым годом. Результат 2017 года - 70 силовых захватов активов агропредприятий: вдвое больше, чем за весь 2016-й. И это притом что государство начало делать реальные шаги по противодействию аграрному рейдерству.

В первую очередь речь об аграрных штабах, инициированных Минюстом. Штабы - это площадки на базе облгосадминистраций, где собираются представители всех профильных государственных органов. В состав штаба входят представители местной власти, Минюста, Нацполиции, Генпрокуратуры и Госгеокадастра - тех органов, которые в тесном сотрудничестве могут оперативно реагировать на незаконные действия рейдеров.

На что следует обращать внимание владельцу агробизнеса, чтобы свести к минимуму риск оказаться жертвой рейдеров?

"Интеллигентное" рейдерство vs силовой захват

Рейдерские атаки можно разделить на два типа. Первый - это получение контроля над корпоративной структурой компании. Второй - установление физического контроля над активами предприятия. Это может быть силовой захват земли, элеваторов, посевов на полях, собранного урожая на складах, техники и так далее. Эти процессы могут происходить как одновременно, так и по очереди: один за другим.

Если исходить из судебной практики, рейдеры могут получить контроль над корпоративной структурой компании за счет шантажа, подкупа, угроз директору или топ-менеджерам. Кроме того, можно сменить участников предприятия путем проведения общего собрания акционеров или основателей, где с нарушением процедуры избираются параллельные органы управления.

В дальнейшем они могут вывести имущество предприятия, переоформить договоры аренды земельных участков, подбить мелких акционеров на продажу акций или оформить другие документы в своих интересах.

Как защититься от рейдеров

Чтобы уменьшить риск захвата компании, следует придерживаться хотя бы минимальных правил.

Во-первых, не следует копировать уставные документы у коллег по рынку. Достаточно распространенное явление, когда компании "загружают" устав с сайта той или иной компании, ведущей похожую деятельность, и, незначительно изменив текст, оставляют его себе. Устав агрокомпании или любого другого фермерского хозяйства должен быть четко выписан под конкретные особенности компании. В частности, в нем должны быть четко сформулированы порядок отчуждения долей в уставном капитале, порядок их выкупа, ограничения на заключение директором предприятий хозяйственных договоров определенной суммой, функции и полномочия ревизионной комиссии, председателя общества, процедуры избрания совета директоров или генерального директора, предъявление определенных квалификационных требований к кандидатам.

Если четкость и определенность в этих вопросах отсутствуют, риски потери контроля над собственным предприятием возрастают. Более того, с определенной периодичностью нужно проводить юридический аудит устава на соответствие требованиям действующего законодательства Украины.

Второе, не менее важное правило - это четкая кадровая политика на предприятии. Неудачная организационная структура всегда будет слабым местом в любом бизнесе, а обиженные сотрудники могут стать бомбой замедленного действия. Невыплата заработной платы или незаконное, по мнению работника, увольнение могут обернуться для предприятия иском в суд. Обеспечением иска может стать арест счетов и активов компании. Как следствие, это может парализовать работу предприятия. Рейдер может использовать для атаки на фирму именно это время.

Третье правило - заинтересованность в развитии бизнеса со стороны мелких акционеров. Необходимо создать такие условия, чтобы у совладельцев не возникало желания продать свои акции третьей стороне.

Очень важно постоянное общение владельца или менеджмента компании с ее акционерами и участниками.

Как избежать силового захвата

Более жесткая форма рейдерской атаки - получение злоумышленником физического контроля над предприятием.

Как обычно происходит силовой захват? Рейдер получает сомнительное судебное решение, на предприятии появляются парни спортивного телосложения, персонал не может попасть на рабочие места - фактически осуществляется захват предприятия. Неизвестные лица завладевают печатью предприятия, регистрационными документами и добиваются внесения изменений в реестры прав собственности на акции, движимое и недвижимое имущество.

Основная причина, которая может послужить поводом для подобной атаки, - несовершенная работа с договорами аренды земельных участков и несовершенство непосредственно самих договоров аренды. Это касается и непродления договоров аренды земли с наследниками, использования типового договора аренды земли.

Нельзя упускать и тот факт, что срок действия договоров аренды может прямо повлиять на сбор урожая. Например, компания засеяла поле, но на время сбора урожая срок действия договора аренды закончился. Не исключен вариант, что урожай уже будет собирать другой арендатор земли. Чтобы избежать этого, необходимо вести четкий реестр заключенных договоров аренды земельных участков, следить за сроками их действия, проводить все необходимые регистрационные действия при внесении изменений в договоры аренды.

Стоит помнить, что цель рейдера, как правило, не развитие и деятельность предприятия, а его активы. Чтобы избежать возможных проблем, необходимо диверсифицировать активы компании. Не следует заводить все активы на одно предприятие. Как способ защиты от рейдерской атаки можно рассмотреть целесообразность создания "дружественных" компаний, которые будут иметь на балансе часть имущества агропредприятия и вести какое-то одно хозяйственное направление. Такое разделение значительно уменьшит риски рейдерской атаки.

Очень важный фактор в снижении риска рейдерской атаки - необходимое внимание к вопросу кредиторской задолженности. Не исключено, что однажды именно она станет инструментом, который потенциально может использовать рейдер.

Кроме того, для минимизации риска силового захвата бизнеса стоит позаботиться о создании на предприятии собственной службы безопасности, строгой пропускной системы, а также установлении жесткого контроля за документооборотом. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг судебных и государственных реестров на предмет неожиданных судебных дел и внесения в государственный реестр сведений, которые не согласованы с руководителем предприятия, проводить полный документальный аудит арендных отношений.

Если произошла атака: первоочередные шаги

В случае, если атака уже произошла, в первую очередь необходимо привлечь к проблеме широкую общественность и средства массовой информации.

Не менее важный аспект - заручиться поддержкой партнеров по бизнесу и, конечно же, немедленно обратиться в компетентные органы с письменным заявлением о захвате предприятия.

Отмечу, что приведенные способы защиты от злоумышленников основываются на наиболее распространенных ошибках собственников агробизнеса. По крайней мере, это те ошибки, исправлять которые за клиентами нам приходится чаще всего.

Наталия Швец, юрист Адвокатского объединения ЮФ Ario